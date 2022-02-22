تجارب برشلونة 2022: المواعيد ومن سيقود وكيفيّة متابعتها؟

بعد فترة شتويّة مزدحمة في الفورمولا واحد، ستنطلق الحقبة الجديدة مع التجارب الشتويّة الأولى التي ستبدأ في برشلونة غدًا الأربعاء.

ومع اكتمال موسم الإطلاق تقريبًا، بالتوازي مع التغييرات الأخرى الناتجة عن أحداث جائزة أبوظبي الكبرى المثيرة للجدل المتمثلة بإزاحة مايكل ماسي كمدير للسباقات واعتماد بروتوكولات جديدة، سيُسلّط الضوء الآن على موسم 2022 مع تجهيز الفرق لاختبار ابتكاراتها التقنيّة التي أوّلت بها القوانين الجديدة.

وكانت أغلب أحداث الإطلاق بمثابة سحابة دخانٍ أو مجرّد واجهة إن صحّ التعبير بالنسبة لعددٍ من الفرق، بل اقتصر بعضها على سيارة استعراضيّة لمجرّد الكشف عن الكسوة وإخفاء الحلول التقنيّة لآخر لحظة ممكنة، ما يعني بأنّ التجارب الشتويّة الأولى ستكون المرّة الأولى التي تظهر فيها السيارات الجديدة بحلولها الكاملة.

ستُشارك جميع الفرق العشرة في فترتَي التجارب، ما سيُوفّر فرصة رائعة لمحاولة تحديد من أتقن القوانين الجديدة ومن يحتاج إلى بعض العمل للتعويض. وفي حين أنّه من المستحيل تحديد ترتيب المنافسة بناءً على التجارب، بالنظر إلى أنّ الفرق تميل إلى إخفاء أدائها، فإنّ التجارب عادة ما تكشف فكرة عامة عن أداء كلّ فريق.

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: مرسيدس

جدول التجارب الشتويّة لموسم 2022

سيتمّ اقتسام التجارب الشتويّة التحضيريّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد على فترتين في برشلونة والبحرين، حيث وُصفت الأولى بـ "الشايكداون" على حلبة كتالونيا بين 23 و25 فبراير. ستُجرى التجارب وفق النمط الطبيعي، لكن من دون تغطية تلفزيّة مباشرة، ومن دون أزمنة مباشرة ولن يكون دخول الحلبة متاحًا للمشجّعين.

أمّا التجارب الثانية في البحرين فستعود إلى الصيغة التقليديّة من خلال السماح للمشجّعين بحضورها، إلى جانب تغطيّة تلفزيّة حيّة وأزمنة مباشرة. ستُقام تلك التجارب بين 10 و12 مارس، أي قبل أسبوعٍ واحد من جائزة البحرين الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2022.

وستنطلق مجريات كلّ يومٍ في برشلونة على الساعة 8 بتوقيت غرينتش وتنتهي عند الخامسة، مع اعتماد استراحة غداء بمدّة ساعة، لكن يُمكن التخلي عن تلك الاستراحة في حال خسارة الكثير من الوقت بسبب الأعلام الحمراء أو الظروف الجويّة السيّئة، ما يعني حدًا أقصى بتسع ساعات من الوقت المتاح على المسار كلّ يوم.

اليوم الحصّة الصباحيّة حصّة ما بعد الظهر الأربعاء 23 فبراير 8:00 صباحًا – 12:00 بعد الظهر غرينتش 1:00بعد الظهر – 5:00بعد الظهر غرينتش الخميس 24 فبراير 8:00 صباحًا – 12:00 بعد الظهر غرينتش 1:00بعد الظهر – 5:00بعد الظهر غرينتش الجمعة 25 فبراير 8:00 صباحًا – 12:00 بعد الظهر غرينتش 1:00بعد الظهر – 5:00بعد الظهر غرينتش

وستتبع تجارب البحرين ذات صيغة الحصص، لكنّها ستنطلق متأخّرة بساعة في اليوم (التوقيت المحلي) بسبب الأجواء الأفضل وتوافر الإنارة على حلبة البحرين الدولية.

