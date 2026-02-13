تجارب ما قبل الموسم في البحرين: أنتونيللي يتقدم ثنائية مرسيدس أمام راسل في اليوم الثالث
في اليوم الأخير من تجارب ما قبل موسم 2026 في البحرين، تصدر أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس في الفترة المسائية.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: أليستير ستالي
سيطرت مرسيدس على تجارب ما قبل الموسم اليوم في البحرين، حيث أنهى أندريا كيمي أنتونيللي اليوم الثالث في المركز الأول بزمن قدره 1:33.669، بينما حلّ زميله جورج راسل ثانيًا بزمن 1:33.918.
وجاء لويس هاميلتون، سائق فيراري، في المركز الثالث. وبهذا، أظهرت مرسيدس أداءً قويًا، حيث سيطرت على المراكز الأولى في جدول أسرع الأزمنة مع سائقيها الاثنين.
وكانت الفترة المسائية لافتة بشكل خاص بالنسبة لمرسيدس. فبعد مشكلة وحدة الطاقة التي حدثت في الفترة الصباحية ومحدودية عدد اللفات التي قطعها أنتونيللي، تعافى الفريق بسرعة.
ومع انخفاض حرارة الحلبة، أجرت مرسيدس اختبار أداء كشف عن صورة إيجابية من حيث السرعة والثبات.
تجاوز راسل حاجز 100 لفة، بينما سجل أنتونيللي، رغم انطلاقه المتأخر، أسرع زمن في الحصة.
بالنسبة إلى مكلارين، أكمل أوسكار بياستري أحد أكثر البرامج ازدحامًا خلال اليوم، حيث تجاوز 150 لفة.
وأجرى محاكاة سباقات بحمولة وقود عالية، وجمع بيانات تآكل الإطارات.
أما في فيراري، فقد اختبر هاميلتون السلوك الانسيابي من خلال تنفيذ فترات طويلة وتجارب القيادة خلف سيارات أخرى عن قرب.
Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
لم تحدث أية توقفات كبيرة خلال الفترة المسائية. وباستثناء فترات توقف قصيرة واختبارات إجرائية مخطط لها على مدار اليوم، لم تُسجل فترات علم أحمر طويلة.
ورُفع علم أحمر قصير قبل الدقائق العشر الأخيرة، عندما أوقف هاميلتون سيارته إلى جانب الحلبة.
بعد ذلك، اختبرت إدارة السباق سيناريوهات سيارة الأمان الافتراضية، والعلم الأصفر، والعلم الأحمر في الجزء الختامي. وبشكل عام، كانت الحصة سلسة وفعالة.
كان الكبح، خصوصًا عند المنعطف العاشر، يمثل تحديًا. كما أثرت الرياح على توازن السيارات في بعض المنعطفات، لكن بشكل عام كانت موثوقية السيارات إيجابية.
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
وفي نهاية اليوم، برزت مرسيدس بأدائها في اللفات السريعة، بينما ركزت الفرق الأخرى على برامج الفترات الطويلة.
وقدمت هذه النتائج، التي تحققت في البحرين تحت ظروف قريبة من ظروف السباق، مؤشرات مهمة حول ميزان القوى قبل انطلاق الموسم.
تجارب ما قبل الموسم في البحرين - اليوم الثالث
|
المركز
|
السائق
|
الفريق
|
أفضل لفة
|
الفارق
|
عدد اللفات
|
1
|
أنتونيللي
|
مرسيدس
|
1:33.669
|
|
61
|
2
|
راسل
|
مرسيدس
|
1:33.918
|
+00.249
|
78
|
3
|
هاميلتون
|
فيراري
|
1:34.209
|
+00.540
|
150
|
4
|
بياستري
|
مكلارين
|
1:34.549
|
+00.880
|
161
|
5
|
فيرستابن
|
ريد بُل
|
1:35.341
|
+01.672
|
61
|
6
|
حجار
|
ريد بُل
|
1:35.610
|
+01.941
|
59
|
7
|
أوكون
|
هاس
|
1:35.753
|
+02.084
|
75
|
8
|
كولابينتو
|
1:35.806
|
+02.137
|
144
|
9
|
بيرمان
|
هاس
|
1:35.972
|
+02.303
|
70
|
10
|
هلكنبرغ
|
1:36.291
|
+02.622
|
58
|
11
|
ألبون
|
1:36.665
|
+03.124
|
78
|
12
|
لاوسون
|
1:36.808
|
+03.139
|
119
|
13
|
ساينز
|
ويليامز
|
1:37.186
|
+03.517
|
68
|
14
|
بيريز
|
كاديلاك
|
1:37.365
|
+03.696
|
67
|
15
|
سترول
|
أستون مارتن
|
1:38.165
|
+04.496
|
27
|
16
|
بورتوليتو
|
آودي
|
1:38.251
|
+04.582
|
60
|
17
|
بوتاس
|
كاديلاك
|
1:38.772
|
+05.103
|
37
