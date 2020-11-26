فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
29 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
18 ساعات
:
25 دقيقة
:
23 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

تجارب ساينز الأولى مع فيراري قد تكون على سيارة 2018

تذاكر
المشاركات
التعليقات
تجارب ساينز الأولى مع فيراري قد تكون على سيارة 2018

قد يأتي الظهور الأوّل لكارلوس ساينز الإبن خلف مقود فيراري من خلال تجارب على متن سيارة 2018 في محاولة لتسريع تعوّده على الفريق في الفورمولا واحد.

مع تقصير التجارب الشتويّة للعام المقبل إلى ثلاثة أيّام فقط، عبّر عددٌ من السائقين عن قلقهم إزاء عدم حصولهم على وقتٍ كافٍ للتعوّد على بيئاتهم الحديدة عند انتقالهم إلى فرقهم الجديدة.

وبالنظر إلى قيود التجارب التي تفرضها الفورمولا واحد، فإنّ ذلك يعني عدم قدرة الفرق على اختبار سيارات 2019 أو الأخرى الحاليّة خارج إطار تجارب العام المقبل، وهو ما يحدّ من مجال سائقين أمثال ساينز للتعوّد على فرقهم الجديدة.

لكنّ الفرق تملك حريّة خوض أيّ قدرٍ تريده من التجارب على سيارات أخرى مثل 2018، والتي لا تزال مبنيّة على ذات قوانين الانسيابيّة الحاليّة في المجمل.

وبعد قرار فرناندو ألونسو التعوّد على فريقه رينو من خلال خوض تجارب على سيارة 2018، اعترف ساينز أنّه سيتباحث في ذات الخيار مع فيراري خلال الفترة الشتويّة.

وقال حيال ذلك: "سنرى. تلك هي إجابتي في الوقت الحاضر. حالما أغادر مكلارين لأصبح سائقًا لفيراري، فسيكون هناك الكثير من التفكير بعيدًا عن الأضواء للتأكّد من أنّني سأصل إلى التجارب والسباق الأوّل متجهّزًا بأفضل شكلٍ ممكن".

وأضاف: "من الواضح أنّ اختبار سيارة 2018 قد يكون خيارًا، لكنّني لا أزال ملتزمًا تجاه مكلارين ولا أريد أن يتشتّت تركيزي كثيرًا بشأن ما قد تجلبه أشهر يناير، وفبراير ومارس".

ومع الاقتصار على اختبار سيارة وحيدة في التجارب الشتويّة، يشعر ساينز أنّ حقيقة حصول كلّ سائقٍ على يومٍ ونصف فقط للقيادة قبل بداية موسم 2021 مجالٌ ضيّقٌ جدًا للتعوّد على كلّ شيء.

وقال حيال ذلك: "أخبرتكم بالفعل أنّ يومًا ونصفًا في هذه السيارات المعقّدة ليس كافيًا للتجهيز لموسم فورمولا واحد".

وأضاف: "لا تتمكّن من معرفة خدع السيارة، والمقود، وذلك بالرغم من أنّك تُكمل الكثير من العمل على جهاز المحاكاة. تحتاج لمعرفة الطاقم، لذا يومٌ ونصفٌ في السيارة قدرٌ ضئيل جدًا وغير كافٍ".

واختتم بالقول: "لكن هذا هو الوضع. علينا أن نتأقلم وسنحتاج لإيجاد طريقة للتأكّد من أنّنا متجهّزون قدر الإمكان ضمن أطر القوانين".

راسل يعترف "بإحباطه" إثر عدم قدرته على منافسة المواهب الصاعدة الأخرى

المقال السابق

راسل يعترف "بإحباطه" إثر عدم قدرته على منافسة المواهب الصاعدة الأخرى
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى تذاكر

الأكثر شعبية اليوم

تجارب ساينز الأولى مع فيراري قد تكون على سيارة 2018
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تجارب ساينز الأولى مع فيراري قد تكون على سيارة 2018

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

سيدل: فوز أفضل سيارة أهم من إثارة العرض على الحلبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: فوز أفضل سيارة أهم من إثارة العرض على الحلبة

ساينز: قلة قليلة من السائقين قادرة على هزيمة هاميلتون على متن سيارة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: قلة قليلة من السائقين قادرة على هزيمة هاميلتون على متن سيارة مرسيدس

أحدث الأخبار

تجارب ساينز الأولى مع فيراري قد تكون على سيارة 2018
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تجارب ساينز الأولى مع فيراري قد تكون على سيارة 2018

راسل يعترف "بإحباطه" إثر عدم قدرته على منافسة المواهب الصاعدة الأخرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل يعترف "بإحباطه" إثر عدم قدرته على منافسة المواهب الصاعدة الأخرى

بيريز: ريد بُل الخيار الوحيد للبقاء في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: ريد بُل الخيار الوحيد للبقاء في الفورمولا واحد لموسم 2021

غروجان يشير بأن آخرين أداروه كسائق بشكل أفضل من هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان يشير بأن آخرين أداروه كسائق بشكل أفضل من هاس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تجارب ساينز الأولى مع فيراري قد تكون على سيارة 2018

24دقيقة
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

3
فورمولا 1

سيدل: فوز أفضل سيارة أهم من إثارة العرض على الحلبة

4
فورمولا 1

ساينز: قلة قليلة من السائقين قادرة على هزيمة هاميلتون على متن سيارة مرسيدس

أحدث الأخبار

تجارب ساينز الأولى مع فيراري قد تكون على سيارة 2018
فورمولا 1

تجارب ساينز الأولى مع فيراري قد تكون على سيارة 2018

راسل يعترف "بإحباطه" إثر عدم قدرته على منافسة المواهب الصاعدة الأخرى
فورمولا 1

راسل يعترف "بإحباطه" إثر عدم قدرته على منافسة المواهب الصاعدة الأخرى

بيريز: ريد بُل الخيار الوحيد للبقاء في الفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1

بيريز: ريد بُل الخيار الوحيد للبقاء في الفورمولا واحد لموسم 2021

غروجان يشير بأن آخرين أداروه كسائق بشكل أفضل من هاس
فورمولا 1

غروجان يشير بأن آخرين أداروه كسائق بشكل أفضل من هاس

شتاينر يعترف بأنّه كانت هنالك "فرصة كبيرة" ألا تنجو هاس من أزمة 2020
فورمولا 1

شتاينر يعترف بأنّه كانت هنالك "فرصة كبيرة" ألا تنجو هاس من أزمة 2020

أحدث ملفات الفيديو

السر وراء نجاحات هاميلتون في الفورمولا واحد 04:50
فورمولا 1
25-11-2020

السر وراء نجاحات هاميلتون في الفورمولا واحد

جوني هيربرت يكسر الرقم القياسي لأسرع لفة في براندز هاتش 02:11
فورمولا 1
25-11-2020

جوني هيربرت يكسر الرقم القياسي لأسرع لفة في براندز هاتش

أجمل اللحظات من جائزة البحرين الكبرى 03:21
فورمولا 1
25-11-2020

أجمل اللحظات من جائزة البحرين الكبرى

كيف خسر لانس سترول جائزة تركيا الكبرى؟ 06:38
فورمولا 1
20-11-2020

كيف خسر لانس سترول جائزة تركيا الكبرى؟

جايمس فاولز يتكلم عن مجريات سباق جائزة تركيا الكبرى 2020 10:52
فورمولا 1
20-11-2020

جايمس فاولز يتكلم عن مجريات سباق جائزة تركيا الكبرى 2020

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.