تجارب البحرين: لوكلير يُسجّل الزمن الأسرع مع اختتام التجارب الشتويّة

حقّقت فيراري أسرع لفة في اختبارات ما قبل موسم 2026 بفضل لوكلير.

وتصدّر الفائز بثماني جوائز كبرى جدول الأزمنة طوال اليوم. وكان الأسرع في الفترة الصباحية بزمن 1:33.689 دقيقة، ثم خفّض هذا التوقيت تدريجيًا في الفترة المسائية إلى 1:33.629، ثم 1:33.162، ثم 1:32.655 باستخدام إطارات "سي3".

وبعد ذلك استخدم لوكلير إطارات "سي4" وسجّل 1:32.297 دقيقة، ثم 1:31.992 دقيقة.

ولم يتمكن أي سائق من تحطيم زمن أندريا كيمي أنتونيللي البالغ 1:32.803 الذي سجّله أمس، وكان لاندو نوريس الأقرب لذلك. وأنهى سائق مكلارين، الذي لم يشارك في أول ساعتين من الفترة المسائية، اليوم متأخرًا بتسعة أعشار الثانية عن لوكلير بزمن 1:32.871 مستخدمًا إطارات "سي3" كذلك.

وجاء فريق ريد بُل ريسينغ في المركز الثالث عبر ماكس فيرستابن بزمن 1:33.109 على إطارات بيريللي الاختبارية، وهي نفسها التي استخدمها جورج راسل من فريق مرسيدس لتسجيل 1:33.197 دقيقة. وكان اليوم أكثر صعوبة من المعتاد بالنسبة للفريق الملقب بـ"السهام الفضيّة"، إذ تسبب في رفع العلم الأحمر خلال الفترة الصباحية مع أنتونيللي خلف المقود بسبب فقدان الضغط الهوائي، ما اضطر الفريق إلى تغيير وحدة الطاقة.

وتصدّر فريق ألبين فرق الوسط بفضل محاولة متأخرة من بيير غاسلي على إطارات "سي5"، وهي الأكثر ليونة في مجموعة بيريللي، مسجلًا 1:33.421 دقيقة. وكان ذلك أسرع بفارق 0.066 ثانية فقط من أوليفر بيرمان سائق هاس، الذي سجّل زمنه باستخدام إطارات "سي3" خلال يوم قطع فيه الفريق 170 لفة.

وجاء فريق آودي في المركز السابع عبر غابرييل بورتوليتو بزمن 1:33.755 على إطارات "سي4".

أما آرفيد لينبلاد السائق المبتدئ الوحيد على شبكة الانطلاق فقد أثبت جاهزيته البدنية للانتقال إلى الفورمولا 1، حيث أكمل 165 لفة بمفرده (893 كلم)، مسجلًا 1:34.149 دقيقة، أي أسرع بعُشرين من الثانية من كارلوس ساينز.

وفي أسفل الترتيب ظهرت الأسماء المعتادة. وكما جرت العادة، لم ينزل فريق كاديلاك إلى الحلبة خلال أول 100 دقيقة من اليوم، ومع ذلك فقد أكمل الفريق الأمريكي 99 لفة، وسجّل فالتيري بوتاس أسرع أزمنته حتى الآن، لكنه لم يتجاوز 1:35.290 دقيقة، أي بفارق ثانية كاملة عن فرق الوسط.

في المقابل أكمل فريق أستون مارتن ست لفات فقط مع لانس سترول دون تسجيل أي زمن، بعد حدوث نقص في قطع المحرك نتيجة مشكلة متعلقة بالبطارية كان قد عانى منها فرناندو ألونسو يوم أمس.