تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ساينز: النقاشات حول قوانين التسابق ستتواصل بعد انتهاء الموسم التالي / ريد بُل: مرسيدس لم تعُد تتمتع بأفضلية السرعة القُصوى "غير الاعتيادية"
فورمولا 1 أخبار

تجديد عقد جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد حتى 2026

أعلنت الفورمولا واحد عن تجديد العقد مع جائزة إسبانيا الكبرى حتى موسم 2026، على حلبة برشلونة.

تجديد عقد جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد حتى 2026

تمتلك حلبة برشلونة أطول فترة تواجد متواصلة لأية حلبة حالية ضمن الروزنامة، حيث تتواجد بشكل متواصل منذ 1991.

ولم يكن مستقبل الحلبة واضحاً خلال المواسم الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، إضافة إلى تدخل السلطات المحلية وضرورة وجود فوائد مالية كافية.

وشددت الفورمولا واحد على أنّ الحلبة ستشهد تحديثات إضافية كما هو مخطط.

حيث جاء في بيان نشرته البطولة: "نريد توجيه الشكر إلى المروج والسلطات المحلية على التفاعل والدعم لبناء علاقةٍ ستستمر لعدة سنوات قادمة".

وتابع البيان: "كجزء من الاتفاقية الجديدة، سيتم إدخال تحسينات على الحلبة والمنشآت قبيل جولة 2022".

من جهته، قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد: "يسرنا الإعلان عن الصفقة مع حلبة برشلونة".

وتابع: "أود توجيه الشكر إلى المروج والسلطات المحلية على الالتزام تجاه الفورمولا واحد، تاريخنا الطويل معاً سيستمر مع التحديثات المخطط لها".

وأردف: "لطالما كانت الفرق والسائقون كذلك يتطلعون للتسابق هنا، كما أن المشجعين الإسبانيين سيتواجدون لتشجيع بطلَيهم المحليين: فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز".

أما روجر تورينت، وزير العمل في كتالونيا وكذلك رئيس منظمة الحلبة، أشار بوضوح إلى جانب الاستدامة كجزء أساسي من الصفقة.

فقال: "نرحب بتجديد العقد، والذي يتضمن التزاماً مشتركاً بتحويل الحلبة إلى مثالٍ ومعيارٍ للاستدامة ضمن منشآت بهذا الحجم".

واختتم: "نريد أن تصبح الحلبة معرضاً للتحول البيئي المثاليّ وتبني المنشآت الضرورية للحدّ من التغييرات المناخية".

المشاركات
التعليقات
ساينز: النقاشات حول قوانين التسابق ستتواصل بعد انتهاء الموسم
المقال السابق

ساينز: النقاشات حول قوانين التسابق ستتواصل بعد انتهاء الموسم
المقال التالي

ريد بُل: مرسيدس لم تعُد تتمتع بأفضلية السرعة القُصوى "غير الاعتيادية"

ريد بُل: مرسيدس لم تعُد تتمتع بأفضلية السرعة القُصوى "غير الاعتيادية"
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

ريد بُل: مرسيدس لم تعُد تتمتع بأفضلية السرعة القُصوى "غير الاعتيادية"
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: مرسيدس لم تعُد تتمتع بأفضلية السرعة القُصوى "غير الاعتيادية"

تجديد عقد جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد حتى 2026
فورمولا 1 فورمولا 1

تجديد عقد جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد حتى 2026

ساينز: النقاشات حول قوانين التسابق ستتواصل بعد انتهاء الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: النقاشات حول قوانين التسابق ستتواصل بعد انتهاء الموسم

مكلارين تنتقد "الانفعالات الكلامية" وسط معركة اللقب في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين تنتقد "الانفعالات الكلامية" وسط معركة اللقب في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.