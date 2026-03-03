بعد أن شوهد الثنائي وهما يتجولان في موناكو على متن سيارة فيراري كلاسيكية من طراز 1957 Ferrari 250 Testa Rossa، حيث ارتدى السائق المونغاسكي بدلة فاتحة اللون وظهرت سان ميليو بفستان زفاف، حيث أكدت الأخيرة زواجهما بتغيير اسمها على إنستغرام إلى ألكسندرا لوكلير.

وكان الثنائي قد أعلنا خطوبتهما في نوفمبر 2025، وقد عقدا قرانهما الآن قبل أن يبدأ سائق فيراري موسم 2026 في الفورمولا 1.

وتمت مشاهدة الثنائي معاً لأول مرة في يوليو 2023 خلال بطولة ويمبلدون، بعد انتشار شائعات حول علاقتهما في مارس من العام نفسه.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت سان ميليو وجهاً معتاداً في الفورمولا 1، كما أصبحا هي وكلبهما "ليو" من الشخصيات المحببة لدى الجماهير.

وكان لوكلير قد تحدث سابقاً عن "ليو" في مقابلة مع GQ Sports قائلاً: "إنه أفضل صديق لي. إنه الأفضل. أحضره معي إلى معظم السباقات".

وأكمل: "العام الماضي حصل على تصريح دخول إلى المرآب، لكنه لم يعد بحاجة إليه الآن. الناس يعرفونه أكثر مني. لا يزال بإمكانه دخول الحظيرة في كل سباق يحضره".

سينطلق موسم الفورمولا 1 لعام 2026 مع جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ألبرت بارك في ملبورن خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس.

وأنهى لوكلير اليوم الثالث والأخير من اختبارات ما قبل الموسم بعدما أكمل 135 لفة.

حيث قال: "كانت الاختبارات سلسة للغاية، نفذنا برنامجنا واختبرنا كل ما خططنا له".

شارل لوكلير، فيراري وصديقته ألكسندرا سانت ميليو الصورة من قبل: Sam Bloxham / Motorsport Images

وتابع: "من ناحية الأداء، لا يزال من الصعب فهم موقعنا الحقيقي لأن الفرق تخفي مستواها الفعلي، لذلك من المهم عدم التركيز كثيراً على أزمنة اللفات والاستعداد للسباق الأول".

وأضاف: "سنبني خطوة بخطوة ونحاول فهم كيفية استخراج أقصى ما يمكن من سيارتنا".

واختتم: "لدينا الكثير من البيانات لتحليلها قبل الوصول إلى ملبورن، وسنرى كيف ستسير الأمور عندما نصل إلى هناك".