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تحديثات المجر "ستحدد مستقبل" ألونسو

تبدو جائزة المجر الكبرى إحدى أكثر الجولات أهمية بالنسبة لفريق أستون مارتن خلال هذا الموسم.

منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن وأدريان نيوي، رئيس القسم التقني بفريق أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وأدريان نيوي، رئيس القسم التقني بفريق أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك ماوجر / صور ماوجر / صور موتروسبورت

كشف مدير الفريق آدريان نيوي تفاصيل حزمة التحديث الشاملة التي سيتم استخدامها قبل العطلة الصيفية، مؤكدًا أن هذه التحسينات تحمل أيضًا أهمية كبيرة لمستقبل فرناندو ألونسو.

حيث قال نيوي: "في المجر، نخطط لاستخدام حزمة التحديث الجديدة على السيارتين".

وأكمل: "لم نقم بأي تغييرات على البنية الأساسية للهيكل وناقل الحركة، لكننا قمنا بتخفيف الوزن في كلا الجانبين".

وتابع: "لذلك كان علينا المرور بإجراءات اعتماد جديدة وإعادة إجراء اختبارات التصادم للجزء الأمامي من الهيكل". 

وأردف: "أما نظام التعليق الأمامي فقد بقي كما هو. وقمنا بإجراء تعديلات طفيفة على نظام التعليق الخلفي".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

كما كشف نيوي أن هناك مقدمة جديدة للسيارة مع تعديلات واسعة على الحزمة الانسيابية.

حيث قال: "صممنا مقدمة جديدة وأعدنا تصميم السطح الانسيابي بشكل واسع". 

وأردف: "رغم أن البنية الأساسية متشابهة، فإن هذا يتضمن عملًا كبيرًا لتقليل الوزن إلى جانب حزمة انسيابية ضخمة".

وتابع: "هدفنا هو الاقتراب قدر الإمكان من الحد الأدنى للوزن. فرناندو ينتظر هذا التحديث بفارغ الصبر".

واختتم: "إذا جاء الأداء مطابقًا لتوقعاتنا، فنأمل أن يبقى معنا لموسم إضافي!".

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