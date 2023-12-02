تأكيد مواصلة سارجانت مع ويليامز لموسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد
سيبقى لوغان سارجانت مع فريقه ويليامز خلال موسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، ما يعني بأن تشكيلة السائقين للموسم المقبل لن تتغير.
بعد موسم أول متقلب للناشئ الأمريكي، شهد تسجيله لنقطة واحدة فقط، يبدو أن سارجانت قدم ما يكفي ليحتفظ بمقعده للموسم المقبل مع ويليامز.
وضمن معرض كلامه بعد العقد الجديد، قال سارجانت: "أنا مسرور حقاً لمواصلة العمل مع فريق ويليامز لموسم 2024".
وأكمل: "لقد كانت رحلة مذهلة مع الفريق حتى الآن، أنا ممتن للفرصة الممنوحة لي كي أواصل التطور كسائق مع مجموعة متميزة من المواهب في هذا الفريق".
وأردف: "لدينا خطط مثيرة حقاً للمستقبل، لا أكاد أطيق صبراً للمساهمة في نجاحات الفريق خلال الموسم المقبل".
ورغم حوادث سارجانت الكبيرة في موسم 2023 المنصرم، لكن ويليامز قررت منحه فرصة لإثبات نفسه وقدرته على التحسّن للبناء على موهبته.
حيث جاء في بيان أصدره الفريق بعد توقيع العقد: "أثبت (سارجانت) سرعته وقدرته على تقديم الأداء المطلوب على أعلى مستوى، والبناء على الأساسيات سباقاً تلو الآخر، ما يعزز من موقعه ضمن تشكيلة فريق ويليامز".
تصوير: صور موتورسبورت
لوغان سارجانت، ويليامز
من جهته، كان جايمس فاولز مدير الفريق قد صرّح على هامش جولة أبوظبي الختامية، أنه يريد الانتظار حتى رؤية جميع البيانات قبل اتخاذ القرار حيال مستقبل الأمريكي.
وبعد توقيع العقد، قال فاولز: "أنا مسرور لمواصلة الرحلة مع لوغان لموسم 2024".
وأكمل: "أظهر لوغان مهارات كبيرة تحت الضغط على مسرح البطولة العالمية، ما يجعله الخيار المثالي لفريقنا. لدينا ثقة مرتفعة بقدراته وأعتقد أننا قادرون معاً على تحقيق نجاحات أكبر في الموسم المقبل".
يشار إلى أن سارجانت سجل نقطة واحدة في سباق الولايات المتحدة حين تقدم للمركز العاشر بعد شطب نتيجتي لويس هاميلتون وشارل لوكلير.
وكانت تلك المرة الوحيدة التي يسجل فيها سائق أمريكي النقاط في الفورمولا واحد منذ 30 عاماً.
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