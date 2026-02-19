تجارب البحرين الثانية: نوريس يتصدر أمام فيرستابن وفيراري تكشف جناحًا خلفيًا مبتكرًا في الفترة الصباحيّة

سجّل بطل العالم نوريس زمن 1 دقيقة و33.453 ثانية باستخدام إطارات "سي3"، متفوقًا بفارق 0.006 ثانية فقط على أفضل زمن سابق سجّله جورج راسل بعد ظهر أمس، كما تصدّر الحصة الصباحية بفارق 0.131 ثانية أمام سائق ريد بُل فيرستابن.

وفي وقت مبكر من اليوم، جذبت فيراري الأنظار بجناح خلفي جديد يدور بزاوية 180 درجة، وهو نظام مسموح به بموجب لوائح الديناميكا الهوائية النشطة الجديدة في الفورمولا 1، قبل أن يعود إلى وضعه القياسي أثناء الكبح.

لكن فرحة الصانع الإيطالي لم تدم طويلًا، إذ لم يتمكن لويس هاميلتون من إكمال سوى خمس لفات قبل أن يُجبر على العودة إلى المرآب بسبب مشكلة غير محددة في الهيكل. وتمكن هاميلتون من العودة إلى الحلبة في الدقائق الخمس الأخيرة للمشاركة في فحص أنظمة التحكم بالسباق التابع للاتحاد الدولي، إضافة إلى تجارب الانطلاقة.

ومع تركيز غالبية الفرق على محاكاة السباقات والجولات الطويلة، لم تُكسر الأزمنة الأفضل خلال النصف الثاني من الحصة، ليحتفظ نوريس بالزمن الأسرع لصالح مكلارين.

واحتل راسل المركز الثالث، كما كان الأكثر قطعًا للمسافات بعد أن أكمل 77 لفة دون مشاكل تُذكر مع فريق مرسيدس. وجاء أليكسندر ألبون رابعًا مع ويليامز بعد أن سجل 71 لفة.

أما آودي فقد تعطّل تقدمها بسبب مشكلة اعتمادية، إذ اقتصر برنامج غابرييل بورتوليتو على 29 لفة نتيجة عطل هيدروليكي استدعى فحصًا احترازيًا مطولًا في المرآب. ومع ذلك أنهى البرازيلي الحصة في المركز الخامس بعد عودته إلى الحلبة في آخر 40 دقيقة.

وتسببت تحسينات بورتوليتو المتأخرة في تراجع أوليفر بيرمان إلى المركز السادس مع فريق هاس، وفرانكو كولابينتو إلى السابع مع ألبين.

وجاء ليام لاوسون ثامنًا مع فريق رايسينغ بولز بعد أن قضى فترة طويلة في المرآب، مكتفيًا بـ27 لفة فقط.

أما فرناندو ألونسو فأنهى الحصة في المركز التاسع مع فريق أستون مارتن، بفارق أربع ثوانٍ عن زمن نوريس، بعد أن أكمل 40 لفة.

وجاء هاميلتون عاشرًا لفيراري، بينما أكمل فالتيري بوتاس الترتيب مع فريق كاديلاك، بعدما غاب مجددًا عن النشاط المبكر بسبب مشكلة تقنية، لكنه تمكن لاحقًا من إكمال 58 لفة خلال الحصة.

المركز السائق الفريق أسرع لفّة الفارق عدد اللفّات 1 لاندو نوريس مكلارين 1:33.453 — 72 2 ماكس فيرستابن ريد بُل 1:33.584 +0.131 56 3 جورج راسل مرسيدس 1:34.111 +0.658 77 4 أليكسندر ألبون ويليامز 1:35.130 +1.677 71 5 غابرييل بورتوليتو آودي 1:35.263 +1.810 29 6 أوليفر بيرمان هاس 1:35.279 +1.826 69 7 فرانكو كولابينتو ألبين 1:35.506 +2.053 54 8 ليام لاوسون ريسينغ بولز 1:36.959 +3.506 27 9 فرناندو ألونسو أستون مارتن 1:37.472 +4.019 40 10 لويس هاميلتون فيراري 1:39.670 +6.217 5 11 فالتيري بوتاس كاديلاك 1:40.193 +6.740 58