تجارب البحرين: فيرستابن يتصدّر الفترة الصباحية من اليوم الأوّل

تصدّر فيرستابن سائق فريق ريد بُل جدول أزمنة الفترة الصباحية من اليوم الأوّل لاختبارات ما قبل الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة البحرين.

وقبل وقتٍ قصير من الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، مع إقامة الفترة الافتتاحية للاختبار من الساعة 10 صباحًا حتى 2 بعد الظهر، سجّل فيرستابن زمنًا قدره دقيقة و35.433 ثانية باستخدام الإطارات اللينة، على متن سيارته المزودة بوحدة طاقة ريد بُل–فورد.

ومع انتقال الفورمولا 1 إلى لوائح تقنية جديدة، جاء هذا التوقيت أبطأ بخمس ثوانٍ ونصف تقريبًا من زمن قطب الانطلاق الذي حقّقه أوسكار بياستري في موسم 2025، والذي بلغ دقيقة و29.841 ثانية.

وفي مجريات الحصّة، حلّ بياستري في المركز الثاني، بفارق 0.169 ثانية فقط عن فيرستابن، على متن سيارة مكلارين "ام.سي.ال-40" بطلائها الجديد.

وجاء جورج راسل سائق سيارة مرسيدس في المركز الثالث بزمن دقيقة و36.108 ثانية، بينما حلّ لويس هاميلتون رابعًا، متأخرًا بثانية كاملة عن فيرستابن. وتعرّض سائق فيراري لدورانٍ بسيط وغير مؤذٍ في المنعطف الأوّل.

وأكمل إستيبان أوكون المراكز الخمسة الأولى لصالح فريق هاس، بعدما سجّل زمنًا قدره دقيقة و37.169 ثانية. ولم تكن الفرق تسعى لاستخراج الأداء الكامل في هذه المرحلة، وهو ما يفسّر الفوارق الكبيرة بين السيارات.

وفي المركزين السادس والسابع، قطع آرفيد لينبلاد وكارلوس ساينز أكبر عدد من اللفات لصالح فريقي ريسينغ بولز وويليامز، بواقع 75 و77 لفة على التوالي. ويُعدّ ذلك دفعةً مرحّبًا بها لفريق ويليامز، الذي اضطر إلى تفويت اختبار برشلونة الأوليّ قبل أسبوعين بسبب تأخيرات في إنتاج سيارته الجديدة.

وحلّ غابرييل بورتوليتو في المركز الثامن على متن سيارة آودي "آر-26" المُحدّثة، والتي تتميّز بجوانب جانبية جديدة جذرية.

وجاء فالتيري بوتاس سائق كاديلاك ولانس سترول سائق أستون مارتن في المركزين التاسع والعاشر تباعًا، وهما سيارتان أخريان كُشف مؤخرًا عن طلائهما، في حين شاركت السيارة الجديدة التي صمّمها أدريان نيوي في برشلونة دون طلاء بسبب وصولها المتأخر.

وتسبّبت سيارة ألبين "ايه-526" في رفع العلم الأحمر الوحيد خلال اليوم، بعدما توقّف فرانكو كولابينتو على المسار. وجاءت السيارة في المركز الحادي عشر والأخير بزمن دقيقة و40.330 ثانية، مع أقل عدد لفات بين جميع الفرق، إذ لم تتجاوز 28 لفة.

المركز السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت الفارق 1 ماكس فيرستابن ريد بُل 65 1:35.433 2 أوسكار بياستري مكلارين 54 1:35.602 +0.169 3 جورج راسل مرسيدس 56 1:36.108 +0.675 4 لويس هاميلتون فيراري 52 1:36.433 +1.000 5 إستيبان أوكون هاس 64 1:37.169 +1.736 6 آرفيد لينبلاد ريسينغ بولز 75 1:37.945 +2.512 7 كارلوس ساينز ويليامز 77 1:38.221 +2.788 8 غابرييل بورتوليتو آودي 49 1:38.871 +3.438 9 فالتيري بوتاس كاديلاك 49 1:39.150 +3.717 10 لانس سترول أستون مارتن 33 1:39.883 +4.450 11 فرانكو كولابينتو ألبين 28 1:40.330 +4.897