اليوم الحصّة الصباحيّة حصّة ما بعد الظهر الخميس 10 مارس 7:00 صباحًا – 11:00 صباحًا غرينتش 12:00 بعد الظهر – 4:00 بعد الظهر غرينتش الجمعة 11 مارس 7:00 صباحًا – 11:00 صباحًا غرينتش 12:00 بعد الظهر – 4:00 بعد الظهر غرينتش السبت 12 مارس 7:00 صباحًا – 11:00 صباحًا غرينتش 12:00 بعد الظهر – 4:00 بعد الظهر غرينتش

تشكيلات السائقين لتجارب الفورمولا واحد 2022

تفرض قوانين الفورمولا واحد على كلّ فريق استخدام سيارة واحدة خلال التجارب (ما عدا السيارات المهجّنة التي سُمح باستخدامها لاختبارات إطارات بيريللي نهاية العام الماضي)، ما يعني أنّ على كلّ فريق اقتسام المسؤوليات بين سائقيه إلى جانب أيّة سائقين احتياطيين يريد تشريكهم. كما تُعدّ هذه أداة للحفاظ على النفقات، بالتوازي مع منع الفرق الكبرى من تطوير سياراتها أكثر من منافساتها عبر قدرتها على استخدام سيارتَين أو أكثر.

وبالنظر إلى الخصائص الجديدة للسيارات وأرجحيّة تغيّر خصائص التحكّم فيها، من المتوقّع أن يتمّ إكمال أغلب التجارب من قبل سائقي السباق الرسميين من أجل منحهم أقصى وقتٍ على المسار للتأقلم مع السيارات الجديدة.

وإليكم القائمة الحاليّة لمن سيقود لكلّ فريق في تجارب برشلونة بين 23 و25 فبراير. وسيتمّ تحديث القائمة وفقًا لما تُعلنه بقيّة الفرق.

تجارب برشلونة الأربعاء الخميس الجمعة أستون مارتن سيباستيان فيتيل (صباحًا)

لانس سترول (بعد الظهر) لانس سترول (صباحًا)

سيباستيان فيتيل (بعد الظهر) سيباستيان فيتيل (صباحًا)

لانس سترول (بعد الظهر) هاس نيكيتا مازيبين (صباحًا)

ميك شوماخر (بعد الظهر) ميك شوماخر (صباحًا)

نيكيتا مازيبين (بعد الظهر) نيكيتا مازيبين (صباحًا)

ميك شوماخر (بعد الظهر) ويليامز نيكولاس لاتيفي (صباحًا)

أليكسندر ألبون (بعد الظهر) أليكسندر ألبون (صباحًا)

نيكولاس لاتيفي (بعد الظهر) نيكولاس لاتيفي (صباحًا)

أليكسندر ألبون (بعد الظهر)

كيف يُمكن متابعة التجارب الشتويّة الأولى؟

لن تحظى تجارب برشلونة ببث تلفزي مباشر أو أزمنة حيّة، وذلك بعد تصنيفها كـ "شايكداون" بالنسبة للفرق للتعرّف أكثر على سيارات 2022 الجديدة والقوانين التقنيّة. سيتمّ نشر ترتيب الأزمنة النهائيّ مع نهاية كلّ يوم، مع ملخّصٍ لأبرز الأحداث.

سيُوفّر موقعنا "موتورسبورت.كوم" تغطية مباشرة لتجارب برشلونة على مدار الأيّام الثلاثة.

أمّا تجارب البحرين فستحظى بتغطية تلفزيّة مباشرة وأزمنة حيّة، بشكلٍ مشابه لما يتمّ عرضه خلال جائزة كبرى، مع تأكيد تفاصيل البثّ التلفزي في موعدٍ لاحق. كما سيُواصل موقعنا "موتورسبورت.كوم" توفير التغطية النصيّة المباشرة طوال التجارب.