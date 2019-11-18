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تأكيد حصول ساينز على منصة التتويج في البرازيل

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تأكيد حصول ساينز على منصة التتويج في البرازيل
18-11-2019

أمّن كارلوس ساينز الإبن منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا واحد ومنصّة تتويج فريقه الأولى منذ خمس سنوات، وذلك على إثر نظر "فيا" في استخدام غير قانوني مزعوم لنظام "دي آر اس" في جائزة البرازيل الكبرى.

ورث ساينز المركز الثالث بعد حصول لويس هاميلتون على عقوبة 5 ثوانٍ لاصطدامه مع أليكسندر ألبون ضمن المعركة على المركز الثاني في اللفة ما قبل الأخيرة لسباق إنترلاغوس.

وفي حين لم يقع فتح أيّ تحقيق، إلاّ أنّ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" طلب الحصول على البيانات من بعض الفرق – من بينها مكلارين – بعد شكاوى من استخدام نظام "دي آر اس" بشكل غير قانوني عند التلويح بالأعلام الصفراء أثناء السباق.

وعنى ذلك بأنّ تغييرات أخرى في نتيجة السباق كانت ممكنة، لكن حصل ساينز الآن على كأس المركز الثالث.

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ونشر الإسباني على حسابه في تويتر: "منصة التتويج! من الغريب عدم تواجدي هناك بعد السباق، ولكن لا زلتُ سعيداً للغاية بذلك. سباق اليوم كان لا يُصدّق. استراتيجية التوقف الواحد كانت صعبة لكننا جنينا ثمارها. أهنئ الفريق بأكمله على ذلك!".

هذه منصة التتويج الأولى لساينز خلال مشاركته عدد 101 في سباقات الجائزة الكبرى، والأولى لمكلارين منذ الجولة الافتتاحية لموسم 2014 في أستراليا قبل 119 سباق.

وقال مدير الفريق أندرياس سيدل لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالطبع إنّه إنجاز رائع، أنا سعيد جداً للفريق بأكمله بعد كلّ هذا العمل الشاق على الحلبة وفي المصنع".

وأضاف: "من الرائع تحقيق منصة التتويج هذه، إنّها الأولى لكارلوس في مسيرته، والأولى لنا منذ فترة طويلة".

وأكمل: "إنّها حافز كبير لنواصل العمل بجهد وننافس على منصات التتويج في المستقبل بالاعتماد على أدائنا".

ويحتلّ ساينز المركز السابع في ترتيب بطولة السائقين بعد موسم حافل حقق فيه المركز الخامس في 3 مناسبات، وسينهي العام كأفضل سائق شارك طوال الموسم ضمن فريق في وسط الترتيب.

وكانت منصة التتويج التي حققها أمراً مستبعداً بعد انطلاقه من مؤخرة الترتيب إذ لم يشارك في التصفيات بسبب مشكلة في أسلاك الاشتعال.

ونظراً لانطلاقه من المركز الأخير في جميع الأحوال، قررت مكلارين منحه وحدة طاقة جديدة بالكامل للسباق.

وقال سيدل في هذا الصدد: "دائماً ما ندخل السباق بروح عدم الاستسلام. وبالطبع لم نكن نحلم بتحقيق نتيجة كهذه".

 

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