تجديد عقد جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد حتى 2026

تمتلك حلبة برشلونة أطول فترة تواجد متواصلة لأية حلبة حالية ضمن الروزنامة، حيث تتواجد بشكل متواصل منذ 1991.

ولم يكن مستقبل الحلبة واضحاً خلال المواسم الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، إضافة إلى تدخل السلطات المحلية وضرورة وجود فوائد مالية كافية.

وشددت الفورمولا واحد على أنّ الحلبة ستشهد تحديثات إضافية كما هو مخطط.

حيث جاء في بيان نشرته البطولة: "نريد توجيه الشكر إلى المروج والسلطات المحلية على التفاعل والدعم لبناء علاقةٍ ستستمر لعدة سنوات قادمة".

وتابع البيان: "كجزء من الاتفاقية الجديدة، سيتم إدخال تحسينات على الحلبة والمنشآت قبيل جولة 2022".

من جهته، قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد: "يسرنا الإعلان عن الصفقة مع حلبة برشلونة".

وتابع: "أود توجيه الشكر إلى المروج والسلطات المحلية على الالتزام تجاه الفورمولا واحد، تاريخنا الطويل معاً سيستمر مع التحديثات المخطط لها".

وأردف: "لطالما كانت الفرق والسائقون كذلك يتطلعون للتسابق هنا، كما أن المشجعين الإسبانيين سيتواجدون لتشجيع بطلَيهم المحليين: فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز".

أما روجر تورينت، وزير العمل في كتالونيا وكذلك رئيس منظمة الحلبة، أشار بوضوح إلى جانب الاستدامة كجزء أساسي من الصفقة.

فقال: "نرحب بتجديد العقد، والذي يتضمن التزاماً مشتركاً بتحويل الحلبة إلى مثالٍ ومعيارٍ للاستدامة ضمن منشآت بهذا الحجم".

واختتم: "نريد أن تصبح الحلبة معرضاً للتحول البيئي المثاليّ وتبني المنشآت الضرورية للحدّ من التغييرات المناخية".