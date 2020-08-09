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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / أخبار عاجلة

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح

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تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح
09-08-2020

استُدعي فريق ريسينغ بوينت للمثول أمام حُكّام جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد بشأن مواصلته استخدام قنوات تهوية المكابح الخلفيّة المثيرة للجدل، حيث تمّ الاقتصار مجدّدًا على توجيه تأنيبٍ للفريق.

اعتبرت "فيا" مع انطلاق نهاية الأسبوع الجاري أنّ القنوات تُمثّل خرقًا للقوانين الرياضيّة كونها صُمّمت من قبل مرسيدس وليس ريسينغ بوينت.

وعلى إثر السباق، أشارت "فيا" إلى أنّ ريسينغ بوينت واصلت استخدام ذات التصميم مجدّدًا، أي أنّها خرقت القوانين الرياضيّة.

وطُلب مثول ممثّلٍ للفريق أمام الحُكّام مساء الأحد، وذلك على إثر حلول لانس سترول سادسًا أمام زميله المؤقّت نيكو هلكنبرغ السابع.

واقتصر المراقبون مجدّدًا على توجيه تأنيبٍ تماشيًا مع ذات القرار المتعلّق بالسباقَين الماضيين.

وفي حين عُوقب الفريق بخصم 15 نقطة من رصيده وتغريمه 400 ألف يورو بشأن استخدام تلك القونات في جائزة ستيريا الكبرى، فإنّ "فيا" اقتصرت على تأنيب للحدثَين التاليين.

وكان القرار قد أثار استغراب الفرق المنافسة حول سبب السماح لريسينغ بوينت بمواصلة استخدام التصميم. وعبّرت أربعة فرق – فيراري، ومكلارين، ورينو وويليامز – عن نيّتها استئناف قرار المراقبين.

وكان نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون سيارات المقعد الأحادي في "فيا" قد قال شارحًا ذلك القرار: "اعتبر الحُكّام أنّ عمليّة التصميم هي التي خرقت القوانين وليس المكوّنات في حدّ ذاتها. اعتبروا أنّ العقوبة الأولى في جائزة ستيريا الكبرى تُغطّي مشكلة التصميم".

وأضاف: "لهذا السبب شعروا بالنسبة للسباقات التالية بأن لا ضرورة لتوجيه عقوبات إضافيّة، والاقتصار على التأنيب".

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