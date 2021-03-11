تجارب الفورمولا واحد لموسم 2021: من سيقود في البحرين؟

ستستضيف حلبة البحرين الدوليّة التجارب الرسميّة الجماعيّة الوحيدة قبل الموسم الجديد، والتي ستُقام على مدار ثلاثة أيّامٍ بدءًا من الغد الجمعة 12 مارس حتّى الأحد 14.

وفي حين أنّ أغلب الفرق أكملت بالفعل تجارب أوليّة بسياراتها الجديدة محدودة بمسافة 100 كلم، فإنّ البحرين ستُوفّر الفرصة الأولى لها لإجراء اختبارات مكثّفة قبل الموسم الجديد.

وتدخل ثلاثة فرقٍ فقط موسم 2021 بتشكيلة سائقين مستقرّة من العام الماضي، وهو ما يعني أنّ العديد من السائقين سيُمضون التجارب في محاولة التأقلم مع بيئاتهم الجديدة والعمل مع وجوهٍ جديدة، وهو ما يزيد من أهميّة التجارب.

وستسعى أغلب الفرق إلى اقتسام التجارب بين سائقَيها، ما يعني حصول كلّ واحدٍ ليومٍ ونصف في السيارة، لكنّ ويليامز اختارت الاقتصار على يومٍ واحدٍ لكلٍ من سائقَيها.

الفريق الجمعة السبت الأحد مرسيدس يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا ريد بُل ماكس فيرشتابن (صباحا) سيرجيو بيريز سيرجيو بيريز (صباحا)

ماكس فيرشتابن (بعد الظهر) مكلارين دانيال ريكاردو (صباحا)

لاندو نوريس (بعد الظهر) يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا أستون مارتن يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا ألبين يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا فيراري يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا ألفا تاوري يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا يُعلن لاحقًا ألفا روميو كيمي رايكونن (صباحا) أنطونيو جيوفينازي (بعد الظهر) أنطونيو جيوفينازي كيمي رايكونن هاس ميك شوماخر (صباحا) نيكيتا مازيبين (بعد الظهر) نيكيتا مازيبين (صباحا)

ميك شوماخر (بعد الظهر) ميك شوماخر (صباحا) نيكيتا مازيبين (بعد الظهر) ويليامز نيكولاس لاتيفي جورج راسل

متى تنطلق حصص التجارب

أُقيمت تجارب العام الماضي على مدار ستّة أيّام في برشلونة، لكنّ تجميد القوانين بسبب وباء كورونا دفع الفورمولا واحد لتقليص أيّام التجارب إلى ثلاثة لموسم 2021. ذلك يعني أنّ هناك مجالًا محدودًا للتعوّد وتسريع الوتيرة وحلّ أيّة مشاكل قد تبرز.

وسيتمّ فصل كلّ يومٍ إلى حصّتين في البحرين: واحدة صباحيّة وأخرى مسائيّة، تكون الأولى بين الـ 10 والـ 14 بالتوقيت المحليّ والأخرى بين 15 و19 بعد الظهر.

وستحصل بذلك الفرق على 8 ساعات كلّ يومٍ مثلما كان عليه الحال في برشلونة.

لكنّ عاملًا جديدًا في هذه التجارب سيتمثّل في انتهاء الحصّة بعد غروب الشمس الذي يأتي عند الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي. ومثلما يعلم الجميع فإنّ الحلبة مزوّدة بأضواء كاشفة تستخدم في الجائزة الكبرى وهو ما يعني أنّ التواجد على الحلبة سيتواصل من دون انقطاع.