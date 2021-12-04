تبرئة هاميلتون حيال خروقات الأعلام الصفراء بسبب خطأ في نظام المراقبة

استُدعي هاميلتون للمثول أمام المراقبين لقاء واقعتين منفصلتين خلال التجارب الحرّة الثالثة في جدّة.

وتعلّق الاستدعاء الأوّل بفشله في إبطاء سرعته للأعلام الصفراء المزدوجة بعد مرور 20 دقيقة من عمر الحصّة، أمّا الثاني فقد تمحور حول واقعته مع نيكيتا مازيبين.

وأمضى هاميلتون 15 دقيقة مع المراقبين الذين أكّدوا قبل وقتٍ قصير من بداية التصفيات تبرئة سائق مرسيدس بشأن خرق الأعلام الصفراء.

وجاء في بيانهم: "أشار مدير السباق إلى أنّ تحذير الأعلام الصفراء المزدوجة كان مُفعّلًا على اللوح الضوئي رقم 6 بشكلٍ خاطئ، ولمدّة أقلّ من ثانية".

وأضاف: "ومثلما يُظهر مقطع الفيديو من على سيارة هاميلتون، فلم تكن هناك أيّة أعلام صفراء يتمّ التلويح بها، ولا ألواح ضوئيّة صفراء للسائق، كما لم يكن ضوء التحذير الأصفر على مقوده ظاهرًا".

في المقابل تمّ توجيه تأنيب لهاميلتون لقاء واقعته مع مازيبين، إلى جانب تغريم مرسيدس 25 ألف يورو لفشلها في تحذير هاميلتون بشكلٍ مبكّرٍ حيال اقتراب سائق هاس منه.