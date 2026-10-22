فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

تاغ هوير تكشف عن ساعة خاصة من ريد بُل احتفالًا بمرور 10 سنوات على الشراكة

كشفت تاغ هوير عن إصدار خاص من ساعة "فورمولا 1 سولارغراف" احتفالًا بمرور 10 سنوات على شراكتها مع فريق ريد بُل ريسينغ في الفورمولا 1.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 22-10-2026

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سيارة ريد بُل

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

أطلقت تاغ هوير إصدارًا خاصًا من ساعة "فورمولا 1 سولارغراف" احتفالًا بمرور 10 سنوات على شراكتها مع فريق ريد بُل للفورمولا 1.

ويبلغ سعر ساعة "فورمولا 1 سولارغراف × أوراكل ريد بُل ريسينغ" 1900 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 2250 دولارًا.

وأُتيح للمشترين المقيمين في الولايات المتحدة الوصول المبكر إلى الساعة عبر الإنترنت في 20 أكتوبر، قبل جائزة الولايات المتحدة الكبرى المقررة نهاية هذا الأسبوع في أوستن بولاية تكساس.

واستوحت الساعة ألوانها من التصميم الخارجي لسيارة فريق ميلتون كينز. وتتميز بقرص أزرق داكن بلمسة مصقولة على شكل أشعة الشمس، وعقربين أبيضين للساعات والدقائق، وعقرب أصفر للثواني، داخل إطار أزرق دوار في الاتجاهين مصنوع من مادة "تي إتش بولي لايت" الخاصة بتاغ هوير.

وقالت بياتريس غوايغلاس، الرئيسة التنفيذية لشركة تاغ هوير: "قبل عشر سنوات، اجتمعت تاغ هوير وأوراكل ريد بُل ريسينغ حول قناعة بسيطة مفادها أن كل جزء من الثانية مهم. ومنذ ذلك الحين، تقاسمنا منصات التتويج والألقاب والشغف ذاته الذي لا يعرف الكلل لتحقيق الفوز".

وأضافت: "يحتفي هذا الإصدار الخاص بتلك الرحلة، مع التطلع بثبات نحو المستقبل. وبفضل هيكلها الذي يبلغ قطره 38 ملم وآلية الحركة سولارغراف، تنقل الساعة طاقة شبكة الانطلاق إلى جيل جديد من عشاق الساعات، الذين تمثل السباقات بالنسبة إليهم ثقافة بقدر ما هي رياضة. إنها تجسد كل ما تعنيه عبارة ’مصممة للفوز’".

تتعاون تاغ هوير مع فريق ريد بُل للفورمولا 1 منذ عام 2016، بصفتها ضابط الوقت الرسمي، والساعة الرسمية للفريق، وشريك الأداء.

ويتجه فريق ريد بُل إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى وهو يحتل المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين برصيد 332 نقطة، متأخرًا بفارق 246 نقطة عن مرسيدس المتصدرة. كما يدخل الفريق الجولة مدفوعًا بزخم انتصارين متتاليين حققهما ماكس فيرستابن في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا وجائزة سنغافورة الكبرى.

ويحتل فيرستابن المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين برصيد 221 نقطة، فيما يأتي زميله إسحاق حجار في المركز الثامن برصيد 97 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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