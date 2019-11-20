فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تأكيد مشاركة أوكون مع رينو في تجارب أبوظبي

المشاركات
التعليقات
تأكيد مشاركة أوكون مع رينو في تجارب أبوظبي
20-11-2019

أكّد فريق رينو المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد أنّ الفرنسيّ إستيبان أوكون سينضمّ بشكلٍ رسمي لصفوفه في الثاني من ديسمبر/كانون الأوّل المقبل، أي بعد يومٍ واحد من جائزة أبوظبي الكبرى.

سيخوض الفرنسيّ تجارب بيريللي لإطارات 2020، حيث سيقود سيارة الصانع الفرنسيّ يوميَ الثلاثاء والأربعاء.

وكان أوكون قد حصل على تجربته الأولى الفعليّة مع الفريق الفرنسيّ في أبوظبي موسم 2014 عندما قاد سيارة لوتس-رينو "إي22" في التجارب الحرّة الأولى قبل أن يُشارك في التجارب في الأسبوع التالي. وسبق للفرنسي قيادة سيارات أخرى أقدم في تجارب خاصة واستعراضات.

وتعود قيادته الأحدث في الفورمولا واحد إلى أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي عندما شارك في اختبارات تطوير إطارات بيريللي لموسم 2020 على سيارة مرسيدس "دبليو10".

وتمّ تسريحه مبكّرًا من قبل مرسيدس، التي حافظ معها على علاقة إداريّة. لكنّه سيُحافظ على دوره كسائقٍ احتياطي إلى غاية تصفيات السبت.

وفي ظلّ مغادرة أوكون، والتزام لويس هاميلتون بواجبات ترويجيّة مع بيتروناس، قد تستعين مرسيدس بجورج راسل سائق ويليامز في تجارب بيريللي، ومن المرجّح أن تمنح ويليامز اليومين لنيكولاس لاتيفي الذي من المرجّح أن يتمّ تأكيده كسائقٍ أساسي للعام المقبل.

المقال التالي
فيرشتابن: المعركة في مواجهة بطل عالم دائماً ما تكون "مُرضية"

المقال السابق

فيرشتابن: المعركة في مواجهة بطل عالم دائماً ما تكون "مُرضية"

المقال التالي

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

2
فورمولا إي

بورشه تتوقّع بداية "صعبة" لها في الفورمولا إي في الرياض

3
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة البرازيل الكبرى 2019

4
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف دفعت ريد بُل غريمتها مرسيدس لارتكاب الأخطاء في البرازيل؟

5
فورمولا 1

بينوتو يصف الحادث بين فيتيل ولوكلير بأنّه "حركة سخيفة"

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.