تحديثات أستون مارتن ربما تكون قد جعلت السيارة "أصعب في القيادة"

اختبر فرناندو ألونسو حزمة التحديثات الكبيرة التي جلبتها أستون مارتن في إيمولا – والتي تضمنت أرضية معاد تصميمها، جناح أمامي وناشر – خلال التجارب الحرة الأولى، قبل أن يحصل زميله لانس سترول على الحزمة بدءًا من التجارب الحرة الثانية.

لكن وضمن نهاية أسبوع جلبت فيها الفرق المنافسة التحديثات كذلك، فإن حزمة أستون مارتن ربما قدمت أداءً مطلقًا، ولكن ليس تنافسية نسبية.

ومع تعرضه لحادثة في التجارب الثالثة، وإصلاح سيارته بالكاد قبيل التصفيات، فقد واجه ألونسو المزيد من المشاكل التي تسببت بخروجه من القسم الأول متأهلًا في المركز الـ 18، ومع صعوبة التجاوز حول إيمولا، فقد بات سباقه اختبارًا كبيرًا في المنافسة خارج مراكز النقاط بينما آثر فريقه التعديل على الإعدادات لينطلق من خط الحظائر.

فيما لم يقدم سترول أداء بارزًا ليتأهل في المركز الـ 13، لكن أحرز نقطتين للفريق بحلوله تاسعًا في السباق.

وقد أوضح كراك بأن لحظات انزلاق ألونسو عن المسار تشير إلى أن السيارة "صعبة القيادة" في الوقت الحالي، حتى وإن كانت أسرع بعض الشيء بعد التحديثات.

فقال: "عندما تنطلق في إيمولا من مركز كهذا يكون السباق صعبًا. خرجنا بنقطتين، وأعتقد بأنها كانت نتيجة جيدة للغاية، حيث تظهر بأن السيارة ما تزال قادرة على تحقيق بعض الأهداف".

وأضاف: "لكننا رأينا كذلك بأنه صعبة القيادة. فقد حصلت بضعة انزلاقات على مدار نهاية الأسبوع. أردنا أن نتعلم المزيد، ولهذا آثرنا الانطلاق من خط الحظائر وإدخال بعض التعديلات على السيارة لرؤية إذا من الممكن تسهيل عملية القيادة".

وتابع: "أردنا تحسين الوضع، لكن نهاية الأسبوع كانت قد تأثرت بالفعل من الحوادث التي حصلت بالأمس".