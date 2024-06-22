تحديثات آربي "مشجعة" رغم تصفيات برشلونة الكارثية

شدد ريكاردو على أن تحديثات السيارة مشجعة رغم عدم القدرة على التأهل من القسم الأول.

وكان الفريق قد جلب تحديثات للسيارة مؤخراً من بينها أرضية جديدة، لكن الوتيرة لم تكن قوية بما يكفي حيث لم ينجح ريكاردو وتسونودا بالتأهل من القسم الثاني للتصفيات.

وحول ذلك، قال ريكاردو: "أعتقد أننا ما زلنا بحاجة للعمل على الحزمة، وهذا ما سنقوم به، بالمقابل، كان التوازن أفضل اليوم مقارنة بالتجارب الحرة، والسيارة بدت متكاملة أكثر".

وأكمل: "لا أعتقد أن السيارة كانت سيئة في التصفيات. بالطبع، هناك منعطفات لم ننجح باجتيازها بالضغط الكامل على دواسة الوقود، لكن بشكل عام كان الشعور أفضل من الأمس".

وأردف: "الشعور كان أفضل اليوم. وكنت مرتاحاً أكثر بثقة أكبر".

واسترسل: "كنت أعلم أننا لن نصل إلى المراكز العشرة الأولى، لكن بصراحة، كان الأداء كافياً لإيصالنا للقسم الثاني من التصفيات".

من جهته، تفاجأ تسونودا بمركزه حين تم إخباره أنه لم يتأهل للقسم الثاني.

حيث قال: "بدا أن التحديثات تعمل وفق المتوقع. الحزمة تعمل ولم نصادف أية أمور غريبة. حاولنا تجربة عدة أمور، لكننا لم نفلح في النهاية".

وأضاف: "المركز 17 بعيد كثيراً عما كنت أريده أو أتوقعه. أنا محبط للغاية من هذا المركز".

واختتم: "آمل أن يكون ذلك بسبب خصائص الحلبة فقط".