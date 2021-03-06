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تجديد عقد بيريللي لموسم إضافي في الفورمولا واحد حتى 2024

تلقت بيريللي الضوء الأخضر لتزويد إطارات الفورمولا واحد لعام إضافي، وذلك للتعويض عن تأجيل تطبيق القوانين التقنية الجديدة بعام واحد.

تجديد عقد بيريللي لموسم إضافي في الفورمولا واحد حتى 2024

عقد بيريللي يغطي أربعة مواسم من 2020 حتى 2023، وأولها فقط كان من المفترض أن يكون مع إطارات 13 إنشاً، قبل الانتقال الذي كان مزمعاً إلى إطارات 18 إنشاً في 2021.

لكن ومع جائحة كورونا العالمية، وتأجيل تطبيق القوانين التقنية الجديدة حتى 2022، كان ذلك يعني أنّ بيريللي ستحظى بعامين فقط مع إطارات 18 إنشاً في 2022 و2023، قبل احتمال خسارة المناقصة التالية للتزويد بالإطارات.

لكنّ هذا الوضع بات غير عادل بالنسبة إلى بيريللي، نظراً للاستثمار الكبير المطلوب منها في مشروعٍ كهذا، لذا اقترح الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفورمولا واحد تمديد عقد الشركة الإيطالية حتى 2024، الأمر الذي قبلته بيريللي بسرور.

حيث قال جان تود رئيس "فيا": "أود توجيه الشكر إلى الفورمولا واحد وبيريللي على هذا التعاون، المرونة والالتزام برياضتنا ضمن هذه الظروف الصعبة".

وأكمل: "لقد فرضت جائحة كورونا تحديات كبيرة علينا ضمن جميع نواحي العمل. لكن التعاون المشترك والبناء أمر هام، وقد تمكنا من ضمان بقاء وتواصل الثبات والقوة اللذين تتمتع بهما الفورمولا واحد".

وأردف: "الانتقال إلى إطارات 18 إنشاً يعطي الفورمولا واحد وبالتأكيد صورة براقة وجذابة. لكنه يحمل بين طياته تحديات تقنية كبيرة تتطلب استثمارات ضخمة وعمليات تطوير كبيرة من قبل بيريللي لمواصلة تقديم الإطارات التي تقدم أعلى مستويات الأداء".

واسترسل: "على ضوء هذه المستجدات، وضرورة تأجيل تطبيق القوانين التقنية الجديدة بسبب الجائحة، كان تمديد عقد بيريللي خطوة منطقية".

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من جهته، قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "تسببت الجائحة بتعطيل جميع المجالات حول العالم، والفورمولا واحد لم تكن منيعة ضدّ ما حصل. لذا، اتخذنا إجراءات ضرورية العام الماضي بتأجيل تطبيق القوانين التقنية حتى 2022. ونحن فخورون جداً بعلاقتنا مع بيريللي وممتنون لهم على تعاونهم البنّاء إزاء هذه الإجراءات".

وأكمل: "نحن نعلم أن بيريللي تعمل بشكل جاد جداً وكبير لضمان تقديم منتج يمثل التوازن الأفضل بين الأداء والمتانة على ضوء القوانين التقنية الجديدة".

أما ماركو ترونشيتي المدير التنفيذي لدى بيريللي: "سررنا بالطبع بالتوصل إلى هذه الاتفاقية لتمديد تواجدنا ضمن قمة رياضة السيارات حتى 2024. رياضة السيارات جزء لا يتجزأ من جوهر شركتنا كما أنها تمثل مختبراً مباشراً تسمح لنا بنقل جميع معارفنا وتقنياتنا إلى إطارات السيارات التجارية".

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