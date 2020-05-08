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تجارب كفيات مع فيراري أقنعته بضرورة العودة "بأيّ ثمن"

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تجارب كفيات مع فيراري أقنعته بضرورة العودة "بأيّ ثمن"
08-05-2020

كشف دانييل كفيات أنّ التجارب التي خاضها مع فيراري في موسم 2018 على حلبة فيورانو لعبت دورًا مفصليًا في عودته إلى الفورمولا واحد مع فريق ألفا تاوري.

تخلّت تورو روسو عن كفيات في نهاية موسم 2017 قبل أن تتعاقد معه فيراري كأحد سائقي التطوير لديها في 2018.

وبعد عامٍ من التواجد بعيدًا عن المنافسات، حصل كفيات على فرصة جديدة في البطولة مع تورو روسو. وتجاور الروسي في 2019 مع أليكسندر ألبون وبيير غاسلي، قبل أن يتمّ تغيير الفريق إلى ألفا تاوري هذا العام.

وكجزء من دوره في 2018 مع فيراري، حصل كفيات على فرصة خوض تجارب بيريللي لإطارات الأمطار في أبريل على حلبة فيورانو الخاصة بفيراري. وتركت سيارة فيراري "اس.اف71اتش" انطباعًا كبيرًا في نفس كفيات وعزّزت إصراره على السعي للعودة إلى الفورمولا واحد.

وقال كفيات في البرنامج الإذاعي الرسمي للفورمولا واحد: "كانت تلك تجارب عاطفيّة جدًا بالنسبة لي، كونها سيارة فيراري وعلى حلبة فيورانو. كان ذلك رائعًا جدًا. لم أقد أيّ شيء لستّة أشهر أو ما شابه حينها، واستمتعت كثيرًا".

دانييل كفيات

دانييل كفيات

تصوير: بيريللي

وأكمل: "أدركت في ذلك اليوم أنّني أحتاج للعودة إلى الفورمولا واحد بأيّ ثمن، كون ذلك ما أريده، ذلك ما أُحسن فعله. كما أنّ التجارب كانت قويّة وكانت الأزمنة ثابتة للغاية. كان الجميع سعداء".

وبالرغم من أربعة مواسم خبرة في تورو روسو وريد بُل، اعترف كفيات بأنّه شعر بالتوتّر قبل تجاربه مع فيراري.

وقال: "أذكر أنّني كنت متوتّرًا جدًا أثناء وجبة الفطور. قلت في نفسي: حسنًا، حاول أن لا تنزلق في لفّة الخروج".

وأضاف: "إذ لم أقد أيّ سيارة لفترة طويلة وكنت قلقًا بعض الشيء. لكن لحسن الحظّ توجّهت إلى المسار وبدأت الكبح بشكلٍ متأخّرٍ شيئًا فشيئًا وكان ذلك جيّدًا".

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وبحديثه عن انفصاله عن تورو روسو وابتعاده عن التسابق، يعتقد كفيات بأنّ دور سائق التطوير الذي لعبه مع فيراري كان "مهمًا جدًا" بعد فترة مضطربة في الرياضة.

إذ سبق وأن أُطيح بكفيات من ريد بُل إلى الفريق الرديف تورو روسو بعد أربعة سباقات فقط من موسم 2016. ومن ثمّ تمّ التخلّي عنه بالكامل مع بقاء 4 سباقات على نهاية موسم 2017.

وقال الروسي: "شعرت بأنّني أحتاج لاستراحة بعد تلك الأوقات الصعبة. كان من الجيّد بشكلٍ ما تمضية بعض الوقت في المنزل، فقط للتدرّب وتصفية ذهني وعدم القيام بأيّ شيء في بعض الأحيان".

وأكمل: "كانت لا تزال لديّ وظيفة واستمتعت بدور سائق التطوير لصالح فيراري وأحبّ الفرق الإيطاليّة كثيرًا. تملك فيراري تاريخًا ضخمًا".

واختتم بالقول: "لم تكن تلك الوظيفة التي أردتها، لكنّني شعرت بأنّني كنت أقدّم النتائح للفريق وكنت أساعد في تطوير السيارة. شعروا بأنّني أبذل قصارى جهدي لصالحهم وشعرت بالرضا بالقيام بذلك العمل".

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