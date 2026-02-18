تجارب البحرين الثانية: لوكلير يتفوق على نوريس في صباح اليوم الأوّل
سجّل سائق فيراري زمن 1 دقيقة و33.739 ثانية ليتصدر الحصة الصباحية من يوم الأربعاء في البحرين ضمن اختبارات ما قبل موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: سام باجنال
استهل شارل لوكلير الأسبوع الأخير من اختبارات ما قبل الموسم بأسرع زمن في البحرين، بينما فرضت الفرق الكبرى هيمنتها على فرق الوسط.
وسجّل سائق فيراري زمن 1:33.739 دقيقة باستخدام إطارات تجريبية خلال الساعة الأولى من الحصة الصباحية ليوم الأربعاء، بفارق 0.070 ثانية أبطأ من الرقم المرجعي المسجل الأسبوع الماضي.
وكانت هذه ثاني حصة يتصدرها لوكلير في البحرين بعد أن كان الأسرع أيضًا الخميس الماضي، وتفوق بفارق 0.313 ثانية على بطل العالم الحالي لاندو نوريس سائق مكلارين.
وجاء سائق مرسيدس الشاب أندريا كيمي أنتونيللي، الذي سجّل الزمن المرجعي الأسبوع الماضي، في المركز الثالث بفارق 0.419 ثانية عن لوكلير، لكنه كان أسرع بفارق 1.532 ثانية من صاحب المركز الرابع أليكسندر ألبون
وشهدت الحصة احتكاكًا طفيفًا على الحلبة بين ألبون وأنتونيللي، حيث تجاوزه الأخير من الداخل عند المنعطف 13 قبل 17 دقيقة من النهاية، دون مقاومة تُذكر من سائق ويليامز.
ورغم أن ذلك لا يحمل أهمية كبيرة في الصورة العامة، فإنه أظهر بشكل طفيف مدى تفوق فرق المقدمة مع اقتراب الموسم. كما دعمت الأزمنة تصريح إستيبان أوكون بأن فرق الوسط "تتأخر بثوانٍ" عن الأربعة الكبار: مكلارين، مرسيدس، فيراري وريد بُل.
غير أن ريد بُل ريسينغ لم تتمكن من إظهار كامل إمكاناتها صباح الأربعاء، إذ اقتصر برنامج المنضم الجديد إسحاق حجار على 13 لفة فقط في سيارة "آر.بي22" بسبب مشكلة ضغط في إحدى دوائر التبريد بالمحرك.
وأدى ذلك إلى غيابه عن معظم الحصة، لكنه مع ذلك سجّل سادس أسرع زمن بواقع 1:36.188، بفارق 0.290 ثانية عن صاحب المركز الخامس بيير غاسلي سائق ألبين.
واكتملت بقية المراكز على التوالي عبر أوكون، فرناندو ألونسو، نيكو هلكنبرغ، آرفيد لينبلاد وسيرجيو بيريز، الذي عانى أيضًا من مشاكل ميكانيكية.
وأكمل بيريز 23 لفة فقط لصالح كاديلاك، بعدما غاب عن الساعة الأولى ولم يبدأ الجولات الفعلية إلا قبل نحو 90 دقيقة من نهاية الحصة بسبب مشاكل متعددة في أجهزة الاستشعار بسيارته.
|المركز
|
السائق
|الزمن الأسرع
|الفارق
|
الفريق (المحرك)
|
عدد اللفّات
|1
|شارل لوكلير
|1:33.739
|فيراري (فيراري)
|70
|2
|لاندو نوريس
|1:34.052
|+0.313
|مكلارين (مرسيدس)
|54
|3
|كيمي أنتونيللي
|1:34.158
|+0.419
|مرسيدس (مرسيدس)
|69
|4
|أليكسندر ألبون
|1:35.690
|+1.951
|ويليامز (مرسيدس)
|55
|5
|بيير غاسلي
|1:35.898
|+2.159
|ألبين (مرسيدس)
|61
|6
|إسحاق حجار
|1:36.188
|+2.449
|ريد بُل (ريد بُل باورتراين)
|13
|7
|إستيبان أوكون
|1:36.418
|+2.679
|هاس (فيراري)
|65
|8
|فرناندو ألونسو
|1:36.536
|+2.797
|أستون مارتن (هوندا)
|28
|9
|نيكو هلكنبرغ
|1:36.741
|+3.002
|آودي (آودي)
|49
|10
|آرفيد لينبلاد
|1:36.769
|+3.030
|ريسينغ بولز (ريد بُل باورتراين)
|75
|11
|سيرجيو بيريز
|1:38.191
|+4.452
|كاديلاك (فيراري)
|24
