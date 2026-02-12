تجارب البحرين 2026: لوكلير الأسرع في صباح اليوم الثاني مع مواجهة مرسيدس وريد بُل للمشاكل

بعد نحو ساعة وربع من انطلاق الحصّة، قاد لوكلير سيارة فيراري "اس.اف-26" إلى زمن بلغ 1:34.273 دقيقة، أي أسرع بأربعة أعشار الثانية من أفضل زمنٍ سجّله لاندو نوريس سائق مكلارين يوم الأربعاء.

وكان زمن نوريس البالغ 1:34.669 دقيقة قد سُجّل على إطاراتٍ متوسّطة، في حين استخدم لوكلير الإطارات اللينة طوال الحصّة الصباحية. وجاء السائق البريطاني ثانيًا مجددًا – وعلى الإطارات المتوسّطة أيضًا – بزمن 1:34.784 دقيقة.

وجاءت بقيّة السيارات متأخّرة بفارقٍ لا يقل عن 2.4 ثانية عن الصدارة، وهو أمرٌ لا يعكس ترتيب الأداء الحقيقي، لكنه في الوقت نفسه يرتبط بالمشاكل التي واجهت اثنين من أبرز المرشّحين.

وأكمل فريق ريد بُل لفةً واحدة فقط في نهاية الحصّة الصباحية، بعدما تبيّن وجود تسرّبٍ هيدروليكي في هيكل السيارة أثناء عملية التجميع يوم أمس. وكان من المفترض أن يقود إسحاق حجار السيارة طوال اليوم، لذا سيأمل السائق الفرنسي الشاب في تعويض الوقت لاحقًا.

وفي صفوف مرسيدس، لم يُكمل أندريا كيمي أنتونيللي سوى ثلاث لفات قبل أن يواجه مشكلةً في وحدة الطاقة أنهت مشاركته في ما تبقّى من الحصّة الصباحية. وكان من المقرّر أن يتسلّم جورج راسل القيادة في الفترة المسائية.

سيرجيو بيريز، كاديلاك الصورة من قبل: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

وفي الوقت نفسه، تسبّب سيرجيو بيريز سائق كاديلاك برفع العلم الأحمر خلال لفة الخروج الأولى له لأسبابٍ لم يُكشف عنها، لكن بعد سحب السيارة عادت سريعًا إلى الحلبة.

وأكمل بيريز لاحقًا 42 لفة، مسجّلًا أفضل زمنٍ شخصي بلغ 1:38.653 دقيقة، وكان أبطأ من جميع السائقين باستثناء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الذي سجّل 1:38.960 دقيقة.

وكانت ألبين الأفضل بين بقيّة الفرق، إذ سجّل بيير غاسلي زمنًا وقدره 1:36.723 دقيقة، متقدّمًا على أوليفر بيرمان سائق هاس، وألكسندر ألبون على متن ويليامز، ونيكو هولكنبرغ سائق أودي، وليام لاوسون من ريسينغ بولز.

وشهدت نهاية الحصّة تنفيذ محاكاة لسيارة الأمان الافتراضية، تلتها محاكاة لرفع العلم الأحمر.

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق عدد اللفّات 1 لوكلير فيراري 1:34.273 62 2 نوريس مكلارين 1:34.784 +0.511 64 3 غاسلي ألبين 1:36.723 +2.450 61 4 بيرمان هاس 1:37.025 +2.752 55 5 ألبون ويليامز 1:37.229 +2.956 62 6 هلكنبرغ آودي 1:37.266 +2.993 47 7 لاوسون ريسينغ بولز 1:38.017 +3.744 50 8 بيريز كاديلاك 1:38.653 +4.380 42 9 ألونسو أستون مارتن 1:38.960 +4.687 55 10 أنتونيللي مرسيدس - - 3 11 حجار ريد بُل - - 1