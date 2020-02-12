تأكيد تأجيل موعد جائزة الصين الكبرى 2020 رسمياً

كان تفاقم الوباء في الصين- الأمر الذي أدى باتحاد الرياضة إلى التوصية بإيقاف كافة الفعاليات الرياضية حتى إحكام السيطرة على الفيروس - قد ألقى بظلال الشكّ على إمكانية إقامة جائزة الصين الكبرى في موعدها المقرر.

وفي ظلّ عدم تحسّن الوضع في الصين، أفادت مصادر بأنّ السلطات الملحية قد وافقت على عدم المُضي قُدماً في إقامة الحدث كما كان مخططاً له.

وتمّ إلغاء العديد من الأحداث الرياضيّة الدوليّة بالفعل نتيجة تفشّي فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك جائزة سانيا للفورمولا إي التي كان من المقرّر إقامتها في الـ 21 من مارس/آذار.

وبالرغم من أن البعض ومن بينهم توتو وولف مدير فريق مرسيدس كان يأمل بإقامة الجائزة في موعدها المقرر، لكنه أشار إلى أنّ الأولوية القصوى للمسائل الصحية.

وتحاول الفورمولا واحد إيجاد طريقة لإعادة جدولة السباق على الروزنامة في وقت لاحق من العام.

ومن المعلوم أنّ تلك المسألة ستتمّ مناقشتها خلال اجتماع مديري الفورمولا واحد اليوم الأربعاء، حيث يتمثّل أحد المقترحات في تقديم موعد جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لتوفير مكان لجائزة الصين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

وهنالك الآن فترة خالية تمتدّ لأربعة أسابيع بين جائزتي فيتنام الكبرى في 5 أبريل/نيسان وهولندا في 3 مايو/أيار.

يشار إلى أن الصين انضمت إلى بطولة الفورمولا 1 في العام 2004 وهي تُنظم السباقات سنوياً منذ ذلك التاريخ حيث كانت تستضيف الجولة شهر أكتوبر/تشرين الأول سابقاً.

وكان من المفترض أن تكون هذه هي النسخة الـ 17 من الجائزة الكبرى.

وأصدر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بياناً جاء فيه: "على ضوء تواصل انتشار فيروس ’كورونا’ وبعد مفاوضات مستمرة مع الاتحاد الرياضي للسيارات والدراجات في الصين الشعبية، ومسؤولي الرياضة في شنغهاي، طلبت الجهة المروّجة لجائزة الصين الكبرى ’مجموعة جاس سبورت’ وبشكل رسمي تأجيل موعد جائزة الصين الكبرى للفورمولا واحد 2020".

وتابع البيان: "’فيا’ إضافة إلى الفورمولا واحد، قررتا معاً قبول الطلب الرسمي من المروج وتأجيل موعد جائزة الصين الكبرى التي كان من المقرر إقامتها يوم 19 أبريل/نيسان المقبل".

واستكمل: "كنتيجة للمخاوف المتعلقة بالسلامة وإعلان منظمة الصحة العالمية فيروس ’كورونا’ كحالة صحية عالمية، فإن ’فيا’ والفورمولا واحد أخذا هذه الإجراءات بعين الاعتبار لضمان صحة وسلامة الطواقم العاملة، الأشخاص المشاركين والجمهور كذلك، الذين يشكلون الأولوية القصوى".

وتابع: "ستواصل الفورمولا واحد العمل بشكل وثيق مع الفريق، مروج السباق والسلطات الرياضية المسؤولة والمحلية لمراقبة كيفية تطور الوضع. أخذت جميع الأطراف الوقت الملائم لدراسة إمكانية نقل الجائزة لموعد آخر هذا العام في حال تحسن الوضع".

واختتم البيان: "لطالما كانت جائزة الصين الكبرى جزءاً هاماً من روزنامة الفورمولا واحد وفي قلوب العديد من المتابعين. وتتطلع ’فيا’ والفورمولا واحد قدماً لإقامة السباق في الصين بأسرع وقت ممكن، وتتمنى للجميع في البلاد أفضل الأمنيات في هذه الأوقات الصعبة".