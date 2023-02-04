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تبرئة دي فريز من الدعوى القضائية حول القرض المالي بقيمة 250 ألف يورو

تمت تبرئة نيك دي فريز من أية عواقب قد تترتب على الدعوى التي تم رفعها ضده من قبل أحد أقطاب العقارات في هولندا، حيال قرض بقيمة 250 ألف يورو.

تبرئة دي فريز من الدعوى القضائية حول القرض المالي بقيمة 250 ألف يورو

تتلخص المسألة بأن الهولندي اليافع واجه دعوى قضائية في المحاكم الهولندية من قبل جيرون سكوثورست الذي يزعم بأن سائق ألفا تاوري قد أخفى عنه معلومات وخرق اتفاقات متعلقة بقرض تلقاه الهولندي الشاب في 2018.

ووفقًا لصحيفة اف دي، فإن دي فريز قد تلقى قرض بقيمة 250 ألف يورو من شركة سكوثورست الاستثمارية "إنفيستراند" للمساعدة في تأمين مقعد له في الفورمولا 2 مع بريما في 2018.

ويُزعم بأن اتفاق الإقراض تضمن فائدة بنسبة 3 بالمئة لكل عام إلى جانب نسبة من الدخل المستقبلي من نشاطات الفورمولا واحد. كما تم الاتفاق على التنازل عن القرض في حال لم يصبح دي فريز سائق فورمولا واحد في 2022.

ودفع دي فريز فوائد بقيمة 190 ألف يورو إلى سكوثورست، لكن ولأنه لم يحصل على عقد فورمولا واحد لموسم 2022، فقد ظن أنه تم التنازل عن القرض وفق الاتفاق.

لكن سكوثورست زعم في المحكمة هذا الأسبوع أن دي فريز لم يقدم المعلومات المطلوبة حيال مكاسبه وتعاقداته خلال فترة القرض، ويطلب الآن أن يحصل على هذه التفاصيل بما فيها تلك المتعلقة بصفقته مع ألفا تاوري في الفورمولا واحد.

لكن القاضي لم يجد أن الهولندي قد أخلّ بالشروط كما أنه لم يكن ملزماً بإرسال نسخ من عقوده إلى سكوثورست، الذي أراد رؤية عقده مع ألفا تاوري، لكن دي فريز لا يرى بأن الاتفاقيات السابقة صالحة.

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حيث قال في بيان أرسله إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد التزمت بجميع التزاماتي وقمت على الدوام بتقديم جميع المعلومات له وفقاً لاتفاقية القرض المالي".

وأكمل البيان: "لذا، حقيقة أن القاضي حكم لصالحي جاءت بالفعل وفقاً لما كنت أتوقع. آمل أن يتم طوي هذه المسألة الآن كي أركز على التحضيرات لموسم الفورمولا واحد".

وأضاف محاميه، جيريون بيدو: "من الواضح أن نيك ليس متعجباً من الحكم، لكنه مسرور من أن القاضي تبنى بالكامل وجهة نظره".

وسيتواجد دي فريز ليقود سيارة ألفا تاوري على حلبة بول ريكار لاختبار إطارات الأمطار من بيريللي.

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