تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

هاميلتون: إجراء الانطلاقة في الفورمولا 1 "غير خطير" مع سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون: إجراء الانطلاقة في الفورمولا 1 "غير خطير" مع سيارات 2026

لماذا ستكون التحديثات في بداية موسم 2026 متواترة وفقًا لفاسور

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لماذا ستكون التحديثات في بداية موسم 2026 متواترة وفقًا لفاسور

سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
سميدلي يحذر من أن ضغط فيراري قد "يحطم" كبار المهندسين في ظلّ تأقلم هاميلتون

فيرستابن يضاعف انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يضاعف انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

تجارب البحرين الثانية: لوكلير يتفوق على نوريس في صباح اليوم الأوّل

سجّل سائق فيراري زمن 1 دقيقة و33.739 ثانية ليتصدر الحصة الصباحية من يوم الأربعاء في البحرين ضمن اختبارات ما قبل موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1.

تم التحرير:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

استهل شارل لوكلير الأسبوع الأخير من اختبارات ما قبل الموسم بأسرع زمن في البحرين، بينما فرضت الفرق الكبرى هيمنتها على فرق الوسط.

وسجّل سائق فيراري زمن 1:33.739 دقيقة باستخدام إطارات تجريبية خلال الساعة الأولى من الحصة الصباحية ليوم الأربعاء، بفارق 0.070 ثانية أبطأ من الرقم المرجعي المسجل الأسبوع الماضي.

وكانت هذه ثاني حصة يتصدرها لوكلير في البحرين بعد أن كان الأسرع أيضًا الخميس الماضي، وتفوق بفارق 0.313 ثانية على بطل العالم الحالي لاندو نوريس سائق مكلارين.

وجاء سائق مرسيدس الشاب أندريا كيمي أنتونيللي، الذي سجّل الزمن المرجعي الأسبوع الماضي، في المركز الثالث بفارق 0.419 ثانية عن لوكلير، لكنه كان أسرع بفارق 1.532 ثانية من صاحب المركز الرابع أليكسندر ألبون

وشهدت الحصة احتكاكًا طفيفًا على الحلبة بين ألبون وأنتونيللي، حيث تجاوزه الأخير من الداخل عند المنعطف 13 قبل 17 دقيقة من النهاية، دون مقاومة تُذكر من سائق ويليامز.

ورغم أن ذلك لا يحمل أهمية كبيرة في الصورة العامة، فإنه أظهر بشكل طفيف مدى تفوق فرق المقدمة مع اقتراب الموسم. كما دعمت الأزمنة تصريح إستيبان أوكون بأن فرق الوسط "تتأخر بثوانٍ" عن الأربعة الكبار: مكلارين، مرسيدس، فيراري وريد بُل.

غير أن ريد بُل ريسينغ لم تتمكن من إظهار كامل إمكاناتها صباح الأربعاء، إذ اقتصر برنامج المنضم الجديد إسحاق حجار على 13 لفة فقط في سيارة "آر.بي22" بسبب مشكلة ضغط في إحدى دوائر التبريد بالمحرك.

وأدى ذلك إلى غيابه عن معظم الحصة، لكنه مع ذلك سجّل سادس أسرع زمن بواقع 1:36.188، بفارق 0.290 ثانية عن صاحب المركز الخامس بيير غاسلي سائق ألبين.

واكتملت بقية المراكز على التوالي عبر أوكون، فرناندو ألونسو، نيكو هلكنبرغ، آرفيد لينبلاد وسيرجيو بيريز، الذي عانى أيضًا من مشاكل ميكانيكية.

وأكمل بيريز 23 لفة فقط لصالح كاديلاك، بعدما غاب عن الساعة الأولى ولم يبدأ الجولات الفعلية إلا قبل نحو 90 دقيقة من نهاية الحصة بسبب مشاكل متعددة في أجهزة الاستشعار بسيارته.

المركز

السائق

 الزمن الأسرع الفارق

الفريق (المحرك)

عدد اللفّات
1 شارل لوكلير 1:33.739   فيراري (فيراري) 70
2 لاندو نوريس 1:34.052 +0.313 مكلارين (مرسيدس) 54
3 كيمي أنتونيللي 1:34.158 +0.419 مرسيدس (مرسيدس) 69
4 أليكسندر ألبون 1:35.690 +1.951 ويليامز (مرسيدس) 55
5 بيير غاسلي 1:35.898 +2.159 ألبين (مرسيدس) 61
6 إسحاق حجار 1:36.188 +2.449 ريد بُل (ريد بُل باورتراين) 13
7 إستيبان أوكون 1:36.418 +2.679 هاس (فيراري) 65
8 فرناندو ألونسو 1:36.536 +2.797 أستون مارتن (هوندا) 28
9 نيكو هلكنبرغ 1:36.741 +3.002 آودي (آودي) 49
10 آرفيد لينبلاد 1:36.769 +3.030 ريسينغ بولز (ريد بُل باورتراين) 75
11 سيرجيو بيريز 1:38.191 +4.452 كاديلاك (فيراري) 24

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ألبين تدعم مرسيدس في جدل نسبة الانضغاط: "القوانين واضحة تمامًا".

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" ستُجري تجربة لتعديلات على إجراءات الانطلاقة في اختبار البحرين للفورمولا 1

الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد