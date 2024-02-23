تجارب البحرين الشتوية 2024: لوكلير الأسرع أمام راسل في اليوم الثالث

تصدر لوكلير وزميله كارلوس ساينز الحصة الصباحية الأخيرة من التجارب الشتوية أمام سيرجيو بيريز قبل أن تتوقف بسبب انفلات غطاء التصريف لليوم الثاني على التوالي.

ونظراً لتواصل أعمال الصيانة لساعة و17 دقيقة، تم اتخاذ قرار بإلغاء ساعة الغداء ومواصلة الحصة حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.

وكانت هناك مشاكل مبكرة لفريق مكلارين من بينها مشكلة في القابض لسيارة لاندو نوريس. كما أن حصة فالتيري بوتاس سائق ساوبر لم تسر بشكل سلس حيث عمل الفريق على الأرضية والقسم الخلفي للسيارة.

خلال فترة ما بعد الظهر، استلم ماكس فيرستابن المقود من زميله بيريز على متن ريد بُل، بينما جلس لوكلير خلف مقود فيراري بدلأً من ساينز.

وسرعان ما سجل لوكلير ثالث أسرع الأزمنة خلف ساينز وبيريز، حتى نجح فيرستابن بتسجيل دقيقة و31.058 ثانية تلاها بدقيقة و30.763 ثانية مع إطارات سي3 بعد 25 دقيقة تالية.

ورد لوكلير بدقيقة و30.409 ثانية، لكن مع إطارات سي4 التي لن تستعمل في جولة البحرين.

ومع بقاء ساعتين حسّن أصيل موناكو من زمنه ليسجل دقيقة و30.322 ثانية، بفارق 4 أعشار الثانية عن بطل العالم.

ومع الاتجاه للساعة الأخيرة، قررت الفرق التركيز على محاكاة المسافات الطويلة وإطارات هارد.

لكن يوكي تسونودا سائق آر.بي استعمل إطارات سي4 ليتقدم حتى المركز الثالث بفارق نصف ثانية خلف لوكلير.

جورج راسل تفوق عليه وبفارق 0.04 ثانية خلف لوكلير، بينما احتلّ أليكسندر ألبون المركز السادس على إطارات سي4 بعد إكمال 121 لفة.

جو قدم لفة جيدة كذلك ليتبع راسل بالمركز الثالث دافعاً فيرستابن للمركز الرابع.

وخلف تسونودا وألبون، احتل أوسكار بياستري سائق مكلارين وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، المركزين السابع والثامن على التوالي.

زمن ساينز من الفترة الصباحية أبقاه تاسعاً أمام بيريز ونيكو هلكنبرغ سائق هاس.

وأكمل لويس هاميلتون سائق مرسيدس التجارب الشتوية بالمركز 12 بعد 49 لفة صباحية، وتلاه لانس سترول (أستون مارتن) ونوريس.

وسينطلق الموسم من حلبة البحرين الدولية يوم الخميس مع التجارب الأولى، بينما سيقام السباق يوم السبت.

اليوم الثالث من التجارب الشتوية: