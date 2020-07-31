تأكيد مشاركة هلكنبرغ بديلاً عن بيريز مع ريسينغ بوينت في بريطانيا

أعلنت ريسينغ بوينت أن بيريز لن يتواجد ضمن مجريات جائزة بريطانيا بعد أن ظهرت نتيجة فحص "كوفيد-19" لديه إيجابية، واضطر للدخول ضمن حجر صحي.

وسرعان ما اتجه الفريق إلى هلكنبرغ سائق رينو السابق، كبديل عنه، كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وسافر هلكنبرغ إلى بريطانيا يوم الخميس استعداداً لعودته المفاجئة إلى الفورمولا واحد، بعد آخر مشاركة له في سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019.

لكن، لم يتمكن الألماني من دخول البادوك في سيلفرستون قبل التأكد من عدم حمله للفيروس، حيث جاءت نتيجة الفحوص سلبية.

ويبدو أن هلكنبرغ أجرى الفحص المطلوب مساء يوم الخميس قبل فحص آخر في سيلفرستون خارج الحلبة صباح اليوم الجمعة.

وجاءت النتائج بعد عدة ساعات لتؤكد أنه غير حاملٍ للفيروس.

وتمكن هلكنبرغ من دخول البادوك قبل 10 دقائق فقط من بداية التجارب الحرة، حيث شوهد بين أفراد فريق ريسينغ بوينت في المرآب.

وأكد الفريق رسمياً انضمام هلكنبرغ بديلاً عن بيريز بعد ذلك بوقت قصير.