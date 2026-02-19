تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

تجارب البحرين الثانية: نوريس يتصدر أمام فيرستابن وفيراري تكشف جناحًا خلفيًا مبتكرًا في الفترة الصباحيّة

سجّل لاندو نوريس أسرع زمن جديد في اختبارات ما قبل موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 في البحرين، متفوقًا على ماكس فيرستابن، بينما خطفت فيراري الأنظار بجناح خلفي دوّار قبل أن تتعرض لمشكلة ميكانيكية.

تم التحرير:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سونا ماليتيروفا

سجّل بطل العالم نوريس زمن 1 دقيقة و33.453 ثانية باستخدام إطارات "سي3"، متفوقًا بفارق 0.006 ثانية فقط على أفضل زمن سابق سجّله جورج راسل بعد ظهر أمس، كما تصدّر الحصة الصباحية بفارق 0.131 ثانية أمام سائق ريد بُل فيرستابن.

وفي وقت مبكر من اليوم، جذبت فيراري الأنظار بجناح خلفي جديد يدور بزاوية 180 درجة، وهو نظام مسموح به بموجب لوائح الديناميكا الهوائية النشطة الجديدة في الفورمولا 1، قبل أن يعود إلى وضعه القياسي أثناء الكبح.

لكن فرحة الصانع الإيطالي لم تدم طويلًا، إذ لم يتمكن لويس هاميلتون من إكمال سوى خمس لفات قبل أن يُجبر على العودة إلى المرآب بسبب مشكلة غير محددة في الهيكل. وتمكن هاميلتون من العودة إلى الحلبة في الدقائق الخمس الأخيرة للمشاركة في فحص أنظمة التحكم بالسباق التابع للاتحاد الدولي، إضافة إلى تجارب الانطلاقة.

ومع تركيز غالبية الفرق على محاكاة السباقات والجولات الطويلة، لم تُكسر الأزمنة الأفضل خلال النصف الثاني من الحصة، ليحتفظ نوريس بالزمن الأسرع لصالح مكلارين.

واحتل راسل المركز الثالث، كما كان الأكثر قطعًا للمسافات بعد أن أكمل 77 لفة دون مشاكل تُذكر مع فريق مرسيدس. وجاء أليكسندر ألبون رابعًا مع ويليامز بعد أن سجل 71 لفة.

أما آودي فقد تعطّل تقدمها بسبب مشكلة اعتمادية، إذ اقتصر برنامج غابرييل بورتوليتو على 29 لفة نتيجة عطل هيدروليكي استدعى فحصًا احترازيًا مطولًا في المرآب. ومع ذلك أنهى البرازيلي الحصة في المركز الخامس بعد عودته إلى الحلبة في آخر 40 دقيقة.

وتسببت تحسينات بورتوليتو المتأخرة في تراجع أوليفر بيرمان إلى المركز السادس مع فريق هاس، وفرانكو كولابينتو إلى السابع مع ألبين.

وجاء ليام لاوسون ثامنًا مع فريق رايسينغ بولز بعد أن قضى فترة طويلة في المرآب، مكتفيًا بـ27 لفة فقط.

أما فرناندو ألونسو فأنهى الحصة في المركز التاسع مع فريق أستون مارتن، بفارق أربع ثوانٍ عن زمن نوريس، بعد أن أكمل 40 لفة.

وجاء هاميلتون عاشرًا لفيراري، بينما أكمل فالتيري بوتاس الترتيب مع فريق كاديلاك، بعدما غاب مجددًا عن النشاط المبكر بسبب مشكلة تقنية، لكنه تمكن لاحقًا من إكمال 58 لفة خلال الحصة.

المركز

 السائق

الفريق

أسرع لفّة

الفارق

عدد اللفّات

1

لاندو نوريس

مكلارين

1:33.453

72

2

ماكس فيرستابن

ريد بُل

1:33.584

+0.131

56

3

جورج راسل

مرسيدس

1:34.111

+0.658

77

4

أليكسندر ألبون

ويليامز

1:35.130

+1.677

71

5

غابرييل بورتوليتو

آودي

1:35.263

+1.810

29

6

أوليفر بيرمان

هاس

1:35.279

+1.826

69

7

فرانكو كولابينتو

ألبين

1:35.506

+2.053

54

8

ليام لاوسون

ريسينغ بولز

1:36.959

+3.506

27

9

فرناندو ألونسو

أستون مارتن

1:37.472

+4.019

40

10

لويس هاميلتون

فيراري

1:39.670

+6.217

5

11

فالتيري بوتاس

كاديلاك

1:40.193

+6.740

58

