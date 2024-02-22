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الشرق الأوسط
فورمولا 1 التجارب الشتوية

تجارب البحرين الشتوية 2024: ساينز يسجل الزمن الأسرع أمام بيريز في اليوم الثاني

سجل كارلوس ساينز سائق فيراري الزمن الأسرع خلال اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

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كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

أندي هون/ صور لات

تصدر شارل لوكلير زميله في فيراري مجريات الحصة الصباحية، والتي توقفت بعد ساعة و38 دقيقة بسبب انفلات غطاء تصريف على الحلبة، ما أجبر سيارة فيراري على تغيير الأرضية.

ولم تتم إعادة استئناف الحصة، لكن تمت إضافة الساعة المهدورة لاحقاً خلال فترة ما بعد الظهر، بالتالي اضطرت الفرق لتغيير خططها.

حيث بقي سيرجيو بيريز على سبيل المثال خلف مقود سيارة ريد بُل بدلاً من تسليم المقود إلى زميله ماكس فيرستابن، حيث لم يكن قد أكمل سوى 20 لفة فقط قبل مشكلة في المكابح.

ولم تشهد الساعة الإضافية تحسينات واضحة في الأداء ما عدا لانس سترول الذي حسّن من زمنه على متن أستون مارتن، حتى المركز الرابع، قبل أن يتقدم لويس هاميلتون خلف مقود مرسيدس للثاني.

لاحقاً، قدم ساينز زمناً جيداً مع دقيقة و31.856 ثانية، حتى المركز الثاني قريباً من زمن زميله لوكلير في الحصة الصباحية الذي سجل دقيقة و31.397 ثانية.

لكن الإسباني مع إطارات سي4 تقدم ليحرز الزمن الأسرع مع دقيقة و30.686 ثانية ومن ثم دقيقة و30.424 ثانية أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

وشهدت فترة بيريز لحظة صعبة حين توقفت السيارة حين كان يقوم بلفة ممتازة على إطارات هارد، قبل أن يعيدها إلى المرآب.

مجدداً، واصل ساينز تحسين زمنه مع دقيقة و29.921 ثانية على إطارات سي4، وهي النوعية الأكثر ليونة من تلك التي ستتوفر خلال سباق البحرين على حلبة الصخير.

هاميلتون تقدم للمركز الثاني على إطارات سي3، قبل أن يتفوق عليه بيريز في الساعة الأخيرة، حيث أكمل المكسيكي كذلك 129 لفة وحسن زمنه تدريجياً حتى دقيقة و30.679 ثانية.

وتفوق كل من بيريز وهاميلتون على نوريس الذي تراجع للمركز الرابع وأمام دانيال ريكاردو سائق آر.بي على إطارات سي4 ومن ثم لوكلير، سترول، وإستبيان أوكون سائق ألبين.

فالتيري بوتاس سائق ساوبر وأوسكار بياستري سائق مكلارين، أكملا المراكز العشرة الأولى.

ومثل بيريز وهاميلتون، أكمل لوغان سارجنت سائق ويليامز يوماً كاملاً من التجارب لينهي بالمركز 11 العام.

فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، وجو غوانيو سائق ساوبر وكذلك بيير غاسلي سائق ألبين، لم يكملوا سوى 40 لفة خلال الحصة الصباحية.

ولم تشهد الحصة المسائية أية مشاكل في اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتوية قبل الموسم.

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اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتوية 2024

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق اللفات الإطارات
1 كارلوس ساينز فيراري 1:29.921   84 C4
2 سيرجيو بيريز ريد بُل 1:30.679 +0.758s 129 C3
3 لويس هاميلتون مرسيدس 1:31.066 +1.145s 123 C3
4 لاندو نوريس مكلارين 1:31.256 +1.335s 52 C3
5 دانيال ريكاردو آر.بي 1:31.361 +1.440s 88 C4
6 شارل لوكلير فيراري 1:31.750 +1.829s 54 C3
7 لانس سترول أستون مارتن 1:32.029 +2.108s 96 C3
8 إستيبان أوكون ألبين 1:32.061 +2.140s 78 C3
9 فالتيري بوتاس ساوبر 1:32.227 +2.306s 97 C3
10 أوسكار بياستري مكلارين 1:32.328 +2.407s 35 C3
11 لوغان سارجانت ويليامز 1:32.578 +2.657s 117 C3
12 فرناندو ألونسو أستون مارتن 1:33.053 +3.132s 31 C3
13 جو غوانيو ساوبر 1:33.715 +3.794s 38 C3
14 بيير غاسلي ألبين 1:33.804 +3.883s 33 C3
15 كيفن ماغنوسن هاس 1:36.611 +6.690s 93 C3
16 نيكو هلكنبرغ هاس 1:37.509 +7.588s 31 C3
17 يوكي تسونودا آر.بي 1:38.074 +8.153s 40 C3

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