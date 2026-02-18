تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل
تفوق جورج راسل على أوسكار بياستري مسجلًا أسرع لفة في اختبار البحرين حتى الآن يوم الأربعاء، في وقت واجهت فيه فرق فيراري، ريد بُل، أستون مارتن وكاديلاك مشكلات تقنية.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باجنال
سجّل راسل أسرع زمن في اختبارات ما قبل موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 في البحرين مع انطلاق الأسبوع الثاني من التجارب على حلبة الصخير.
قطع سائق مرسيدس لفة بزمن 1 دقيقة و33.459 ثانية بعد ظهر اليوم، أي أسرع بعُشرين من الثانية من الرقم الذي سجله زميله أندريا كيمي أنتونيللي الأسبوع الماضي (1:33.669 دقيقة)، وكلا الزمنين سُجلا بإطارات "سي3".
ولم يكن راسل الوحيد الذي حسّن زمن الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، إذ خفّض بياستري ثانية كاملة ليسجل 1:33.469 باستخدام إطارات "سي3" أيضًا. وتصدر الأسترالي جدول التواقيت لفترة قبل أن يتفوق عليه راسل في محاولة متأخرة بفارق 0.01 ثانية فقط.
وكان أفضل زمن صباحي قد سجله شارل لوكلير باستخدام إطارات تجريبية بزمن 1:33.739 دقيقة، وهو أسرع زمن لفيراري حتى الآن. ومع ذلك، لم يخلُ يوم الفريق من المتاعب، إذ أكمل لويس هاميلتون 44 لفة فقط بعد الظهر، وقضى بطل العالم سبع مرات 90 دقيقة في المرآب بسبب مشكلة غير محددة.
واحتل لاندو نوريس وأنتونيللي المركزين الرابع والخامس، بينما جاء سائق ريد بُل ريسينغ إسحاق حجار سادسًا، وهو السائق الوحيد الذي أكمل اليوم كاملًا. وسجّل حجار أفضل زمن شخصي له 1:34.260 دقيقة وقطع 66 لفة فقط، وهو رقم متواضع وفق المعايير الحالية، بعد أن اقتصر نشاطه صباحًا على 13 لفة بسبب مشكلة تقنية مرتبطة بدوائر تبريد المحرك.
وكما كان يخشى عدد من فرق الوسط، ظل الفارق كبيرًا مع فرق القمة. وكان خامس أسرع فريق هو ويليامز عبر كارلوس ساينز بزمن 1:35.113، أي أبطأ بـ1.654 ثانية من متصدر التواقيت بياستري.
أما ألبين، أودي وريسينغ بولز فكانت أبطأ بـ1.795 و1.804 و2.294 ثانية على التوالي، عبر السائقين الشبان فرانكو كولابينتو، وغابرييل بورتوليتو ووليام لاوسون.
ومن بين الفرق الثلاثة المتبقية وهي أستون مارتن وهاس وكاديلاك، فقد عانى اثنان منهما من يوم صعب بشكل واضح.
وتعرض فريق أستون مارتن لمشكلة في وحدة الطاقة، وقضى نحو أربع ساعات في المرآب بين الساعة 12 ظهرًا و4 مساءً بالتوقيت المحلي. وعندما بدأ لانس سترول برنامج الفريق بعد الظهر، تسبب في رفع العلم الأحمر بعد انزلاقه إلى منطقة الحصى عند المنعطف 10 إثر ما بدا أنه عطل تقني أكثر من كونه خطأ قيادة. وخسر الفريق ساعة ونصف إضافية، لتُكمل سيارته 54 لفة فقط.
وعلى الجانب الإيجابي، تحسن زمن أستون بأكثر من ثانيتين مقارنة بالأسبوع الماضي، من 1:38.165 دقيقة إلى 1:35.974 دقيقة.
في المقابل خسر فريق كاديلاك نحو ثلاث ساعات إذ بقي في المرآب لفترات طويلة في الحصتين الصباحية والمسائية، وكان التأخير الصباحي مرتبطًا بمشكلات في أجهزة الاستشعار. وقطع سيرجيو بيريز 24 لفة فقط، مقابل 35 لفة لزميله فالتيري بوتاس، ولم يُسجَّل زمن لفة ذي دلالة لسيارتهما التي لم يُعلن اسمها بعد.
وفي ظل المخاوف بشأن إجراء الانطلاق مع سيارات 2026 الجديدة، جرى تنفيذ محاكاة لإجراء الانطلاق في نهاية اليوم، ولم تتعرض أي من السيارات العشر للتوقف عند انطفاء الأضواء.
|المركز
|السائق
|السيارة / المحرك
|التوقيت
|الفارق
|عدد اللفّات
|1
|جورج راسل
|مرسيدس
|1:33.459
|76
|2
|أوسكار بياستري
|مكلارين / مرسيدس
|1:33.469
|0.010
|70
|3
|شارل لوكلير
|فيراري
|1:33.739
|0.280
|70
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين / مرسيدس
|1:34.052
|0.593
|54
|5
|كيمي أنتونيللي
|مرسيدس
|1:34.158
|0.699
|69
|6
|إسحاق حجار
|ريد بُل / ريد بُل فورد
|1:34.260
|0.801
|66
|7
|لويس هاميلتون
|فيراري
|1:34.299
|0.840
|44
|8
|كارلوس ساينز
|ويليامز / مرسيدس
|1:35.113
|1.654
|55
|9
|فرانكو كولابينتو
|ألبين / مرسيدس
|1:35.254
|1.795
|60
|10
|غابرييل بورتوليتو
|آودي
|1:35.263
|1.804
|71
|11
|أليكسندر ألبون
|ويليامز / مرسيدس
|1:35.690
|2.231
|55
|12
|ليام لاوسون
|ريسينغ بولز / ريد بُل فورد
|1:35.753
|2.294
|61
|13
|أوليفر بيرمان
|هاس / فيراري
|1:35.778
|2.319
|42
|14
|بيير غاسلي
|ألبين / مرسيدس
|1:35.898
|2.439
|61
|15
|لانس سترول
|أستون مارتن / هوندا
|1:35.974
|2.515
|26
|16
|إستيبان أوكون
|هاس / فيراري
|1:36.418
|2.959
|65
|17
|فرناندو ألونسو
|أستون مارتن / هوندا
|1:36.536
|3.077
|28
|18
|نيكو هلكنبرغ
|آودي
|1:36.741
|3.282
|49
|19
|
آرفيد لينبلاد
|ريسينغ بولز / ريد بُل فورد
|1:36.769
|3.310
|75
|20
|فالتيري بوتاس
|كاديلاك / فيراري
|1:36.798
|3.339
|35
|21
|سيرجيو بيريز
|كاديلاك / فيراري
|1:38.191
|4.732
|24
