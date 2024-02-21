تجارب البحرين الشتوية 2024: فيرستابن يتصدر اليوم الأول بفارق 1.1 ثانية أمام نوريس

في اليوم الأول من تجارب البحرين الشتوية قبل الموسم، أكمل فيرستابن بفارق أكثر من ثانية أمام أقرب ملاحقيه بعد 142 لفة على متن السيارة الجديدة.

وسجل بطل العالم الوتيرة الأسرع في الحصة الصباحية وواصل مهام القيادة لبقية اليوم، لينتزع الصدارة أمام لاندو نوريس سائق مكلارين بحلول منتصف التجارب تقريباً مع دقيقة و31.662 ثانية على متن إطارات بيريللي سي3.

وتم استعمال التركيبة المتوسطة من الإطارات - التي ستكون التركيبة الأكثر ليونة خلال جولة البحرين - من قبل أغلب السائقين خلال لفاتهم السريعة.

ومع اقتراب الليل على حلبة الصخير، استغل فيرستابن الظروف الأفضل في نصف الساعة الأخيرة وحسّن 3 أعشار الثانية بزمن قدره دقيقة و31.344 ثانية، أي أسرع بثانية ونصف مما كان عليه في نفس التجارب العام الماضي.

وبقي نوريس بالمركز الثاني حيث واصل التحسين أكثر مقارنة عما كان عليه حال مكلارين الموسم الماضي. وبعد استلام مهمات القيادة من زميله أوسكار بياستري، أكمل البريطاني 72 لفة لينهي بفارق 1.1 ثانية خلف فيرستابن.

كارلوس ساينز سائق فيراري، بدأ الحصة بشكل هادئ، لينهي بفارق عُشر ثانية خلف نوريس بالمركز الثالث بعد تسجيل أفضل زمن له مماثل تقريباً لسائق مكلارين.

دانيال ريكاردو سائق آر.بي أكمل 51 لفة لينهي رابعاً بفارق 0.015 ثانية خلف ساينز.

لانس سترول (أستون مارتن) وبيير غاسلي (ألبون) أكملا خلفه بالمركزين الخامس والسادس على التوالي، وتلاهما شارل لوكلير سائق فيراري الآخر، والذي كان الأسرع بينهم خلف فيرستابن.

بينما أكمل فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، أوسكار بياستري سائق مكلارين وجو غوانيو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

لوغان سارجانت سائق ويليامز أكمل اليوم بالمركز 11 ولم يكمل سوى 21 لفة.

وشوهد أليكسندر أليون وقد تسببب بتأخير بداية الحصة لـ ويليامز، بينما حصلت حادثة وحيدة معه في نهاية القسم الصباحي،

جورج راسل خلفه نجح بإكمال 121 لفة على متن مرسيدس وأمام سيارة آر.بي الثانية الي يقوها يوكي تسونودا.

يشار إلى أن لويس هاميلتون وسيرجيو بيريز الوحيدان اللذان لم يشاركا في اليوم الأول للتجارب الشتوية.

اليوم الأول للتجارب الشتوية