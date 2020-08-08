تبادل الإهانات بين مدراء الفرق بشأن قضيّة ريسينغ بوينت

على إثر قرار حُكّام "فيا" يوم أمس الجمعة، تمّ تغريم ريسينغ بوينت مبلغ 400 ألف يورو، وخصم 15 نقطة من رصيدها في بطولة الصانعين لاستخدامها تصميم قنوات تهوية مكابح من سيارة مرسيدس "دبليو10" على سيارتها "آر.بي20" لهذا العام.

لكن ما كان مفاجئًا للجميع فإنّ الفريق بوسعه مواصلة استخدام تلك القنوات لبقيّة الموسم، حيث شدّدت "فيا" على أنّ الخرق كان في عمليّة التصميم وأنّ العقوبة المقررة وحدها كافية.

لكنّ الفرق المنافسة تعارض ذلك، وباتت فيراري أوّل فريق يؤكّد مساء الجمعة تقدّمه بإشعار لنيّته استئناف القرار في محاولة لتحصلي عقوبة أكثر صرامة، قبل أن تتبعها في ذلك مكلارين بعد وقتٍ قصير. وكان براون من بين عددٍ من مدراء الفرق الذين شكّكوا في قرار الجمعة.

وقال الأمريكيّ في المؤتمر الصحفيّ لـ "فيا": "أعتقد بأنّ ذلك محيّرٌ بالنسبة للمشجّعين، كيف لشيء غير قانوني في النمسا أن يبقى على السيارة. زعموا في مسألة النسخ هذه أنّهم قاموا بنسخ السيارة من خلال الصور الفوتوغرافيّة. من الواضح عند قراءة الوثيقة أنّ ذلك هراء، لذا عليك التشكيك في كلّ شيء يتعلّق بتلك السيارة".

وعندما سُئل عن تعليق "الهراء" الذي أدلى به براون، لم يُلطّف زافناور كلماته، حيث قال: "إذًا يقول زاك براون أنّ ذلك هراء، ذلك لأنّه ليس مهندسًا. ليس لدي فكرة عمّا يتحدّث عنه. صفر".

وأكمل: "أنا متفاجئ من مدى جهله بقوانين الفورمولا واحد. يبدو لي أنّه يعرف السباقات التاريخيّة أكثر ممّا يعرفه حول الفورمولا الواحد".

وقال زافناور أنّ ريسينغ بوينت لم تُقرّر بعد إذا ما كانت ستستأنف القرار أم لا، مُشيرًا إلى جملة من الجوانب التي تجب دراستها.

وقال: "أعتقد بأنّ الاستئناف سيتطلّب المزيد من الدعم القانونيّ من قبل المحامين. وقد يكون المحامون مكلفين أكثر من الغرامة. عليك اتّخاذ قرار بشأن ذلك".

وأضاف: "من ثمّ هناك 15 نقطة تمّ خصمها وعليك تقييم ذلك أيضاً، هل سيُحدث ذلك فرقًا في نهاية البطولة؟ يكون الأمر كذلك في بعض الأعوام وفي أخرى لا. من الصعب توقّع ذلك".

وأكمل: "أخيرًا تأكّدك من عدم القيام بأيّ خطأ أو خرق، لكنّ خرق القوانين الرياضيّة ليس بالأمر الإيجابيّ. لذا علينا التفكير في الاستئناف من أجل تنظيف اسمنا إن صحّ التعبير. لم نقم بأيّ شيء خاطئ واتّبعنا القوانين بحذافيرها".

ثمّ تابع: "عندما تتوجّه إلى الاستئناف، فإنّ لديك نوعًا مختلفًا من الحكّام الذين سيستمعون إلى حججك".

وعندما سُئل عن مشاعره بعد يوم درامي في البادوك، قال زافناور: "ربّما الإحباط، كون قنوات تهوية المكابح نُقلت من المكوّنات غير المدرجة إلى قائمة المكوّنات المدرجة. لدينا علاقة مع فريقٍ آخر مثلما هو الحال بالنسبة لهاس وتورو روسو".

وأضاف: "لا أعتقد بأنّ هاس استخدمت مطلقًا تصميم قنوات تهوية مكابح مختلفًا عن فيراري، مطلقًا."

واختت بالقول: "ذلك سخيف ومحبط. وتنظر إلى فرقٍ مثل هاس وتورو روسو التي لم تحصل على البيانات فقط، بل حصلت على تصاميم وكلّ شيء على الدوام وكلّ شيء على ما يرام، لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة لنا؟ ذلك محبط".