تجارب البحرين الثانية: لوكلير الأسرع في الفترة الصباحية من اليوم الثالث ولفّتان فقط لأستون مارتن

سجّل شارل لوكلير سائق فيراري حضورًا قويًا بعدما تصدّر الفترة الصباحية الختامية من تجارب ما قبل موسم 2026 في الفورمولا 1، في وقتٍ تواصلت فيه مشاكل أستون مارتن في البحرين.

حقق سائق فيراري لفة بزمن قدره دقيقة و33.689 ثانية على إطارات "سي3" خلال الساعة الأولى، لتكون هذه ثالث فترة يتصدرها لوكلير خلال الأسبوعين الماضيين.

وبجانب تسجيله أسرع زمن، قطع المونغاسكي ثاني أكبر عدد من اللفات صباح الجمعة بواقع 80 لفة على حلبة الصخير، والتي شملت محاكاة سباق كاملة في منتصف الفترة.

وخلال محاكاة السباق، استخدم الإطارات المتوسطة والقاسية، في اليوم الثاني من تشغيل فيراري لجناحها الخلفي الفريد، الذي يتميز بشفرة علوية تدور بزاوية 180 درجة.

وكان هذا الابتكار محور الحديث في تجارب هذا الأسبوع، لكن على صعيد جدول الأزمنة، تفوق لوكلير بفارق 0.227 ثانية على سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي صاحب المركز الثاني.

وقد سجل السائق البالغ 19 عامًا زمنه الأسرع أيضًا على إطارات "سي3"، لكنه اكتفى بـ 49 لفة فقط بعد تسببه في العلم الأحمر الوحيد عندما توقف بين المنعطفين 10 و11 في منتصف الفترة.

وبحسب المعلومات، تعرض أنتونيللي لفقدان في ضغط الهواء، ما أجبر فريق السهام الفضية على تغيير وحدة الطاقة، ولم يعد إلى الحلبة خلال آخر 100 دقيقة.

فيما جاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثالث بفارق 0.663 ثانية عن لوكلير، بعدما سجّل زمنه على إطارات "سي4" مع إكمال 66 لفة على متن سيارة "إم.سي.إل40".

وحل إستيبان أوكون رابعًا مع فريق هاس بعد تسجيل أكبر عدد من اللفات بـ 82 لفة، وبفارق أقل من عُشري ثانية عن بياستري مستخدمًا الإطار التجريبي.

وقد أكمل إسحاق حجار المراكز الخمسة الأولى مع ريد بُل، بفارق 0.822 ثانية عن الصدارة، فيما جاء كلٌ من بيير غاسلي، آرفيد ليندبلاد، كارلوس ساينز، نيكو هلكنبرغ وسيرجيو بيريز ضمن المراكز العشرة الأولى تواليًا.

وفي مؤخرة الترتيب جاء لانس سترول مع أستون مارتن، حيث واصل الفريق معاناته في تجارب ما قبل الموسم بعدما أكمل لفتين فقط صباحًا بسبب نقص في القطع الخاصة بوحدة طاقة هوندا.

وجاء ذلك بعد تعرض سترول لمشكلة في المحرك يوم الأربعاء، ثم خروجه عن المسار لاحقًا نتيجة عطل تقني محتمل، بينما عانى فرناندو ألونسو من مشكلة مشابهة يوم أمس الخميس، ما أبقى سترول خارج الحلبة حتى آخر 15–20 دقيقة من الفترة الصباحية.

واختُتمت الفترة بإجراءات الفحوصات الروتينية التي أدخلها الاتحاد الدولي للسيارات يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يشارك لاندو نوريس، جورج راسل، ماكس فيرستابن، لوكلير، ساينز، ليندبلاد، سترول، أوليفر بيرمان، غابرييل بورتوليتو، غاسلي وفالتيري بوتاس في الفترة المسائية، حيث يُتوقع المزيد من تجارب الأداء ولفات المحاكاة.

نتائج الفترة الصباحية – اليوم السادس من تجارب البحرين الشتوية:

المركز السائق الفريق أفضل لفة الفارق عدد اللفات 1 شارل لوكلير فيراري دقيقة و33.689 ثانية — 80 2 أندريا كيمي أنتونيللي مرسيدس دقيقة و33.916 ثانية +0.227 49 3 أوسكار بياستري مكلارين دقيقة و34.352 ثانية +0.663 66 4 إستيبان أوكون هاس دقيقة و34.494 ثانية +0.805 82 5 إسحاق حجار ريد بُل دقيقة و34.511 ثانية +0.822 59 6 بيير غاسلي ألبين دقيقة و34.846 ثانية +1.157 57 7 آرفيد ليندبلاد ريسينغ بولز دقيقة و35.238 ثانية +1.549 77 8 كارلوس ساينز ويليامز دقيقة و35.252 ثانية +1.563 66 9 نيكو هلكنبرغ آودي دقيقة و36.019 ثانية +2.330 64 10 سيرجيو بيريز كاديلاك دقيقة و40.842 ثانية +7.153 61 11 لانس سترول أستون مارتن — — 2