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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

تأكيد مغادرة ريكاردو لفريق آربي مع نزول مقصلة ريد بُل

أعلنت ريد بُل أخيرًا عن أنّ فريق آربي لن يُواصل الاستعانة بخدمات دانيال ريكاردو في ما تبقى من هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1.

تم التحديث:
دانيال ريكاردو، آر بي

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

أكدت ريد بُل أخيرًا مغادرة دانييل ريكاردو لبطولة العالم للفورمولا 1.

بينما كان من المقبول على نطاق واسع أن ريكاردو شارك في سباقه الأخير مع ريد بُل في سنغافورة في نهاية الأسبوع الماضي، لم يكن هناك إعلان رسمي من الفريق أو شركة ريد بُل الأم حول هذا الموقف.

ولكن بعد ظهر اليوم الخميس، أشادت قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بريد بُل بمساهمة ريكاردو على مر السنين، والتي تضمنت سبعة من أصل ثمانية انتصارات في مسيرته.

وفي منشور بعنوان "شكرًا لك دانيال" على حساب فريق "آربي" الرسمي، قال مدير الفريق لوران ميكيز: "لقد جلب الكثير من الخبرة والموهبة للفريق بموقف رائع، مما ساعد الجميع على تطوير وتعزيز روح الفريق المتماسكة".

 

كما نشر ريكاردو على حسابه في إنستغرام بعض كلمات التقدير لأولئك الذين لعبوا دورًا في مسيرته في الفورمولا 1.

وكتب الأسترالي: "لقد أحببت هذه الرياضة طوال حياتي. إنها جامحة ورائعة وكانت رحلة مثيرة. إلى الفرق والأفراد الذين لعبوا دورهم، شكرًا لكم. إلى المشجعين الذين يحبون الرياضة أحيانًا أكثر مني، شكرًا لكم. ستكون لها دائمًا تقلّبات لكنها كانت ممتعة والحقيقة أنني لن أغيرها. إلى المغامرة القادمة".

 

ورغم أن ريكاردو لم يكن حاسمًا بشأن مستقبله بعد سباق سنغافورة، إلا أنه كان واضحًا من لغة جسده ورسائله أنه كان يتوقع أن يكون هذا سباقه الأخير في الفورمولا 1.

وفي حديثه بعد السباق، حيث بدت عليه علامات الانفعال في بعض الأحيان، قال الأسترالي إنه يشعر بالسلام مع نفسه بشأن هذا الموقف.

وقال ريكاردو: "لقد حاولت بكل وضوح الاستمتاع بالسباق [سباق جائزة سنغافورة الكبرى]، وكأنني كنت في نهاية عام 2022 مع مكلارين".

وتابع: "من الواضح أنني كنت أدرك أن هذا ربما كان سباقي الأخير، لذا حاولت الاستمتاع به".

وأكمل: "أعتقد أنني في مكان أكثر سعادة الآن في هذه الرياضة مما كنت عليه آنذاك. لذا إذا كان هذا هو الحال، فلنقل إنني أتمتع بقدر أكبر من السلام وأنا فخور بمسيرتي".

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