تجارب البحرين الشتوية 2024: ساينز يسجل الزمن الأسرع أمام بيريز في اليوم الثاني
سجل كارلوس ساينز سائق فيراري الزمن الأسرع خلال اليوم الثاني لتجارب البحرين الشتوية لموسم 2024 في الفورمولا واحد.
كارلوس ساينز، فيراري
أندي هون/ صور لات
تصدر شارل لوكلير زميله في فيراري مجريات الحصة الصباحية، والتي توقفت بعد ساعة و38 دقيقة بسبب انفلات غطاء تصريف على الحلبة، ما أجبر سيارة فيراري على تغيير الأرضية.
ولم تتم إعادة استئناف الحصة، لكن تمت إضافة الساعة المهدورة لاحقاً خلال فترة ما بعد الظهر، بالتالي اضطرت الفرق لتغيير خططها.
حيث بقي سيرجيو بيريز على سبيل المثال خلف مقود سيارة ريد بُل بدلاً من تسليم المقود إلى زميله ماكس فيرستابن، حيث لم يكن قد أكمل سوى 20 لفة فقط قبل مشكلة في المكابح.
ولم تشهد الساعة الإضافية تحسينات واضحة في الأداء ما عدا لانس سترول الذي حسّن من زمنه على متن أستون مارتن، حتى المركز الرابع، قبل أن يتقدم لويس هاميلتون خلف مقود مرسيدس للثاني.
لاحقاً، قدم ساينز زمناً جيداً مع دقيقة و31.856 ثانية، حتى المركز الثاني قريباً من زمن زميله لوكلير في الحصة الصباحية الذي سجل دقيقة و31.397 ثانية.
لكن الإسباني مع إطارات سي4 تقدم ليحرز الزمن الأسرع مع دقيقة و30.686 ثانية ومن ثم دقيقة و30.424 ثانية أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.
وشهدت فترة بيريز لحظة صعبة حين توقفت السيارة حين كان يقوم بلفة ممتازة على إطارات هارد، قبل أن يعيدها إلى المرآب.
مجدداً، واصل ساينز تحسين زمنه مع دقيقة و29.921 ثانية على إطارات سي4، وهي النوعية الأكثر ليونة من تلك التي ستتوفر خلال سباق البحرين على حلبة الصخير.
هاميلتون تقدم للمركز الثاني على إطارات سي3، قبل أن يتفوق عليه بيريز في الساعة الأخيرة، حيث أكمل المكسيكي كذلك 129 لفة وحسن زمنه تدريجياً حتى دقيقة و30.679 ثانية.
وتفوق كل من بيريز وهاميلتون على نوريس الذي تراجع للمركز الرابع وأمام دانيال ريكاردو سائق آر.بي على إطارات سي4 ومن ثم لوكلير، سترول، وإستبيان أوكون سائق ألبين.
فالتيري بوتاس سائق ساوبر وأوسكار بياستري سائق مكلارين، أكملا المراكز العشرة الأولى.
ومثل بيريز وهاميلتون، أكمل لوغان سارجنت سائق ويليامز يوماً كاملاً من التجارب لينهي بالمركز 11 العام.
فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، وجو غوانيو سائق ساوبر وكذلك بيير غاسلي سائق ألبين، لم يكملوا سوى 40 لفة خلال الحصة الصباحية.
ولم تشهد الحصة المسائية أية مشاكل في اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتوية قبل الموسم.
اليوم الثاني من تجارب البحرين الشتوية 2024
|المركز
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|اللفات
|الإطارات
|1
|كارلوس ساينز
|فيراري
|1:29.921
|84
|C4
|2
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|1:30.679
|+0.758s
|129
|C3
|3
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|1:31.066
|+1.145s
|123
|C3
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|1:31.256
|+1.335s
|52
|C3
|5
|دانيال ريكاردو
|آر.بي
|1:31.361
|+1.440s
|88
|C4
|6
|شارل لوكلير
|فيراري
|1:31.750
|+1.829s
|54
|C3
|7
|لانس سترول
|أستون مارتن
|1:32.029
|+2.108s
|96
|C3
|8
|إستيبان أوكون
|ألبين
|1:32.061
|+2.140s
|78
|C3
|9
|فالتيري بوتاس
|ساوبر
|1:32.227
|+2.306s
|97
|C3
|10
|أوسكار بياستري
|مكلارين
|1:32.328
|+2.407s
|35
|C3
|11
|لوغان سارجانت
|ويليامز
|1:32.578
|+2.657s
|117
|C3
|12
|فرناندو ألونسو
|أستون مارتن
|1:33.053
|+3.132s
|31
|C3
|13
|جو غوانيو
|ساوبر
|1:33.715
|+3.794s
|38
|C3
|14
|بيير غاسلي
|ألبين
|1:33.804
|+3.883s
|33
|C3
|15
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|1:36.611
|+6.690s
|93
|C3
|16
|نيكو هلكنبرغ
|هاس
|1:37.509
|+7.588s
|31
|C3
|17
|يوكي تسونودا
|آر.بي
|1:38.074
|+8.153s
|40
|C3
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