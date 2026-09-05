"تبًا!": عندما نصح لوكلير غاسلي قبل أن يندم على ذلك

كان لوكلير، الصديق المقرب لبيير غاسلي، من أوائل السائقين الذين هنأوا الفرنسي فور وصوله إلى المكان الذي يحمل الرقم 1 في منطقة خطّ الحظائر المغلق، عقب التجارب التأهيلية لجائزة إيطاليا الكبرى 2026.

وجاء مركز الانطلاق الأول غير المتوقع لغاسلي، على متن سيارته "آي526" المزودة بمحرك مرسيدس، بمثابة صدمة حقيقية، إذ بدا وكأنه ظهر من العدم بعدما لم تظهر سيارتا ألبين خلال حصص التجارب الحرة الثلاث أي وتيرة مذهلة بشكل خاص.

لكن سرعان ما أصبح واضحًا خلال التجارب التأهيلية أن غاسلي، الذي سجل الزمن الأسرع في القسم الأول وأنهى القسم الثاني في المركز الرابع، كان يملك بالفعل ما يلزم للمنافسة على مراكز الصفوف الأمامية. وفي محاولته الأخيرة في القسم الثالث، ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ حصد ببساطة أول مركز انطلاق أول في مسيرته بالفورمولا 1، وذلك أمام المرشح الأبرز جورج راسل مباشرة.

وأجرت قناة "كانال+" مقابلة مع لوكلير حول هذا الأداء، فكشف أنه تبادل بعض النصائح مع صديقه مساء الجمعة، خلال اجتماع السائقين، بشأن بعض المنعطفات، من دون أن يدرك سائق فيراري حينها أنه كان يتحدث مع صاحب مركز الانطلاق الأول المرتقب.

وقال لوكلير: "أنا سعيد جدًا من أجل بيير. بالأمس، كنا نتحدث خلال الاجتماع، وسألني عن بعض النصائح بشأن المنعطفين السادس والسابع. وقلت له: عادةً، أنا وبيير لا نتنافس مع بعضنا كثيرًا. لذلك نتبادل دائمًا بعض النصائح. واليوم، عندما رأيته قد حصل على مركز الانطلاق الأول، قلت في نفسي: "تبًا!". وهذا أول ما قلته له عندما ذهبت لرؤيته في السيارة".

وبعيدًا عن هذه الحكاية، شدد السائق القادم من موناكو قبل كل شيء على جودة غاسلي كسائق، مع الإشادة أيضًا بالجهود التي بذلها فريق ألبين للوصول إلى كل شيء بالشكل الصحيح يوم السبت، في ظل لوائح تقنية لا تترك مجالًا للأخطاء في التنفيذ.

وأضاف لوكلير: "لكنني سعيد جدًا من أجل بيير، فهو يستحق ذلك. إنه سائق جيد للغاية، واليوم، في اللفة التي كان يجب أن تجتمع فيها كل الأمور معًا، والتي كان علينا فيها استخراج أقصى ما يمكن من السيارة، قدموا ببساطة عملًا مثاليًا. ومع هذه السيارات، يكافئك ذلك".

وأردف: "من الواضح أنهم لا يملكون أفضل سيارة على شبكة الانطلاق، لكن عندما تفعل كل شيء بشكل مثالي، تتراكم هذه الأمور مع هذه السيارات وتحدث فارقًا أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الماضي. لذلك من الرائع، في جميع الأحوال، أن أراه في مركز الانطلاق الأول. أنا سعيد جدًا من أجله".