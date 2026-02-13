سيطرت مرسيدس على تجارب ما قبل الموسم اليوم في البحرين، حيث أنهى أندريا كيمي أنتونيللي اليوم الثالث في المركز الأول بزمن قدره 1:33.669، بينما حلّ زميله جورج راسل ثانيًا بزمن 1:33.918.

وجاء لويس هاميلتون، سائق فيراري، في المركز الثالث. وبهذا، أظهرت مرسيدس أداءً قويًا، حيث سيطرت على المراكز الأولى في جدول أسرع الأزمنة مع سائقيها الاثنين.

وكانت الفترة المسائية لافتة بشكل خاص بالنسبة لمرسيدس. فبعد مشكلة وحدة الطاقة التي حدثت في الفترة الصباحية ومحدودية عدد اللفات التي قطعها أنتونيللي، تعافى الفريق بسرعة.

ومع انخفاض حرارة الحلبة، أجرت مرسيدس اختبار أداء كشف عن صورة إيجابية من حيث السرعة والثبات.

تجاوز راسل حاجز 100 لفة، بينما سجل أنتونيللي، رغم انطلاقه المتأخر، أسرع زمن في الحصة.

بالنسبة إلى مكلارين، أكمل أوسكار بياستري أحد أكثر البرامج ازدحامًا خلال اليوم، حيث تجاوز 150 لفة.

وأجرى محاكاة سباقات بحمولة وقود عالية، وجمع بيانات تآكل الإطارات.

أما في فيراري، فقد اختبر هاميلتون السلوك الانسيابي من خلال تنفيذ فترات طويلة وتجارب القيادة خلف سيارات أخرى عن قرب.

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

لم تحدث أية توقفات كبيرة خلال الفترة المسائية. وباستثناء فترات توقف قصيرة واختبارات إجرائية مخطط لها على مدار اليوم، لم تُسجل فترات علم أحمر طويلة.

ورُفع علم أحمر قصير قبل الدقائق العشر الأخيرة، عندما أوقف هاميلتون سيارته إلى جانب الحلبة.

بعد ذلك، اختبرت إدارة السباق سيناريوهات سيارة الأمان الافتراضية، والعلم الأصفر، والعلم الأحمر في الجزء الختامي. وبشكل عام، كانت الحصة سلسة وفعالة.

كان الكبح، خصوصًا عند المنعطف العاشر، يمثل تحديًا. كما أثرت الرياح على توازن السيارات في بعض المنعطفات، لكن بشكل عام كانت موثوقية السيارات إيجابية.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

وفي نهاية اليوم، برزت مرسيدس بأدائها في اللفات السريعة، بينما ركزت الفرق الأخرى على برامج الفترات الطويلة.

وقدمت هذه النتائج، التي تحققت في البحرين تحت ظروف قريبة من ظروف السباق، مؤشرات مهمة حول ميزان القوى قبل انطلاق الموسم.

تجارب ما قبل الموسم في البحرين - اليوم الثالث

المركز السائق الفريق أفضل لفة الفارق عدد اللفات 1 أنتونيللي مرسيدس 1:33.669 61 2 راسل مرسيدس 1:33.918 +00.249 78 3 هاميلتون فيراري 1:34.209 +00.540 150 4 بياستري مكلارين 1:34.549 +00.880 161 5 فيرستابن ريد بُل 1:35.341 +01.672 61 6 حجار ريد بُل 1:35.610 +01.941 59 7 أوكون هاس 1:35.753 +02.084 75 8 كولابينتو ألبين 1:35.806 +02.137 144 9 بيرمان هاس 1:35.972 +02.303 70 10 هلكنبرغ آودي 1:36.291 +02.622 58 11 ألبون ويليامز 1:36.665 +03.124 78 12 لاوسون ريسينغ بولز 1:36.808 +03.139 119 13 ساينز ويليامز 1:37.186 +03.517 68 14 بيريز كاديلاك 1:37.365 +03.696 67 15 سترول أستون مارتن 1:38.165 +04.496 27 16 بورتوليتو آودي 1:38.251 +04.582 60 17 بوتاس كاديلاك 1:38.772 +05.103 37