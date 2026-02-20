تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

تجارب البحرين: لوكلير يُسجّل الزمن الأسرع مع اختتام التجارب الشتويّة

سجّل شارل لوكلير سائق فيراري أسرع زمن في برنامج اختبارات ما قبل موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، مسجلًا اللفة الوحيدة هذا الأسبوع تحت حاجز الدقيقة و32 ثانية.

تم التحرير:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

حقّقت فيراري أسرع لفة في اختبارات ما قبل موسم 2026 بفضل لوكلير.

وتصدّر الفائز بثماني جوائز كبرى جدول الأزمنة طوال اليوم. وكان الأسرع في الفترة الصباحية بزمن 1:33.689 دقيقة، ثم خفّض هذا التوقيت تدريجيًا في الفترة المسائية إلى 1:33.629، ثم 1:33.162، ثم 1:32.655 باستخدام إطارات "سي3".

وبعد ذلك استخدم لوكلير إطارات "سي4" وسجّل 1:32.297 دقيقة، ثم 1:31.992 دقيقة.

ولم يتمكن أي سائق من تحطيم زمن أندريا كيمي أنتونيللي البالغ 1:32.803 الذي سجّله أمس، وكان لاندو نوريس الأقرب لذلك. وأنهى سائق مكلارين، الذي لم يشارك في أول ساعتين من الفترة المسائية، اليوم متأخرًا بتسعة أعشار الثانية عن لوكلير بزمن 1:32.871 مستخدمًا إطارات "سي3" كذلك.

وجاء فريق ريد بُل ريسينغ في المركز الثالث عبر ماكس فيرستابن بزمن 1:33.109 على إطارات بيريللي الاختبارية، وهي نفسها التي استخدمها جورج راسل من فريق مرسيدس لتسجيل 1:33.197 دقيقة. وكان اليوم أكثر صعوبة من المعتاد بالنسبة للفريق الملقب بـ"السهام الفضيّة"، إذ تسبب في رفع العلم الأحمر خلال الفترة الصباحية مع أنتونيللي خلف المقود بسبب فقدان الضغط الهوائي، ما اضطر الفريق إلى تغيير وحدة الطاقة.

وتصدّر فريق ألبين فرق الوسط بفضل محاولة متأخرة من بيير غاسلي على إطارات "سي5"، وهي الأكثر ليونة في مجموعة بيريللي، مسجلًا 1:33.421 دقيقة. وكان ذلك أسرع بفارق 0.066 ثانية فقط من أوليفر بيرمان سائق هاس، الذي سجّل زمنه باستخدام إطارات "سي3" خلال يوم قطع فيه الفريق 170 لفة.

وجاء فريق آودي في المركز السابع عبر غابرييل بورتوليتو بزمن 1:33.755 على إطارات "سي4".

أما آرفيد لينبلاد السائق المبتدئ الوحيد على شبكة الانطلاق فقد أثبت جاهزيته البدنية للانتقال إلى الفورمولا 1، حيث أكمل 165 لفة بمفرده (893 كلم)، مسجلًا 1:34.149 دقيقة، أي أسرع بعُشرين من الثانية من كارلوس ساينز.

وفي أسفل الترتيب ظهرت الأسماء المعتادة. وكما جرت العادة، لم ينزل فريق كاديلاك إلى الحلبة خلال أول 100 دقيقة من اليوم، ومع ذلك فقد أكمل الفريق الأمريكي 99 لفة، وسجّل فالتيري بوتاس أسرع أزمنته حتى الآن، لكنه لم يتجاوز 1:35.290 دقيقة، أي بفارق ثانية كاملة عن فرق الوسط.

في المقابل أكمل فريق أستون مارتن ست لفات فقط مع لانس سترول دون تسجيل أي زمن، بعد حدوث نقص في قطع المحرك نتيجة مشكلة متعلقة بالبطارية كان قد عانى منها فرناندو ألونسو يوم أمس.

التجارب الثالثة

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 Monaco ش. لوكلير فيراري 16   Ferrari 132

1:31.992

   M 211.792
2 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1   Mercedes 47

+0.879

1:32.871

 0.879 M 209.787
3 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3   Red Bull 65

+1.117

1:33.109

 0.238 T 209.251
4 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63   Mercedes 82

+1.205

1:33.197

 0.088 T 209.053
5 France ب. غاسلي ألبين 10   Mercedes 118

+1.429

1:33.421

 0.224 S 208.552
6 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 87   Ferrari 88

+1.495

1:33.487

 0.066 M 208.405
7 Brazil غ. بورتوليتو آودي 5   Audi 71

+1.763

1:33.755

 0.268 M 207.809
8 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12   Mercedes 49

+1.924

1:33.916

 0.161 M 207.453
9 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41   Red Bull 165

+2.157

1:34.149

 0.233 M 206.940
10 Spain ك. ساينز الإبن ويليامز 55   Mercedes 141

+2.350

1:34.342

 0.193 S 206.516
11 Australia أ. بياستري مكلارين 81   Mercedes 66

+2.360

1:34.352

 0.010 M 206.494
12 France إ. أوكون فريق هاس اف1 31   Ferrari 82

+2.502

1:34.494

 0.142 T 206.184
13 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6   Red Bull 59

+2.519

1:34.511

 0.017 M 206.147
14 Finland ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77   Ferrari 38

+3.298

1:35.290

 0.779 M 204.462
15 Germany ن. هلكنبرغ آودي 27   Audi 64

+4.027

1:36.019

 0.729 M 202.909
16 Mexico س. بيريز كاديلاك-فيراري 11   Ferrari 61

+8.850

1:40.842

 4.823 H 193.205
17 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18   Honda 6

 

   M  
18 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14   Honda 0

 

      
19 Thailand أ. ألبون ويليامز 23   Mercedes 0

 

      
20 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30   Red Bull 0

 

      
21 Argentina ف. كولابينتو ألبين 43   Mercedes 0

 

      
22 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44   Ferrari 0

 

      
شاهد كامل النتائج

