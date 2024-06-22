تحديثات آربي "مشجعة" رغم تصفيات برشلونة الكارثية
لم ينجح أي من يوكي تسونودا أو دانيال ريكاردو بالتقدم للقسم الثاني من تصفيات سباق جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
الصورة من قبل: Simon Galloway / Motorsport Images
شدد ريكاردو على أن تحديثات السيارة مشجعة رغم عدم القدرة على التأهل من القسم الأول.
وكان الفريق قد جلب تحديثات للسيارة مؤخراً من بينها أرضية جديدة، لكن الوتيرة لم تكن قوية بما يكفي حيث لم ينجح ريكاردو وتسونودا بالتأهل من القسم الثاني للتصفيات.
وحول ذلك، قال ريكاردو: "أعتقد أننا ما زلنا بحاجة للعمل على الحزمة، وهذا ما سنقوم به، بالمقابل، كان التوازن أفضل اليوم مقارنة بالتجارب الحرة، والسيارة بدت متكاملة أكثر".
وأكمل: "لا أعتقد أن السيارة كانت سيئة في التصفيات. بالطبع، هناك منعطفات لم ننجح باجتيازها بالضغط الكامل على دواسة الوقود، لكن بشكل عام كان الشعور أفضل من الأمس".
وأردف: "الشعور كان أفضل اليوم. وكنت مرتاحاً أكثر بثقة أكبر".
واسترسل: "كنت أعلم أننا لن نصل إلى المراكز العشرة الأولى، لكن بصراحة، كان الأداء كافياً لإيصالنا للقسم الثاني من التصفيات".
من جهته، تفاجأ تسونودا بمركزه حين تم إخباره أنه لم يتأهل للقسم الثاني.
حيث قال: "بدا أن التحديثات تعمل وفق المتوقع. الحزمة تعمل ولم نصادف أية أمور غريبة. حاولنا تجربة عدة أمور، لكننا لم نفلح في النهاية".
وأضاف: "المركز 17 بعيد كثيراً عما كنت أريده أو أتوقعه. أنا محبط للغاية من هذا المركز".
واختتم: "آمل أن يكون ذلك بسبب خصائص الحلبة فقط".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
فيرستابن بعد الفوز في إسبانيا: "لسنا الأسرع حالياً"
هاميلتون: التفوق على فيراري كان "رائعاً" في سباق إسبانيا
فيرستابن يخرج منتصراً من معركته مع نوريس ليفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج لـ هاميلتون
بياستري لا يملك إجابة حيال أدائه الضعيف في تصفيات برشلونة
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات