تجارب ساينز الأولى مع فيراري قد تكون على سيارة 2018

مع تقصير التجارب الشتويّة للعام المقبل إلى ثلاثة أيّام فقط، عبّر عددٌ من السائقين عن قلقهم إزاء عدم حصولهم على وقتٍ كافٍ للتعوّد على بيئاتهم الحديدة عند انتقالهم إلى فرقهم الجديدة.

وبالنظر إلى قيود التجارب التي تفرضها الفورمولا واحد، فإنّ ذلك يعني عدم قدرة الفرق على اختبار سيارات 2019 أو الأخرى الحاليّة خارج إطار تجارب العام المقبل، وهو ما يحدّ من مجال سائقين أمثال ساينز للتعوّد على فرقهم الجديدة.

لكنّ الفرق تملك حريّة خوض أيّ قدرٍ تريده من التجارب على سيارات أخرى مثل 2018، والتي لا تزال مبنيّة على ذات قوانين الانسيابيّة الحاليّة في المجمل.

وبعد قرار فرناندو ألونسو التعوّد على فريقه رينو من خلال خوض تجارب على سيارة 2018، اعترف ساينز أنّه سيتباحث في ذات الخيار مع فيراري خلال الفترة الشتويّة.

وقال حيال ذلك: "سنرى. تلك هي إجابتي في الوقت الحاضر. حالما أغادر مكلارين لأصبح سائقًا لفيراري، فسيكون هناك الكثير من التفكير بعيدًا عن الأضواء للتأكّد من أنّني سأصل إلى التجارب والسباق الأوّل متجهّزًا بأفضل شكلٍ ممكن".

وأضاف: "من الواضح أنّ اختبار سيارة 2018 قد يكون خيارًا، لكنّني لا أزال ملتزمًا تجاه مكلارين ولا أريد أن يتشتّت تركيزي كثيرًا بشأن ما قد تجلبه أشهر يناير، وفبراير ومارس".

ومع الاقتصار على اختبار سيارة وحيدة في التجارب الشتويّة، يشعر ساينز أنّ حقيقة حصول كلّ سائقٍ على يومٍ ونصف فقط للقيادة قبل بداية موسم 2021 مجالٌ ضيّقٌ جدًا للتعوّد على كلّ شيء.

وقال حيال ذلك: "أخبرتكم بالفعل أنّ يومًا ونصفًا في هذه السيارات المعقّدة ليس كافيًا للتجهيز لموسم فورمولا واحد".

وأضاف: "لا تتمكّن من معرفة خدع السيارة، والمقود، وذلك بالرغم من أنّك تُكمل الكثير من العمل على جهاز المحاكاة. تحتاج لمعرفة الطاقم، لذا يومٌ ونصفٌ في السيارة قدرٌ ضئيل جدًا وغير كافٍ".

واختتم بالقول: "لكن هذا هو الوضع. علينا أن نتأقلم وسنحتاج لإيجاد طريقة للتأكّد من أنّنا متجهّزون قدر الإمكان ضمن أطر القوانين".