تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني

تصدّر أنتونيللي اليوم ما قبل الأخير من اختبارات ما قبل الموسم لبطولة العالم للفورمولا 1 في البحرين اليوم الخميس.

وسجّل سائق مرسيدس أفضل زمن حتى الآن لسيارات مواصفات 2026 على حلبة الصخير، متقدمًا بأكثر من ستة أعشار الثانية على أي زمن سابق هذا الأسبوع، وذلك بعدما حقّق دقيقة واحدة و32.803 ثانية، متفوقًا بفارق ضئيل على أوسكار بياستري.

وتبادلت مكلارين وريد بُل تسجيل أسرع اللفات معظم اليوم، مع دخول مرسيدس أحيانًا في المنافسة. ولم يحتج لاندو نوريس سوى بضع دقائق ليسجل أول زمن مرجعي قوي قدره دقيقة و34.625 ثانية، قبل أن يتجاوزه ماكس فيرستابن بفارق 0.005 ثانية فقط.

وردّ نوريس بزمن 1:33.435 دقيقة، أسرع بـ0.006 ثانية من زمن جورج راسل المسجل يوم الأربعاء، وهو الزمن الذي اقترب منه فيرستابن دون أن ينجح في معادلته خلال الحصة الصباحية، إذ سجل الهولندي دقيقة و33.584 ثانية.

أمّا في فترة ما بعد الظهر، فقد انتزع فيرستابن الصدارة مؤقتًا من مكلارين بزمن 1:33.444 دقيقة باستخدام إطارات بيريللي التجريبية، قبل أن يحسنه إلى دقيقة و33.162 ثانية بإطارات "سي3".

وتولى بياستري قيادة سيارة "ام.سي.ال40" من نوريس وحقق 1:33.624 دقيقة بإطارات "سي2". وبعد الساعة السادسة مساءً بقليل بالتوقيت المحلي، سجل الأسترالي دقيقة و32.861 ثانية بإطارات "سي3"، لكنّ أنتونيللي تجاوزه فورًا بزمن دقيقة و32.803 ثانية.

كما سجلت مكلارين ومرسيدس أكبر عدد من اللفات خلال اليوم، بـ158 و156 لفة على التوالي، بينما تصدّر ماكس فيرستابن قائمة السائقين من حيث عدد اللفات بإجمالي 137 لفة على الصعيد الفردي.

ومرّت فيراري في الأثناء بيوم صعب. إذ أكمل لويس هاميلتون خمس لفات فقط خلال أول 30 دقيقة من اليوم، ثم أمضى بقية الحصة الصباحية في المرآب بسبب مشكلة غير محددة.

وأنهى بطل العالم سبع مرات يومه بـ78 لفة، وكان أفضل زمن له دقيقة و33.928 ثانية، لكنه خرج عن المسار عند المنعطف العاشر. وفي محاولة لاحقة، كان متأخرًا بـ0.451 ثانية عن أنتونيللي في المقطع الثاني، قبل أن يخرج مجددًا عند المنعطف الأخير ويتجه مباشرة إلى المرآب. وفي النهاية سجّل لفة جيدة بزمن دقيقة و33.689 ثانية باستخدام إطارات "سي3".

وتصدرت ألبين فرق الوسط عبر فرانكو كولابينتو باستخدام إطارات "سي5" الأكثر ليونة. وقبل ذلك، سجل نيكو هولكنبرغ من أودي أول زمن دون دقيقة و34 ثانية لفريق من الوسط بزمن بلغ دقيقة و33.987 ثانية باستخدام إطارات "سي4"، وذلك في يوم مشجع رغم قضاء أكثر من ساعتين في المرآب صباحًا للتحقيق في مشكلة هيدروليكية.

امتلكت هاس سابع أسرع سيارة اليوم، لكن أفضل زمن لإستيبان أوكون كان أبطأ بـ1.4 ثانية من زمن أنتونيللي المرجعي.

ويُمكن القول إن أستون مارتن عاشت أسوأ يوم على الإطلاق، بعد يوم الأربعاء الذي قضت فيه أربع ساعات في المرآب بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، قبل أن تتسبب في رفع العلم الأحمر عندما انزلق لانس سترول بشكل غريب على المنطقة الحصويّة.

وتسببت سيارة "آي.ام.آر26" في توقف آخر مبكر بعد ظهر الخميس عندما توقّف فرناندو ألونسو على الحلبة. ورغم ذلك أكمل بطل العالم مرتين 68 لفة، لكن جميع الفرق الأخرى، باستثناء فيراري، جمعت أكثر من 100 لفة من البيانات، كما ظل ألونسو متأخرًا بـ4.669 ثانية عن الصدارة.

وأُجريت اليوم تجربتا انطلاق وسط المخاوف المعروفة. وعرفت نهاية الحصة الصباحية مشاركة أربع سيارات، حيث حقق لويس هاميلتون من فيراري انطلاقة أفضل بشكل ملحوظ من الجميع، بينما عانى لاندو نوريس من مكلارين في الانطلاق.

أما المحاكاة الأخرى التي اختتمت اليوم، فشملت جميع السيارات باستثناء أستون وأودي. ومرة أخرى بدا أن هاميلتون تمتع بأفضل انطلاقة.

المركز السائق السيارة / المحرّك التوقيت الفارق عدد اللفّات 1 كيمي أنتونيللي مرسيدس 1:32.803 79 2 أوسكار بياستري مكلارين / مرسيدس 1:32.861 0.058 86 3 ماكس فيرستابن ريد بُل / ريد بُل فورد 1:33.162 0.359 139 4 لويس هاميلتون فيراري 1:33.408 0.605 78 5 لاندو نوريس مكلارين / مرسيدس 1:33.453 0.650 72 6 فرانكو كولابينتو ألبين/ مرسيدس 1:33.818 1.015 120 7 نيكو هلكنبرغ آودي 1:33.987 1.184 73 8 جورج راسل مرسيدس 1:34.111 1.308 77 9 إستيبان أوكون هاس / فيراري 1:34.201 1.398 58 10 ليام لاوسون ريسينغ بولز / ريد بُل فورد 1:34.532 1.729 106 11 أليكسندر ألبون ويليامز / مرسيدس 1:34.555 1.752 117 12 غابرييل بورتوليتو آودي 1:35.263 2.460 29 13 أوليفر بيرمان هاس / فيراري 1:35.279 2.476 69 14 سيرجيو بيريز كاديلاك / فيراري 1:35.369 2.566 50 15 فرناندو ألونسو أستون مارتن / هوندا 1:37.472 4.669 68 16 فالتيري بوتاس كاديلاك / فيراري 1:40.193 7.390 58