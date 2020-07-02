مقطوعة موسيقية فريدة مع انطلاق الفورمولا واحد من النمسا

نجح عازف الإيقاع الشهير مارتن غروبينغر في المزج بين الموسيقى الكلاسيكية وأصوات رياضة المحركات، لتأليف قطعة موسيقية افتتاحية لسباقَي الجائزة الكبرى المتتاليَين في النمسا يومَي 5 و12 يوليو/تموز.

وجمع غروبينغر موسيقيين من خلفياتٍ متنوّعة مع جوقة من 150 شخصاً ليترجم تصوّره إلى أرض الواقع.

وفي قلب هذا العمل الموسيقي المعروف ببساطة بعنوان "درام ذا بُل"، الثور الفولاذي الشهير في مدينة سبيلبرغ، الذي عمل غروبينغر وزملاؤه في الموسيقى الإيقاعية على بثّ الحياة فيه، مستعملين رِيَش الدرامز والعصيان المعدنية والخشبية وحتى المطارق.

ويشرح غروبينغر: "يتمتّع الثور بخصائص سمعيّة مذهلة نظراً إلى ضخامة حجمه، بحيث أن قرع الطبل العادي بدا أشبه بالرعد". ويضيف: "عودة الفورمولا 1 يجب أن تحظى بنشيدها الخاص، بعملٍ يُظهر للعالم ما تمثّله النمسا في خلال ثماني دقائق فقط."

ويتابع: "التقليد والإبداع والتكنولوجيا وشيء من الجنون، إضافة إلى مناظر جميلة وحبٍ للفن والثقافة... عناصر اجتمعت لتعطي لمسار السباق خلفيةً جعلته يرتدي حلة جديدة."

وشملت هذه التحيّة الموسيقية سيمفونية مالر الثانية (سيموفنية القيامة)، وهي جمعت بدقّة وعناية الأصوات الصادرة عن درّاجات وسيارات وطائرات السباق.

ويوضح غروبينغر أن السائقين والطيارين كانوا مجبرين على التمتّع بنفس مستوى الدقة كما الموسيقيين، لتكون الأصوات الصادرة متناسقة في العمل الموسيقي، إلى جانب الفرقة الإيقاعية والجوقة المرافقة.

سائق الفورمولا واحد السابق دايفيد كولتارد، الذي كان حاضراً على حلبة ريد بُل رينغ خلال التصوير، رأى في هذا النشيد أسلوباً فريداً للترحيب بعودة الفورمولا 1.

وقال كولتارد: "صوت الموسيقى وهي تتردّد عبر التلال في سبيلبرغ وهدير المحركات مع الطائرات التي تحلّق من فوق، شكلت أوركِسترا جميلة من الضوضاء للترحيب بالفورمولا واحد 2020."

وأضاف: "لم نشهد سباقَين (متتاليَين) على الحلبة نفسها من قبل، لذا نحن أمام حديث فريد بالفعل. من الرائع أن نرى من سيكون الفائز في هذا الافتتاح المؤجّل للموسم."