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فورمولا 1 أخبار

تأكيد مشاركة شفارتزمان وسارجانت مع فيراري وويليامز في تجارب أبوظبي

سيقود كل من روبرت شفارتزمان ولوغان سارجانت مع فريقي فيراري وويليامز خلال تجارب أبوظبي التي ستقام الأسبوع المقبل بعد الجولة الختامية لموسم 2021 في الفورمولا واحد.

تأكيد مشاركة شفارتزمان وسارجانت مع فيراري وويليامز في تجارب أبوظبي

تمّ تأكيد مشاركة شفارتزمان سائق الفورمولا 2 الذي يحتل المركز الثاني ضمن ترتيب البطولة كذلك مع فريق هاس في تجارب الناشئين، وبالتالي سيتشارك مهامه على متن السيارة الحمراء مع أنطونيو فوكو سائق المحاكاة لدى فيراري.

أما سارجانت سائق أكاديمية ويليامز والذي شارك للمرة الأولى في الفورمولا 2 مع "اتش دبليو ايه" في جدة، فسيقود سيارة الفريق خلال التجارب. 

من جهته، قال شفارتزمان: "أنا مسرور جداً لحصولي على فرصة ثانية لتجربة سيارة فيراري".

وأكمل: "يملؤني الفخر لقيادة هذه السيارة، وستكون تلك مسؤولية كبيرة لذا أنا ممتن جداً لثقة فيراري. سأحاول بالتأكيد الاستمتاع بتلك التجربة قدر المستطاع، وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات للفريق".

وكان غونتر شتاينر قد أثنى على إمكانيات شفارتزمان، فقال: "نحن نتطلع قدماً للعمل مع روبرت في ديسمبر، من الواضح أنه يحظى بتقدير كبير من قبل فيراري، فهو جزء من برنامجهم للناشئين منذ 2017".

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من جهته، سيشارك سارجانت مع ويليامز يوم الثلاثاء، حيث قال: "لا أكاد أطيق صبراً لقيادة سيارة فورمولا واحد للمرة الأولى، أود توجيه الشكر إلى الفريق على ثقتهم بي مع هذه الفرصة الرائعة".

وأكمل: "لقد أمضيت بعض الوقت ضمن المصنع في غروف، وتعرفت على جهاز المحاكاة، وهذا ما ساعدني في الشعور بخصائص السيارة، كي أتمكن من قيادتها بالشكل الأمثل على المسار في هذه التجربة المذهلة".

وتابع: "أتطلع قدماً لتلك التجارب، كي أتعلم بأكبر قدر ممكن من الفريق".

يشار إلى أن سارجانت اعترف مؤخراً أن مستقبله في عالم السباقات يبدو "صعباً جداً" قبل ارتباطه بأكاديمية ويليامز، نظراً لأنه لا يمتلك الميزانية اللازمة للترقي ضمن الفورمولا 3 والفورمولا 2 في 2021 كما كان يأمل.

وهذا يعني أنه سيبقى لعام إضافي في الفورمولا 3، حيث أنهى سابعاً ضمن الترتيب العام لصالح فريق شاروز، مع فوز وحيد في سوتشي.

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