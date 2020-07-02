فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
التجارب الحرة الأولى خلال
23 ساعات
:
22 دقيقة
:
37 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / أخبار عاجلة

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

المشاركات
التعليقات
من قبل:
, رئيس التحرير
02-07-2020

باتت حلبة "ريد بُل رينغ" في مدينة سبيلبرغ النمساوية محور نشيد يحتفل بالعودة الوشيكة لسباقات الفورمولا واحد.

نجح عازف الإيقاع الشهير مارتن غروبينغر في المزج بين الموسيقى الكلاسيكية وأصوات رياضة المحركات، لتأليف قطعة موسيقية افتتاحية لسباقَي الجائزة الكبرى المتتاليَين في النمسا يومَي 5 و12 يوليو/تموز.

وجمع غروبينغر موسيقيين من خلفياتٍ متنوّعة مع جوقة من 150 شخصاً ليترجم تصوّره إلى أرض الواقع.

وفي قلب هذا العمل الموسيقي المعروف ببساطة بعنوان "درام ذا بُل"، الثور الفولاذي الشهير في مدينة سبيلبرغ، الذي عمل غروبينغر وزملاؤه في الموسيقى الإيقاعية على بثّ الحياة فيه، مستعملين رِيَش الدرامز والعصيان المعدنية والخشبية وحتى المطارق.

ويشرح غروبينغر: "يتمتّع الثور بخصائص سمعيّة مذهلة نظراً إلى ضخامة حجمه، بحيث أن قرع الطبل العادي بدا أشبه بالرعد". ويضيف: "عودة الفورمولا 1 يجب أن تحظى بنشيدها الخاص، بعملٍ يُظهر للعالم ما تمثّله النمسا في خلال ثماني دقائق فقط."

ويتابع: "التقليد والإبداع والتكنولوجيا وشيء من الجنون، إضافة إلى مناظر جميلة وحبٍ للفن والثقافة... عناصر اجتمعت لتعطي لمسار السباق خلفيةً جعلته يرتدي حلة جديدة."

وشملت هذه التحيّة الموسيقية سيمفونية مالر الثانية (سيموفنية القيامة)، وهي جمعت بدقّة وعناية الأصوات الصادرة عن درّاجات وسيارات وطائرات السباق.

ويوضح غروبينغر أن السائقين والطيارين كانوا مجبرين على التمتّع بنفس مستوى الدقة كما الموسيقيين، لتكون الأصوات الصادرة متناسقة في العمل الموسيقي، إلى جانب الفرقة الإيقاعية والجوقة المرافقة.

سائق الفورمولا واحد السابق دايفيد كولتارد، الذي كان حاضراً على حلبة ريد بُل رينغ خلال التصوير، رأى في هذا النشيد أسلوباً فريداً للترحيب بعودة الفورمولا 1.

وقال كولتارد: "صوت الموسيقى وهي تتردّد عبر التلال في سبيلبرغ وهدير المحركات مع الطائرات التي تحلّق من فوق، شكلت أوركِسترا جميلة من الضوضاء للترحيب بالفورمولا واحد 2020."

وأضاف: "لم نشهد سباقَين (متتاليَين) على الحلبة نفسها من قبل، لذا نحن أمام حديث فريد بالفعل. من الرائع أن نرى من سيكون الفائز في هذا الافتتاح المؤجّل للموسم."

المقال التالي
أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً

المقال السابق

أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً

المقال التالي

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

trending اليوم

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري ستتسابق بذات سيارة التجارب الشتويّة قبل جلب حزمة تحديثات كبيرة لاحقًا

ريكاردو: سرعة سيارات الفورمولا واحد الحالية ستكون "جنونية" في موجيللو
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريكاردو: سرعة سيارات الفورمولا واحد الحالية ستكون "جنونية" في موجيللو

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013
فورمولا 1 / فورمولا 1
36د

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

بالصور: نظرة أولى على بادوك الفورمولا واحد في جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1

بالصور: نظرة أولى على بادوك الفورمولا واحد في جائزة النمسا الكبرى

أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً
فورمولا 1 / فورمولا 1

أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً

أحدث الأخبار

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013
فورمولا 1 / فورمولا 1
36د

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 / فورمولا 1

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً
فورمولا 1 / فورمولا 1

أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً

بالصور: نظرة أولى على بادوك الفورمولا واحد في جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1

بالصور: نظرة أولى على بادوك الفورمولا واحد في جائزة النمسا الكبرى

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة النمسا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

مكلارين: البروتوكولات الجديدة ستمنع تكرار انسحاب أستراليا

3
فورمولا 1

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

36د

أحدث ملفات الفيديو

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا 03:56
فورمولا 1

تجربة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

تاريخ رينو في الفورمولا واحد 02:26
فورمولا 1

تاريخ رينو في الفورمولا واحد

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد 00:31
فورمولا 1

أولى ألقاب ميكا هاكينن في الفورمولا واحد

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

البروتوكولات الجديدة التي ستغير الفورمولا واحد

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى 03:57
فورمولا 1

أجمل لحظات جائزة النمسا الكبرى

أحدث الأخبار

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013
فورمولا 1

ريد بُل "في أفضل استعدادٍ لها" لموسم الفورمولا واحد الجديد منذ 2013

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا
فورمولا 1

مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً
فورمولا 1

أبيتبول: إصابة واحدة بمرض "كوفيد-19" قد تُخرج فريقاً كاملاً

بالصور: نظرة أولى على بادوك الفورمولا واحد في جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

بالصور: نظرة أولى على بادوك الفورمولا واحد في جائزة النمسا الكبرى

أوكون: كل الأمور كانت ضدي في طريق عودتي إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1

أوكون: كل الأمور كانت ضدي في طريق عودتي إلى الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.