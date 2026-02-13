تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

لوكلير يكشف موقع فيراري في ترتيب المنافسة لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لوكلير يكشف موقع فيراري في ترتيب المنافسة لموسم 2026

تجارب ما قبل الموسم في البحرين: أنتونيللي يتقدم ثنائية مرسيدس أمام راسل في اليوم الثالث

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تجارب ما قبل الموسم في البحرين: أنتونيللي يتقدم ثنائية مرسيدس أمام راسل في اليوم الثالث

حجار واثق: أعتقد أنني أستطيع الفوز بسباق مع هذه السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
حجار واثق: أعتقد أنني أستطيع الفوز بسباق مع هذه السيارة

فيرستابن غير متأكد من المشاركة في نوربورغرينغ 24 ساعة رغم تغيير موعد الحدث التحضيري

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فيرستابن غير متأكد من المشاركة في نوربورغرينغ 24 ساعة رغم تغيير موعد الحدث التحضيري

ألكاراز نجم التنس المصنف الأول عالميًا يزور تجارب البحرين للقاء بطله فرناندو ألونسو

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
ألكاراز نجم التنس المصنف الأول عالميًا يزور تجارب البحرين للقاء بطله فرناندو ألونسو

راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف
تقرير الإختبارات
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

تجارب ما قبل الموسم في البحرين: أنتونيللي يتقدم ثنائية مرسيدس أمام راسل في اليوم الثالث

في اليوم الأخير من تجارب ما قبل موسم 2026 في البحرين، تصدر أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس في الفترة المسائية.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

سيطرت مرسيدس على تجارب ما قبل الموسم اليوم في البحرين، حيث أنهى أندريا كيمي أنتونيللي اليوم الثالث في المركز الأول بزمن قدره 1:33.669، بينما حلّ زميله جورج راسل ثانيًا بزمن 1:33.918.

وجاء لويس هاميلتون، سائق فيراري، في المركز الثالث. وبهذا، أظهرت مرسيدس أداءً قويًا، حيث سيطرت على المراكز الأولى في جدول أسرع الأزمنة مع سائقيها الاثنين.

وكانت الفترة المسائية لافتة بشكل خاص بالنسبة لمرسيدس. فبعد مشكلة وحدة الطاقة التي حدثت في الفترة الصباحية ومحدودية عدد اللفات التي قطعها أنتونيللي، تعافى الفريق بسرعة.

ومع انخفاض حرارة الحلبة، أجرت مرسيدس اختبار أداء كشف عن صورة إيجابية من حيث السرعة والثبات.

تجاوز راسل حاجز 100 لفة، بينما سجل أنتونيللي، رغم انطلاقه المتأخر، أسرع زمن في الحصة.

بالنسبة إلى مكلارين، أكمل أوسكار بياستري أحد أكثر البرامج ازدحامًا خلال اليوم، حيث تجاوز 150 لفة.

وأجرى محاكاة سباقات بحمولة وقود عالية، وجمع بيانات تآكل الإطارات. 

أما في فيراري، فقد اختبر هاميلتون السلوك الانسيابي من خلال تنفيذ فترات طويلة وتجارب القيادة خلف سيارات أخرى عن قرب.

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

لم تحدث أية توقفات كبيرة خلال الفترة المسائية. وباستثناء فترات توقف قصيرة واختبارات إجرائية مخطط لها على مدار اليوم، لم تُسجل فترات علم أحمر طويلة.

ورُفع علم أحمر قصير قبل الدقائق العشر الأخيرة، عندما أوقف هاميلتون سيارته إلى جانب الحلبة.

بعد ذلك، اختبرت إدارة السباق سيناريوهات سيارة الأمان الافتراضية، والعلم الأصفر، والعلم الأحمر في الجزء الختامي. وبشكل عام، كانت الحصة سلسة وفعالة.

كان الكبح، خصوصًا عند المنعطف العاشر، يمثل تحديًا. كما أثرت الرياح على توازن السيارات في بعض المنعطفات، لكن بشكل عام كانت موثوقية السيارات إيجابية.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

وفي نهاية اليوم، برزت مرسيدس بأدائها في اللفات السريعة، بينما ركزت الفرق الأخرى على برامج الفترات الطويلة. 

وقدمت هذه النتائج، التي تحققت في البحرين تحت ظروف قريبة من ظروف السباق، مؤشرات مهمة حول ميزان القوى قبل انطلاق الموسم.

تجارب ما قبل الموسم في البحرين - اليوم الثالث

المركز 

السائق 

الفريق 

أفضل لفة

الفارق 

عدد اللفات 

1   

أنتونيللي 

مرسيدس 

1:33.669 

 

61 

2    

راسل  

مرسيدس 

1:33.918 

+00.249 

78 

3    

هاميلتون  

فيراري 

1:34.209 

+00.540 

150

4    

بياستري  

مكلارين 

1:34.549 

+00.880 

161 

5    

فيرستابن 

ريد بُل 

1:35.341 

+01.672 

61 

6    

حجار 

ريد بُل 

1:35.610 

+01.941 

59 

7    

أوكون 

هاس 

1:35.753 

+02.084 

75 

8    

كولابينتو  

ألبين 

1:35.806 

+02.137 

144 

9    

بيرمان  

هاس 

1:35.972 

+02.303 

70 

10    

هلكنبرغ 

آودي 

1:36.291 

+02.622 

58 

11    

ألبون 

ويليامز 

1:36.665 

+03.124 

78 

12    

لاوسون  

ريسينغ بولز 

1:36.808 

+03.139 

119 

13    

ساينز 

ويليامز 

1:37.186 

+03.517 

68 

14 

بيريز

كاديلاك

 1:37.365

+03.696

 67

15

سترول

أستون مارتن

1:38.165

+04.496

27

16    

بورتوليتو  

آودي 

1:38.251 

+04.582 

60 

17    

بوتاس  

كاديلاك 

1:38.772 

+05.103 

37 
 

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق حجار واثق: أعتقد أنني أستطيع الفوز بسباق مع هذه السيارة
المقال التالي لوكلير يكشف موقع فيراري في ترتيب المنافسة لموسم 2026

أبرز التعليقات

المزيد من
مرسيدس

راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

وولف يكشف تدخل "مرسيدس-إيه إم جي" لتغيير موعد سباق تمهيدي في نوربورغرينغ كي يشارك فيرستابن

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وولف يكشف تدخل "مرسيدس-إيه إم جي" لتغيير موعد سباق تمهيدي في نوربورغرينغ كي يشارك فيرستابن

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

لوكلير يكشف موقع فيراري في ترتيب المنافسة لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لوكلير يكشف موقع فيراري في ترتيب المنافسة لموسم 2026

تجارب ما قبل الموسم في البحرين: أنتونيللي يتقدم ثنائية مرسيدس أمام راسل في اليوم الثالث

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تجارب ما قبل الموسم في البحرين: أنتونيللي يتقدم ثنائية مرسيدس أمام راسل في اليوم الثالث

حجار واثق: أعتقد أنني أستطيع الفوز بسباق مع هذه السيارة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
حجار واثق: أعتقد أنني أستطيع الفوز بسباق مع هذه السيارة

فيرستابن غير متأكد من المشاركة في نوربورغرينغ 24 ساعة رغم تغيير موعد الحدث التحضيري

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فيرستابن غير متأكد من المشاركة في نوربورغرينغ 24 ساعة رغم تغيير موعد الحدث التحضيري

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد