فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
9 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تجارب تسونودا في إيمولا تقرّبه من نيل مقعد مع ألفا تاوري

المشاركات
التعليقات
تجارب تسونودا في إيمولا تقرّبه من نيل مقعد مع ألفا تاوري

سيقترب يوكي تسونودا خطوة إضافية نحو نيل مقعد مع فريق ألفا تاوري لموسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد حين سيختبر سيارة الفريق الإيطالي على حلبة إيمولا اليوم.

سيقود اليابانيّ سائق الفورمولا 2 سيارة تورو روسو بمواصفات 2018، وهي السيارة نفسها التي استعملها بيير غاسلي ودانييل كفيات خلال تجارب ما قبل الموسم على نفس الحلبة.

وتأتي هذه التجارب ضمن خطة تجهيز تسونودا لموسم 2021، إضافة إلى رفع مؤهلاته رسمياً لنيل رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس".

وكان بالفعل قد تلقى وعداً بالمشاركة في تجارب أبوظبي للناشئين بعد الجولة الختامية في البطولة، كما قد يشارك في حصة تجارب حرة قبل ذلك، بالرغم من عدم اتخاذ قرار رسميّ حيال الأمر بعد.

ويحتل تسونودا المركز الثالث ضمن ترتيب الفورمولا 2 ويمتلك 147 نقطة، مع بقاء جولتي البحرين فقط.

حيث قال فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري: "سيعمل يوكي تسونودا على التأقلم مع سيارة فورمولا واحد. ستكون هذه طلعته الأولى هنا في إيمولا. إنها حلبة ليست بالسهلة، وسأعمل على توجيهه بأفضل شكل ممكن".

وأكمل: "نودّ إكمال 300 كيلومتر معه، ونحن نسعى لإشراكه في حصة تجارب حرة أولى، في البحرين أو أبوظبي بعد إذن الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’".

وأردف: "سنرى إن كان مثل ذلك ضرورياً. وذلك يعتمد على موقعه في ترتيب بطولة الفورمولا 2، إن أنهى ضمن الأربعة الأوائل سينال رخصة قيادته الخاصة، وفي حال أنهى خامساً ربما يحتاج حصتي تجارب حرة في الفورمولا واحد، لأنها تمنح نقاطاً كذلك".

اقرأ أيضاً:

وبينما تشير الكثير من التكهنات إلى أن تسونودا سيحل بديلاً عن دانييل كفيات إلى جانب غاسلي، لكن الروسي أثبت مؤخراً أداءه الجيد مع مركز رابع في سباق إيمولا، وكذلك هناك إمكانية نقل أليكسندر ألبون من صفوف ريد بُل إلى ألفا تاوري.

"نحن لسنا في عجلة من أمرنا. يعتمد الأمر على موقعه في الفورمولا 2، لأن ذلك عامل هام جداً" قال توست.

بالمقابل، قلل توست من أية تكهنات حيال ضغط من قبل هوندا لتأمين مقعد للياباني مع ألفا تاوري، مؤكداً أنه متواجد بسبب مؤهلاته.

فقال: "كلا، كلا، كلا. الأمر يتعلق بمستوى أدائه وحسب. لا علاقة لذلك بالرعاة. ولم تكن هذه الحال على الإطلاق مع تورو روسو أو ألفا تاوري.".

واختتم: "لا بد أن نقتنع أولاً أن السائق يمتلك المهارات والقدرات كي يصبح سائق فورمولا واحد ناجحاً".

اقرأ أيضاً:

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل

المقال السابق

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين يوكي تسونودا
قائمة الفرق ألفا تاوري

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل

ماغنوسن: رأسي كان "يهتز بشكل جنوني" في سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماغنوسن: رأسي كان "يهتز بشكل جنوني" في سباق إيمولا

روسي: سوزوكي أكثر قوّة من ياماها الآن
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: سوزوكي أكثر قوّة من ياماها الآن

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس

تحليل السباق: هل كان هاميلتون ليفوز لولا نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في إيمولا؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: هل كان هاميلتون ليفوز لولا نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في إيمولا؟

تجارب تسونودا في إيمولا تقرّبه من نيل مقعد مع ألفا تاوري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تجارب تسونودا في إيمولا تقرّبه من نيل مقعد مع ألفا تاوري

وولف: حادثة إيمولا بمثابة "ندبة" ستجعل من راسل سائقًا أفضل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: حادثة إيمولا بمثابة "ندبة" ستجعل من راسل سائقًا أفضل

هاميلتون يفوز في إيمولا ومرسيدس تحسم لقب البطولة برقمٍ قياسي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون يفوز في إيمولا ومرسيدس تحسم لقب البطولة برقمٍ قياسي

أحدث الأخبار

تجارب تسونودا في إيمولا تقرّبه من نيل مقعد مع ألفا تاوري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تجارب تسونودا في إيمولا تقرّبه من نيل مقعد مع ألفا تاوري

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل

وولف: حادثة إيمولا بمثابة "ندبة" ستجعل من راسل سائقًا أفضل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: حادثة إيمولا بمثابة "ندبة" ستجعل من راسل سائقًا أفضل

ماغنوسن: رأسي كان "يهتز بشكل جنوني" في سباق إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماغنوسن: رأسي كان "يهتز بشكل جنوني" في سباق إيمولا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل

59د
2
فورمولا 1

ماغنوسن: رأسي كان "يهتز بشكل جنوني" في سباق إيمولا

3
موتو جي بي

روسي: سوزوكي أكثر قوّة من ياماها الآن

4
فورمولا 1

وولف يعرف الشخص الأنسب لخلافته على رأس فريق مرسيدس

5
فورمولا 1

تحليل السباق: هل كان هاميلتون ليفوز لولا نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في إيمولا؟

أحدث الأخبار

تجارب تسونودا في إيمولا تقرّبه من نيل مقعد مع ألفا تاوري
فورمولا 1

تجارب تسونودا في إيمولا تقرّبه من نيل مقعد مع ألفا تاوري

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل
فورمولا 1

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل

وولف: حادثة إيمولا بمثابة "ندبة" ستجعل من راسل سائقًا أفضل
فورمولا 1

وولف: حادثة إيمولا بمثابة "ندبة" ستجعل من راسل سائقًا أفضل

ماغنوسن: رأسي كان "يهتز بشكل جنوني" في سباق إيمولا
فورمولا 1

ماغنوسن: رأسي كان "يهتز بشكل جنوني" في سباق إيمولا

تحليل السباق: هل كان هاميلتون ليفوز لولا نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في إيمولا؟
فورمولا 1

تحليل السباق: هل كان هاميلتون ليفوز لولا نظام سيارة الأمان الافتراضيّة في إيمولا؟

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق إيميليا رومانيا 2020 للفورمولا واحد 06:32
فورمولا 1

أهم مجريات سباق إيميليا رومانيا 2020 للفورمولا واحد

شبكة انطلاقة سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى 01:01
فورمولا 1

شبكة انطلاقة سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

إيميليا رومانيا: أحدث التطويرات التقنية في الفورمولا واحد 01:56
فورمولا 1

إيميليا رومانيا: أحدث التطويرات التقنية في الفورمولا واحد

أهم ما يمكن استخلاصه من يوم الجمعة في إيمولا 03:21
فورمولا 1

أهم ما يمكن استخلاصه من يوم الجمعة في إيمولا

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد 06:56
فورمولا 1

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.