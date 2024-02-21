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فورمولا 1 التجارب الشتوية

تجارب البحرين الشتوية 2024: فيرستابن يتصدر اليوم الأول بفارق 1.1 ثانية أمام نوريس

تصدر ماكس فيرستابن سائق ريد بُل مجريات اليوم الأول من تجارب البحرين الشتوية لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

سام بولكسهام/ صور لات

في اليوم الأول من تجارب البحرين الشتوية قبل الموسم، أكمل فيرستابن بفارق أكثر من ثانية أمام أقرب ملاحقيه بعد 142 لفة على متن السيارة الجديدة.

وسجل بطل العالم الوتيرة الأسرع في الحصة الصباحية وواصل مهام القيادة لبقية اليوم، لينتزع الصدارة أمام لاندو نوريس سائق مكلارين بحلول منتصف التجارب تقريباً مع دقيقة و31.662 ثانية على متن إطارات بيريللي سي3.

وتم استعمال التركيبة المتوسطة من الإطارات - التي ستكون التركيبة الأكثر ليونة خلال جولة البحرين - من قبل أغلب السائقين خلال لفاتهم السريعة.

ومع اقتراب الليل على حلبة الصخير، استغل فيرستابن الظروف الأفضل في نصف الساعة الأخيرة وحسّن 3 أعشار الثانية بزمن قدره دقيقة و31.344 ثانية، أي أسرع بثانية ونصف مما كان عليه في نفس التجارب العام الماضي.

وبقي نوريس بالمركز الثاني حيث واصل التحسين أكثر مقارنة عما كان عليه حال مكلارين الموسم الماضي. وبعد استلام مهمات القيادة من زميله أوسكار بياستري، أكمل البريطاني 72 لفة لينهي بفارق 1.1 ثانية خلف فيرستابن.

كارلوس ساينز سائق فيراري، بدأ الحصة بشكل هادئ، لينهي بفارق عُشر ثانية خلف نوريس بالمركز الثالث بعد تسجيل أفضل زمن له مماثل تقريباً لسائق مكلارين.

دانيال ريكاردو سائق آر.بي أكمل 51 لفة لينهي رابعاً بفارق 0.015 ثانية خلف ساينز.

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لانس سترول (أستون مارتن) وبيير غاسلي (ألبون) أكملا خلفه بالمركزين الخامس والسادس على التوالي، وتلاهما شارل لوكلير سائق فيراري الآخر، والذي كان الأسرع بينهم خلف فيرستابن.

بينما أكمل فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، أوسكار بياستري سائق مكلارين وجو غوانيو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

لوغان سارجانت سائق ويليامز أكمل اليوم بالمركز 11 ولم يكمل سوى 21 لفة. 

وشوهد أليكسندر أليون وقد تسببب بتأخير بداية الحصة لـ ويليامز، بينما حصلت حادثة وحيدة معه في نهاية القسم الصباحي، 

جورج راسل خلفه نجح بإكمال 121 لفة على متن مرسيدس وأمام سيارة آر.بي الثانية الي يقوها يوكي تسونودا.

يشار إلى أن لويس هاميلتون وسيرجيو بيريز الوحيدان اللذان لم يشاركا في اليوم الأول للتجارب الشتوية. 

اليوم الأول للتجارب الشتوية

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق اللفات الإطارات
1 ماكس فيرستابن ريد بُل 1:31.344s   142 C3
2 لاندو نوريس مكلارين 1:32.484s +1.140s 72 C3
3 كارلوس ساينز فيراري 1:32.584s +1.240s 69 C3
4 دانيال ريكاردو آر.بي 1:32.599s +1.255s 51 C3
5 بيير غاسلي ألبين 1:32.805s +1.461s 60 C3
6 لانس سترول أستون مارتن 1:33.007s +1.663s 53 C3
7 شارل لوكلير فيراري 1:33.247s +1.903s 64 C3
8 فرناندو ألونسو أستون مارتن 1:33.385s +2.041s 77 C3
9 أوسكار بياستري مكلارين 1:33.658s +2.314s 57 C3
10 جو غوانيو ساوبر 1:33.871s +2.527s 62 C3
11 لوغان سارجانت ويليامز 1:33.882s +2.538s 21 C3
12 جورج راسل مرسيدس 1:34.109s +2.765s 121 C2
13 يوكي تسونودا آر.بي 1:34.136s +2.792s 64 C3
14 فالتيري بوتاس ساوبر 1:34.431s +3.087s 68 C3
15 أليكسندر ألبون ويليامز 1:34.587s +3.243s 40 C4
16 إستيبان أوكون ألبين 1:34.677s +3.333s 60 C1
17 كيفن ماغنوسن هاس 1:35.692s +4.348s 66 C3
18 نيكو هلكنبرغ هاس 1:35.906s +4.562s 82 C3

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