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تجارب الفورمولا واحد لموسم 2021: من سيقود في البحرين؟

ستتواجد فرق بطولة العالم للفورمولا واحد على الحلبة معًا للمرّة الأولى في 2021 هذا الأسبوع لبدء التجارب التحضيريّة في البحرين. واكتشفوا هنا من سيقود لكلّ فريق على مدار الأيّام الثلاثة.

تجارب الفورمولا واحد لموسم 2021: من سيقود في البحرين؟

ستستضيف حلبة البحرين الدوليّة التجارب الرسميّة الجماعيّة الوحيدة قبل الموسم الجديد، والتي ستُقام على مدار ثلاثة أيّامٍ بدءًا من الغد الجمعة 12 مارس حتّى الأحد 14.

وفي حين أنّ أغلب الفرق أكملت بالفعل تجارب أوليّة بسياراتها الجديدة محدودة بمسافة 100 كلم، فإنّ البحرين ستُوفّر الفرصة الأولى لها لإجراء اختبارات مكثّفة قبل الموسم الجديد.

وتدخل ثلاثة فرقٍ فقط موسم 2021 بتشكيلة سائقين مستقرّة من العام الماضي، وهو ما يعني أنّ العديد من السائقين سيُمضون التجارب في محاولة التأقلم مع بيئاتهم الجديدة والعمل مع وجوهٍ جديدة، وهو ما يزيد من أهميّة التجارب.

وستسعى أغلب الفرق إلى اقتسام التجارب بين سائقَيها، ما يعني حصول كلّ واحدٍ ليومٍ ونصف في السيارة، لكنّ ويليامز اختارت الاقتصار على يومٍ واحدٍ لكلٍ من سائقَيها.

الفريق الجمعة السبت الأحد
مرسيدس

يُعلن لاحقًا

يُعلن لاحقًا

يُعلن لاحقًا
ريد بُل Netherlands ماكس فيرشتابن (صباحا) Mexico سيرجيو بيريز Mexico سيرجيو بيريز (صباحا)
Netherlands ماكس فيرشتابن (بعد الظهر)
مكلارين

Australia دانيال ريكاردو (صباحا)
United Kingdom لاندو نوريس (بعد الظهر)

يُعلن لاحقًا

يُعلن لاحقًا
أستون مارتن

يُعلن لاحقًا

 يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا
ألبين يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا
فيراري

يُعلن لاحقًا

يُعلن لاحقًا

يُعلن لاحقًا
ألفا تاوري

يُعلن لاحقًا

 يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا
ألفا روميو

Finland كيمي رايكونن (صباحا)

Italy أنطونيو جيوفينازي (بعد الظهر)

Italy أنطونيو جيوفينازي

Finland كيمي رايكونن
هاس

Germany ميك شوماخر (صباحا)

Russian Federation نيكيتا مازيبين (بعد الظهر)

Russian Federation نيكيتا مازيبين (صباحا)
Germany ميك شوماخر (بعد الظهر)

Germany ميك شوماخر (صباحا)

Russian Federation نيكيتا مازيبين (بعد الظهر)
ويليامز

 

 Canada نيكولاس لاتيفي United Kingdom جورج راسل

متى تنطلق حصص التجارب

أُقيمت تجارب العام الماضي على مدار ستّة أيّام في برشلونة، لكنّ تجميد القوانين بسبب وباء كورونا دفع الفورمولا واحد لتقليص أيّام التجارب إلى ثلاثة لموسم 2021. ذلك يعني أنّ هناك مجالًا محدودًا للتعوّد وتسريع الوتيرة وحلّ أيّة مشاكل قد تبرز.

وسيتمّ فصل كلّ يومٍ إلى حصّتين في البحرين: واحدة صباحيّة وأخرى مسائيّة، تكون الأولى بين الـ 10 والـ 14 بالتوقيت المحليّ والأخرى بين 15 و19 بعد الظهر.

وستحصل بذلك الفرق على 8 ساعات كلّ يومٍ مثلما كان عليه الحال في برشلونة.

لكنّ عاملًا جديدًا في هذه التجارب سيتمثّل في انتهاء الحصّة بعد غروب الشمس الذي يأتي عند الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي. ومثلما يعلم الجميع فإنّ الحلبة مزوّدة بأضواء كاشفة تستخدم في الجائزة الكبرى وهو ما يعني أنّ التواجد على الحلبة سيتواصل من دون انقطاع.

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