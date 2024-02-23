تجارب البحرين الشتوية 2024: لوكلير الأسرع أمام راسل في اليوم الثالث
سجل شارل لوكلير سائق فيراري الزمن الأسرع خلال اليوم الثالث والأخير من تجارب البحرين الشتوية لموسم 2024 في الفورمولا واحد.
شارل لوكلير، فيراري
زاك موجر/ صور لات
تصدر لوكلير وزميله كارلوس ساينز الحصة الصباحية الأخيرة من التجارب الشتوية أمام سيرجيو بيريز قبل أن تتوقف بسبب انفلات غطاء التصريف لليوم الثاني على التوالي.
ونظراً لتواصل أعمال الصيانة لساعة و17 دقيقة، تم اتخاذ قرار بإلغاء ساعة الغداء ومواصلة الحصة حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.
وكانت هناك مشاكل مبكرة لفريق مكلارين من بينها مشكلة في القابض لسيارة لاندو نوريس. كما أن حصة فالتيري بوتاس سائق ساوبر لم تسر بشكل سلس حيث عمل الفريق على الأرضية والقسم الخلفي للسيارة.
خلال فترة ما بعد الظهر، استلم ماكس فيرستابن المقود من زميله بيريز على متن ريد بُل، بينما جلس لوكلير خلف مقود فيراري بدلأً من ساينز.
وسرعان ما سجل لوكلير ثالث أسرع الأزمنة خلف ساينز وبيريز، حتى نجح فيرستابن بتسجيل دقيقة و31.058 ثانية تلاها بدقيقة و30.763 ثانية مع إطارات سي3 بعد 25 دقيقة تالية.
ورد لوكلير بدقيقة و30.409 ثانية، لكن مع إطارات سي4 التي لن تستعمل في جولة البحرين.
ومع بقاء ساعتين حسّن أصيل موناكو من زمنه ليسجل دقيقة و30.322 ثانية، بفارق 4 أعشار الثانية عن بطل العالم.
ومع الاتجاه للساعة الأخيرة، قررت الفرق التركيز على محاكاة المسافات الطويلة وإطارات هارد.
لكن يوكي تسونودا سائق آر.بي استعمل إطارات سي4 ليتقدم حتى المركز الثالث بفارق نصف ثانية خلف لوكلير.
جورج راسل تفوق عليه وبفارق 0.04 ثانية خلف لوكلير، بينما احتلّ أليكسندر ألبون المركز السادس على إطارات سي4 بعد إكمال 121 لفة.
جو قدم لفة جيدة كذلك ليتبع راسل بالمركز الثالث دافعاً فيرستابن للمركز الرابع.
وخلف تسونودا وألبون، احتل أوسكار بياستري سائق مكلارين وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، المركزين السابع والثامن على التوالي.
زمن ساينز من الفترة الصباحية أبقاه تاسعاً أمام بيريز ونيكو هلكنبرغ سائق هاس.
وأكمل لويس هاميلتون سائق مرسيدس التجارب الشتوية بالمركز 12 بعد 49 لفة صباحية، وتلاه لانس سترول (أستون مارتن) ونوريس.
وسينطلق الموسم من حلبة البحرين الدولية يوم الخميس مع التجارب الأولى، بينما سيقام السباق يوم السبت.
اليوم الثالث من التجارب الشتوية:
|المركز
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|اللفات
|الإطارات
|1
|شارل لوكلير
|فيراري
|1:30.322
|74
|C4
|2
|جورج راسل
|مرسيدس
|1:30.368
|+0.046s
|67
|C4
|3
|جو غوانيو
|ساوبر
|1:30.647
|+0.325s
|85
|C4
|4
|ماكس فيرستابن
|ريد بُل
|1:30.755
|+0.433s
|66
|C3
|5
|يوكي تسونودا
|آر.بي
|1:30.775
|+0.453s
|53
|C4
|6
|أليكسندر ألبون
|ويليامز
|1:30.984
|+0.662s
|121
|C4
|7
|أوسكار بياستري
|مكلارين
|1:31.030
|+0.708s
|91
|C3
|8
|فرناندو ألونسو
|أستون مارتن
|1:31.159
|+0.837s
|75
|C3
|9
|كارلوس ساينز
|فيراري
|1:31.247
|+0.925s
|71
|C3
|10
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|1:31.483
|+1.161s
|53
|C3
|11
|نيكو هلكنبرغ
|هاس
|1:31.686
|+1.364s
|89
|C3
|12
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|1:31.999
|+1.677s
|49
|C5
|13
|لانس سترول
|أستون مارتن
|1:32.038
|+1.716s
|46
|C3
|14
|لاندو نوريس
|مكلارين
|1:32.108
|+1.786s
|20
|C3
|15
|بيير غاسلي
|ألبين
|1:32.149
|+1.827s
|47
|C3
|16
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|1:33.053
|+2.731s
|80
|C3
|17
|إستيبان أوكون
|ألبين
|1:33.079
|+2.757s
|55
|C3
|18
|فالتيري بوتاس
|ساوبر
|1:33.528
|+3.206s
|28
|C3
|19
|دانيال ريكاردو
|آر.بي
|1:37.015
|+6.693s
|70
|C1
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