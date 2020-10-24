تأنيب بيريز لواقعته مع غاسلي في تصفيات البرتغال

تخلّى سائق ريسينغ بوينت على لفّة سريعة في نهاية القسم الثاني من التصفيات وأُعلم من قبل مهندسه بأنّ غاسلي يقترب منه. وحاول المكسيكي الابتعاد عن طريق الفرنسي، لكنّ ذلك كان متأخّرًا.

واعتبر المراقبون أنّ ما حدث عمليّة تعطيل، لكنّهم منحوا بيريز فائدة عامل الشكّ بالنظر إلى كثرة الهضاب على حلبة بورتيماو، إلى جانب حقيقية صعوبة رؤية السائقين للسيارات القادمة خلفهم في مراياهم.

وشعروا بأنّ توجيه تأنيب هو الخيار الأمثل بالنظر إلى تلك الظروف، وذلك عوض عقوبة التراجع 3 مراكز التي عادة ما يتمّ توجيهها في هكذا حالات.

ويُعتبر هذا التأنيب الأوّل للمكسيكي هذا الموسم، حيث تنصّ القوانين على توجيه عقوبة التراجع 10 مراكز في حال تلقّي أيّ سائق 3 تأنيبات خلال الموسم.