تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

سجّل راسل أسرع زمن في اختبارات ما قبل موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 في البحرين مع انطلاق الأسبوع الثاني من التجارب على حلبة الصخير.

قطع سائق مرسيدس لفة بزمن 1 دقيقة و33.459 ثانية بعد ظهر اليوم، أي أسرع بعُشرين من الثانية من الرقم الذي سجله زميله أندريا كيمي أنتونيللي الأسبوع الماضي (1:33.669 دقيقة)، وكلا الزمنين سُجلا بإطارات "سي3".

ولم يكن راسل الوحيد الذي حسّن زمن الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، إذ خفّض بياستري ثانية كاملة ليسجل 1:33.469 باستخدام إطارات "سي3" أيضًا. وتصدر الأسترالي جدول التواقيت لفترة قبل أن يتفوق عليه راسل في محاولة متأخرة بفارق 0.01 ثانية فقط.

وكان أفضل زمن صباحي قد سجله شارل لوكلير باستخدام إطارات تجريبية بزمن 1:33.739 دقيقة، وهو أسرع زمن لفيراري حتى الآن. ومع ذلك، لم يخلُ يوم الفريق من المتاعب، إذ أكمل لويس هاميلتون 44 لفة فقط بعد الظهر، وقضى بطل العالم سبع مرات 90 دقيقة في المرآب بسبب مشكلة غير محددة.

واحتل لاندو نوريس وأنتونيللي المركزين الرابع والخامس، بينما جاء سائق ريد بُل ريسينغ إسحاق حجار سادسًا، وهو السائق الوحيد الذي أكمل اليوم كاملًا. وسجّل حجار أفضل زمن شخصي له 1:34.260 دقيقة وقطع 66 لفة فقط، وهو رقم متواضع وفق المعايير الحالية، بعد أن اقتصر نشاطه صباحًا على 13 لفة بسبب مشكلة تقنية مرتبطة بدوائر تبريد المحرك.

وكما كان يخشى عدد من فرق الوسط، ظل الفارق كبيرًا مع فرق القمة. وكان خامس أسرع فريق هو ويليامز عبر كارلوس ساينز بزمن 1:35.113، أي أبطأ بـ1.654 ثانية من متصدر التواقيت بياستري.

أما ألبين، أودي وريسينغ بولز فكانت أبطأ بـ1.795 و1.804 و2.294 ثانية على التوالي، عبر السائقين الشبان فرانكو كولابينتو، وغابرييل بورتوليتو ووليام لاوسون.

ومن بين الفرق الثلاثة المتبقية وهي أستون مارتن وهاس وكاديلاك، فقد عانى اثنان منهما من يوم صعب بشكل واضح.

وتعرض فريق أستون مارتن لمشكلة في وحدة الطاقة، وقضى نحو أربع ساعات في المرآب بين الساعة 12 ظهرًا و4 مساءً بالتوقيت المحلي. وعندما بدأ لانس سترول برنامج الفريق بعد الظهر، تسبب في رفع العلم الأحمر بعد انزلاقه إلى منطقة الحصى عند المنعطف 10 إثر ما بدا أنه عطل تقني أكثر من كونه خطأ قيادة. وخسر الفريق ساعة ونصف إضافية، لتُكمل سيارته 54 لفة فقط.

وعلى الجانب الإيجابي، تحسن زمن أستون بأكثر من ثانيتين مقارنة بالأسبوع الماضي، من 1:38.165 دقيقة إلى 1:35.974 دقيقة.

في المقابل خسر فريق كاديلاك نحو ثلاث ساعات إذ بقي في المرآب لفترات طويلة في الحصتين الصباحية والمسائية، وكان التأخير الصباحي مرتبطًا بمشكلات في أجهزة الاستشعار. وقطع سيرجيو بيريز 24 لفة فقط، مقابل 35 لفة لزميله فالتيري بوتاس، ولم يُسجَّل زمن لفة ذي دلالة لسيارتهما التي لم يُعلن اسمها بعد.

وفي ظل المخاوف بشأن إجراء الانطلاق مع سيارات 2026 الجديدة، جرى تنفيذ محاكاة لإجراء الانطلاق في نهاية اليوم، ولم تتعرض أي من السيارات العشر للتوقف عند انطفاء الأضواء.

المركز السائق السيارة / المحرك التوقيت الفارق عدد اللفّات 1 جورج راسل مرسيدس 1:33.459 76 2 أوسكار بياستري مكلارين / مرسيدس 1:33.469 0.010 70 3 شارل لوكلير فيراري 1:33.739 0.280 70 4 لاندو نوريس مكلارين / مرسيدس 1:34.052 0.593 54 5 كيمي أنتونيللي مرسيدس 1:34.158 0.699 69 6 إسحاق حجار ريد بُل / ريد بُل فورد 1:34.260 0.801 66 7 لويس هاميلتون فيراري 1:34.299 0.840 44 8 كارلوس ساينز ويليامز / مرسيدس 1:35.113 1.654 55 9 فرانكو كولابينتو ألبين / مرسيدس 1:35.254 1.795 60 10 غابرييل بورتوليتو آودي 1:35.263 1.804 71 11 أليكسندر ألبون ويليامز / مرسيدس 1:35.690 2.231 55 12 ليام لاوسون ريسينغ بولز / ريد بُل فورد 1:35.753 2.294 61 13 أوليفر بيرمان هاس / فيراري 1:35.778 2.319 42 14 بيير غاسلي ألبين / مرسيدس 1:35.898 2.439 61 15 لانس سترول أستون مارتن / هوندا 1:35.974 2.515 26 16 إستيبان أوكون هاس / فيراري 1:36.418 2.959 65 17 فرناندو ألونسو أستون مارتن / هوندا 1:36.536 3.077 28 18 نيكو هلكنبرغ آودي 1:36.741 3.282 49 19 آرفيد لينبلاد ريسينغ بولز / ريد بُل فورد 1:36.769 3.310 75 20 فالتيري بوتاس كاديلاك / فيراري 1:36.798 3.339 35 21 سيرجيو بيريز كاديلاك / فيراري 1:38.191 4.732 24