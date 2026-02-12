تجارب البحرين 2026: لوكلير الأسرع في صباح اليوم الثاني مع مواجهة مرسيدس وريد بُل للمشاكل
تصدّر شارل لوكلير الفترة الصباحية الثانية من تجارب البحرين الشتويّة الأولى لما قبل موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، في وقتٍ تعرّضت فيه مرسيدس وريد بُل لمشاكل في الموثوقية إلى جانب كاديلاك.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: جلين دنبار
بعد نحو ساعة وربع من انطلاق الحصّة، قاد لوكلير سيارة فيراري "اس.اف-26" إلى زمن بلغ 1:34.273 دقيقة، أي أسرع بأربعة أعشار الثانية من أفضل زمنٍ سجّله لاندو نوريس سائق مكلارين يوم الأربعاء.
وكان زمن نوريس البالغ 1:34.669 دقيقة قد سُجّل على إطاراتٍ متوسّطة، في حين استخدم لوكلير الإطارات اللينة طوال الحصّة الصباحية. وجاء السائق البريطاني ثانيًا مجددًا – وعلى الإطارات المتوسّطة أيضًا – بزمن 1:34.784 دقيقة.
وجاءت بقيّة السيارات متأخّرة بفارقٍ لا يقل عن 2.4 ثانية عن الصدارة، وهو أمرٌ لا يعكس ترتيب الأداء الحقيقي، لكنه في الوقت نفسه يرتبط بالمشاكل التي واجهت اثنين من أبرز المرشّحين.
وأكمل فريق ريد بُل لفةً واحدة فقط في نهاية الحصّة الصباحية، بعدما تبيّن وجود تسرّبٍ هيدروليكي في هيكل السيارة أثناء عملية التجميع يوم أمس. وكان من المفترض أن يقود إسحاق حجار السيارة طوال اليوم، لذا سيأمل السائق الفرنسي الشاب في تعويض الوقت لاحقًا.
وفي صفوف مرسيدس، لم يُكمل أندريا كيمي أنتونيللي سوى ثلاث لفات قبل أن يواجه مشكلةً في وحدة الطاقة أنهت مشاركته في ما تبقّى من الحصّة الصباحية. وكان من المقرّر أن يتسلّم جورج راسل القيادة في الفترة المسائية.
سيرجيو بيريز، كاديلاك
الصورة من قبل: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
وفي الوقت نفسه، تسبّب سيرجيو بيريز سائق كاديلاك برفع العلم الأحمر خلال لفة الخروج الأولى له لأسبابٍ لم يُكشف عنها، لكن بعد سحب السيارة عادت سريعًا إلى الحلبة.
وأكمل بيريز لاحقًا 42 لفة، مسجّلًا أفضل زمنٍ شخصي بلغ 1:38.653 دقيقة، وكان أبطأ من جميع السائقين باستثناء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي سجّل 1:38.960 دقيقة.
وكانت ألبين الأفضل بين بقيّة الفرق، إذ سجّل بيير غاسلي زمنًا وقدره 1:36.723 دقيقة، متقدّمًا على أوليفر بيرمان سائق هاس، وألكسندر ألبون على متن ويليامز، ونيكو هولكنبرغ سائق أودي، وليام لاوسون من ريسينغ بولز.
وشهدت نهاية الحصّة تنفيذ محاكاة لسيارة الأمان الافتراضية، تلتها محاكاة لرفع العلم الأحمر.
|المركز
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|عدد اللفّات
|1
|لوكلير
|فيراري
|1:34.273
|62
|2
|نوريس
|مكلارين
|
1:34.784
|
+0.511
|64
|3
|غاسلي
|ألبين
|
1:36.723
|
+2.450
|61
|4
|بيرمان
|هاس
|
1:37.025
|
+2.752
|55
|5
|ألبون
|ويليامز
|
1:37.229
|+2.956
|62
|6
|هلكنبرغ
|آودي
|1:37.266
|+2.993
|
47
|7
|لاوسون
|ريسينغ بولز
|1:38.017
|+3.744
|50
|8
|بيريز
|كاديلاك
|1:38.653
|+4.380
|
42
|9
|ألونسو
|أستون مارتن
|1:38.960
|+4.687
|
55
|10
|أنتونيللي
|مرسيدس
|-
|-
|
3
|11
|حجار
|ريد بُل
|-
|-
|
1
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
ساينز يقدّم رؤيةً لافتة حول محرّكات 2026 مع تفوّق ريد بُل-فورد "بخطوةٍ إلى الأمام"
تجارب البحرين 2026: لوكلير الأسرع في صباح اليوم الثاني مع مواجهة مرسيدس وريد بُل للمشاكل
إصدار سلسلة وثائقية جديدة عن ماكس فيرستابن: شاهدوا العرض التشويقي هنا
تجارب البحرين: نوريس يتفوّق على فيرستابن في اليوم الأوّل
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات