تجارب البحرين: نوريس يتفوّق على فيرستابن في اليوم الأوّل

افتتح لاندو نوريس اليوم الأوّل من اختبار ما قبل الموسم الرسمي للفورمولا 1 بتسجيل زمنٍ أسرع بفارق 0.129 ثانية من ماكس فيرستابن، رغم أنّ سائق ريد بُل أكمل عدد لفاتٍ يفوق ما أنجزته مكلارين طوال اليوم.

وسجّل أوسكار بياستري أفضل زمنٍ في الفترة الصباحية بلغ 1:35.602 دقيقة خلال 54 لفة، قبل أن يتسلّم نوريس قيادة سيارة "ام.سي.ال-40" ويسجّل أسرع زمنٍ في اليوم كاملًا خلال الفترة المسائية، حيث بلغ 1:34.669 دقيقة، مضيفًا 58 لفة إلى رصيد السيارة، أي أكثر بلفةٍ واحدةٍ من مسافة سباقٍ كامل.

وكما كان متوقعًا نظرًا لحداثة السيارات النسبيّة، وسطح الحلبة "الأخضر"، والرياح القويّة، إضافةً إلى قيام العديد من السائقين بالدوران مع تحميل سياراتهم بمعدّات قياسٍ هوائية، لم تُقدّم الأزمنة المبكّرة ما يثير الحماس. ومع بدء بعض السائقين في الضغط، خرج العديد من السائقين عن المسار عند المنعطف العاشر، ويُعزى ذلك إلى الرياح الخلفية، إضافةً إلى اختلاف أساليب الكبح وإدارة استعادة الطاقة.

وكان فيرستابن الأسرع في الفترة الصباحية، بعدما سجّل 1:35.433 دقيقة، وهو زمنٌ أبطأ بكثير من زمن قُطب الانطلاق الذي حققه بياستري في جائزة البحرين الكبرى لعام 2025، والبالغ 1:29.841 دقيقة. لكن ما لفت الأنظار، إلى جانب كون ماكس أوّل سائقٍ في اليوم يبلغ حاجز 100 لفة، هو القدرة الواضحة لسيارة ريد بُل على استخدام قدرٍ أكبر من الطاقة الكهربائية مقارنةً بمنافسيها عبر لفاتٍ متتالية.

وفي نهاية المطاف، وصل فيرستابن إلى 136 لفة، وكان أفضل أزمانه 1:34.798 دقيقة، سجّله خلال سلسلةٍ من سبع لفات على الإطارات اللينة في وقتٍ متأخّر من الفترة المسائية، ليكون أبطأ بفارق 0.129 ثانية فقط من نوريس.

وبلغ أفضل زمنٍ لشارل لوكلير مع فيراري فارق 0.521 ثانية عن نوريس، فيما أكمل 80 لفة في يومٍ كان مثمرًا لسكوديريا فيراري. أمّا زميله لويس هاميلتون، فسجّل سابع أسرع زمنٍ في اليوم خلال الفترة الصباحية، مكتفيًا بإكمال 52 لفة.

وكان إستيبان أوكون ثاني أكثر السائقين نشاطًا خلال اليوم، بعدما أكمل 115 لفة على متن سيارة هاس "في.اف-26"، وسجّل رابع أسرع زمن.

ومرّت سيارة مرسيدس بهدوءٍ نسبي وسط الجدل المتزايد حول وحدة طاقتها، حيث أكمل جورج راسل 56 لفة في الفترة الصباحية، وكان أبطأ بفارق 1.439 ثانية عن نوريس. أمّا زميله أندريا كيمي أنتونيللي، الذي استخدم في الغالب إطارات بيريللي القاسية، فكان أبطأ بفارق 2.960 ثانية خلال 30 لفة.

وعانى فريق أستون مارتن من خيبة أمل، إذ لم تُكمل سيارة "ايه.ام.آر-26" سوى 36 لفة في المجموع. وأكمل لانس سترول 33 لفة في الفترة الصباحية، قبل أن يتوقّف بعد ثلاث لفات فقط عقب الاستراحة، بعدما رصد الفريق ما وصفه بـ"خللٍ في البيانات" صادر عن وحدة طاقة هوندا الجديدة. وكان أفضل زمنٍ لسترول في اليوم هو 1:39.883 دقيقة.

وعوّض فريق ويليامز خيبة الغياب الكامل عن اختبار برشلونة بإكمال عدد لفاتٍ مثير للإعجاب خلال هذا اليوم. إذ أكمل كارلوس ساينز 77 لفة في الفترة الصباحية، أي أكثر من مسافة سباقٍ واحد، فيما أكمل زميله أليكس ألبون 68 لفة في الفترة المسائية، ليكون الفريق الأكثر نشاطًا خلال اليوم برصيد 145 لفّة.

ومن بين الفرق التي اختارت تقديم خطوات تطويرٍ مبكّرة، أو الكشف عن مفاهيم كانت تُفضّل إبقاءها طيّ الكتمان سابقًا، كانت أودي الأكثر لفتًا للانتباه. إذ خرجت سيارة "آر-26" من المرآب بمعالجةٍ مختلفةٍ تمامًا للجوانب الجانبية مقارنةً بتلك التي ظهرت على سيارة العرض عند الإطلاق أو النسخة التي شاركت في أسبوع برشلونة.

وعملت السيارة بشكلٍ موثوق في الفترة الصباحية، حيث أكمل غابرييل بورتوليتو 49 لفة، لكنّها تعطّلت مع نيكو هولكنبرغ بعد ساعةٍ واحدةٍ فقط من انطلاق الفترة المسائية، ما تسبّب في رفع العلم الأحمر. وعاد هولكنبرغ لاحقًا إلى الحلبة ليُكمل في نهاية المطاف 73 لفة. أمّا التوقّف الآخر الوحيد خلال اليوم، فكان بسبب سيارة ألبين، حين توقّف فرانكو كولابينتو على المسار في الفترة الصباحية بعد 17 لفة، قبل أن تُحلّ المشكلة ويتمكّن من رفع رصيد السيارة إلى 28 لفة، ثم سلّمها إلى بيير غاسلي.

وشاركت كاديلاك أيضًا للمرّة الأولى على الحلبة بطلائها النهائي ثنائي اللون، كما كُشف عنه خلال عرض منتصف مباراة السوبر بول في عطلة نهاية الأسبوع. وأكمل فالتيري بوتاس 49 لفة في الفترة الصباحية، قبل أن يسلّم القيادة إلى سيرجيو بيريز الذي أكمل 58 لفة.

وأكمل أرفيد لينبلاد، السائق المبتدئ الوحيد في الفورمولا 1 هذا الموسم، 75 لفة على متن سيارة ريسينغ بولز "في.سي.ايه.آر.بي-03" في الفترة الصباحية، قبل أن تتوقّف السيارة بسبب تسرّبٍ في السوائل.