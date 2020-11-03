تجارب تسونودا في إيمولا تقرّبه من نيل مقعد مع ألفا تاوري

سيقود اليابانيّ سائق الفورمولا 2 سيارة تورو روسو بمواصفات 2018، وهي السيارة نفسها التي استعملها بيير غاسلي ودانييل كفيات خلال تجارب ما قبل الموسم على نفس الحلبة.

وتأتي هذه التجارب ضمن خطة تجهيز تسونودا لموسم 2021، إضافة إلى رفع مؤهلاته رسمياً لنيل رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس".

وكان بالفعل قد تلقى وعداً بالمشاركة في تجارب أبوظبي للناشئين بعد الجولة الختامية في البطولة، كما قد يشارك في حصة تجارب حرة قبل ذلك، بالرغم من عدم اتخاذ قرار رسميّ حيال الأمر بعد.

ويحتل تسونودا المركز الثالث ضمن ترتيب الفورمولا 2 ويمتلك 147 نقطة، مع بقاء جولتي البحرين فقط.

حيث قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري: "سيعمل يوكي تسونودا على التأقلم مع سيارة فورمولا واحد. ستكون هذه طلعته الأولى هنا في إيمولا. إنها حلبة ليست بالسهلة، وسأعمل على توجيهه بأفضل شكل ممكن".

وأكمل: "نودّ إكمال 300 كيلومتر معه، ونحن نسعى لإشراكه في حصة تجارب حرة أولى، في البحرين أو أبوظبي بعد إذن الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’".

وأردف: "سنرى إن كان مثل ذلك ضرورياً. وذلك يعتمد على موقعه في ترتيب بطولة الفورمولا 2، إن أنهى ضمن الأربعة الأوائل سينال رخصة قيادته الخاصة، وفي حال أنهى خامساً ربما يحتاج حصتي تجارب حرة في الفورمولا واحد، لأنها تمنح نقاطاً كذلك".

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وبينما تشير الكثير من التكهنات إلى أن تسونودا سيحل بديلاً عن دانييل كفيات إلى جانب غاسلي، لكن الروسي أثبت مؤخراً أداءه الجيد مع مركز رابع في سباق إيمولا، وكذلك هناك إمكانية نقل أليكسندر ألبون من صفوف ريد بُل إلى ألفا تاوري.

"نحن لسنا في عجلة من أمرنا. يعتمد الأمر على موقعه في الفورمولا 2، لأن ذلك عامل هام جداً" قال توست.

بالمقابل، قلل توست من أية تكهنات حيال ضغط من قبل هوندا لتأمين مقعد للياباني مع ألفا تاوري، مؤكداً أنه متواجد بسبب مؤهلاته.

فقال: "كلا، كلا، كلا. الأمر يتعلق بمستوى أدائه وحسب. لا علاقة لذلك بالرعاة. ولم تكن هذه الحال على الإطلاق مع تورو روسو أو ألفا تاوري.".

واختتم: "لا بد أن نقتنع أولاً أن السائق يمتلك المهارات والقدرات كي يصبح سائق فورمولا واحد ناجحاً".