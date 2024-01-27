تجديد بقاء نوريس مع مكلارين بعقد جديد

يعود العقد السابق للبريطاني الموهوب مع مكلارين إلى 2022، وكان لينتهي بنهاية موسم 2025، وكانت هناك تكهنات بأن ريد بُل وآودي تحاولان الاستعانة بخدماته.

لكن وضمن السعي لمنع ذلك، تحركت مكلارين مبكراً لتمديد عقده بصفقة جديدة ولعدة مواسم

ورغم أن الفريق لم يحدد مدة العقد، لكنه على الأقل سيكون لموسمين، أي حتى نهاية 2027 على أقل تقدير مع إمكانية التجديد كذلك.

تصوير: صور موتورسبورت لاندو نوريس، مكلارين

حيث قال زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين: "إنه تجديد لعدة سنوات بحيث يتجاوز مدة العقد الحالي".

وضمن معرض كلامه حول العقد الجديد، قال نوريس: "من الرائع البقاء مع ألوان ’البابايا’. لقد كبرت مع مكلارين وأشعر أن موطني هنا، الفريق بمثابة عائلة لي".

وأكمل: "إن الرحلة التي خضناها كانت مثيرة حتى الآن، مع الكثير التقلبات، لكن الموسم الماضي أثبت رغبتنا بالعودة لمنافسات المقدمة".

وأردف: "العمل مع زاك، أندريا وكامل الفريق خلال العام الماضي كان مذهلاً، وأنا واثق من قدرة مكلارين على التحدي والمنافسة على الانتصارات".

واسترسل: "متحمس لتقديم المزيد من اللحظات الرائعة ومواصلة العمل بجدّ مع الجميع خلال المواسم المقبلة".

ويأتي إعلان تجديد عقد نوريس بعد ما يقارب 24 ساعة فقط من إعلان فيراري تمديد عقدها مع شارل لوكلير لعدة سنوات كذلك.

وبالنسبة إلى مكلارين فإن تشكيلتها ستبقى ثابتة حتى نهاية موسم 2026 مع الأسترالي الموهوب كذلك أوسكار بياستري.

يشار إلى أن نوريس قاد جميع سباقاته في الفورمولا واحد مع مكلارين منذ دخوله الفئة الملكة في 2019. ورغم أنه لم يحرز أي فوز بعد، لكنه حقق قطب الانطلاق الأول لجائزة روسيا الكبرى في 2021.

وخاض العام الماضي أكثر مواسمه نجاحاً لينهي بالمركز السادس ضمن الترتيب العام مع 6 منصات تتويج.