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تأكيد روزنامة الفورمولا 1 النهائية: عودة تركيا وسباقان في البحرين

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تأكيد روزنامة الفورمولا 1 النهائية: عودة تركيا وسباقان في البحرين
من قبل:
, رئيس التحرير

أكّدت إدارة بطولة العالم السباقات الفورمولا واحد الروزنامة النهائية لموسم 2020، مع عودة جائزة تركيا الكبرى إلى المنافسات العالمية وإقامة جولتَين في البحرين قرب نهاية الموسم قبل اسدال الستارة عن المنافسات على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

كما نشر موقعنا قبل فترةٍ من الزمن، فإنّ روزنامة موسم 2020 النهائية ستحتوي على 17 جائزة كبرى (أقيمت 6 منها حتى الآن)، حيث ستنتقل المنافسات نهاية الأسبوع الجاري إلى حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية قبل أن تُقام بعدها جولتان في إيطاليا؛ الأولى على حلبة مونزا والثانية في موجيللو التي لم يسبق لها استضافت جائزة كبرى في الفورمولا واحد (على الرغم من استخدامها من قبل فيراري كحلبة تجارب).

جائزة روسيا الكبرى ستستضيف الجولة العاشرة في 27 سبتمبر قبل انتقال البطولة بعدها إلى حلبة نوربورغرينغ الألمانية، فيما ستعود البرتغال إلى المنافسات للمرّة الأولى منذ العام 1996 مع حلبة بورتيماو التي لم يسبق لها استضافت جائزة كبرى كذلك من قبل.

إيطاليا ستستضيف سباقًا ثالثًا ولكن هذه المرّة في إيمولا يومَ الأوّل من نوفمبر، قبل انتقال الفرق بعدها بأسبوعين إلى حلبة تركيا التي ستعود للفورمولا واحد منذ غيابها عنها بعد العام 2011.

أمّا السباقات الثلاثة الأخيرة ستُقام في الشرق الأوسط: سباقان في البحرين والجولة الأخيرة في أبوظبي.

وأوضحت البطولة بأنّ عددًا من السباقات لهذا الموسم ستُقام بحضور عدد محدود من الجماهير حيث يتمّ العمل مع مروجي السباقات لوضع اللّمسات الأخيرة على التفاصيل.

وتعليقًا على الروزنامة النهائية لموسم 2020، قال الرئيس التنفيذي لسباقات الفورمولا واحد تشايس كاري "نحن فخورون بأنّ نُعلن بأنّ تركيا والبحرين وأبوظبي ستُشكّل جزءًا من روزنامة 2020. لقد قدّمت هذه السنة للفورمولا واحد وللعالم تحديّاتٍ غير مسبوقة إذ نُريد الإشادة بكُلّ شخص ضمن الإدارة لدينا والاتحاد الدولي للسيارات والفرق وشركائنا الذين جعلوا هذه الروزنامة ممكنة".

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الكاتب خضر الراوي

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