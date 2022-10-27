تجديد عقد جائزة المكسيك الكبرى في الفورمولا واحد حتى موسم 2025

عاد سباق المكسيك على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز في 2015 بعد 22 عامًا من الغياب، وبات أحد أكثر السباقات شعبية منذ ذلك الحين ولم يغب عن البطولة سوى في موسم 2020 بسبب جائحة كورونا.

وقُبيل انطلاق الجولة السابعة للبطولة هناك في هذه الحقبة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع حكومة المكسيك والمروجين المحليين للإبقاء على السباق على الروزنامة حتى 2025.

وتعقيبًا على تلك الصفقة علّق ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالإعلان عن أن الفورمولا واحد ستواصل تواجدها في المكسيك لثلاثة أعوام أخرى تحت هذه الاتفاقية الجديدة".

وأضاف: "كل عام يجذب السباق عددًا كبيرًا من المشجعين الشغوفين، كما أن الأجواء هنا مذهلة، وأعرف أن الجميع سيشعرون بالإثارة من هذه الأخبار".

وتابع: "أودّ توجيه الشكر إلى حكومة المكسيك والشركة المروجة على التزامهما المستمر مع الفورمولا واحد والناجح المستمر للحدث".