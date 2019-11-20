تأكيد مشاركة أوكون مع رينو في تجارب أبوظبي

سيخوض الفرنسيّ تجارب بيريللي لإطارات 2020، حيث سيقود سيارة الصانع الفرنسيّ يوميَ الثلاثاء والأربعاء.

وكان أوكون قد حصل على تجربته الأولى الفعليّة مع الفريق الفرنسيّ في أبوظبي موسم 2014 عندما قاد سيارة لوتس-رينو "إي22" في التجارب الحرّة الأولى قبل أن يُشارك في التجارب في الأسبوع التالي. وسبق للفرنسي قيادة سيارات أخرى أقدم في تجارب خاصة واستعراضات.

وتعود قيادته الأحدث في الفورمولا واحد إلى أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي عندما شارك في اختبارات تطوير إطارات بيريللي لموسم 2020 على سيارة مرسيدس "دبليو10".

وتمّ تسريحه مبكّرًا من قبل مرسيدس، التي حافظ معها على علاقة إداريّة. لكنّه سيُحافظ على دوره كسائقٍ احتياطي إلى غاية تصفيات السبت.

وفي ظلّ مغادرة أوكون، والتزام لويس هاميلتون بواجبات ترويجيّة مع بيتروناس، قد تستعين مرسيدس بجورج راسل سائق ويليامز في تجارب بيريللي، ومن المرجّح أن تمنح ويليامز اليومين لنيكولاس لاتيفي الذي من المرجّح أن يتمّ تأكيده كسائقٍ أساسي للعام المقبل.