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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى / أخبار عاجلة

تأكيد تأجيل جائزة أذربيجان الكبرى بشكلٍ رسمي

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تأكيد تأجيل جائزة أذربيجان الكبرى بشكلٍ رسمي
من قبل:
23-03-2020

أكّدت حلبة شوارع باكو رسميًا تأجيل جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد مثلما توقّع موقعنا "موتورسبورت.كوم" بالأمس.

باتت جولة باكو، المُجدولة مُسبقًا في 7 يونيو/حزيران، ثامن جائزة كبرى يتمّ تأجيلها أو إلغاؤها ضمن روزنامة 2020 نتيجة تفشّي فيروس "كوفيد-19". وانضمّت باكو إلى أستراليا، والبحرين، وفيتنام، والصين، وهولندا، وإسبانيا وموناكو.

وتُواصل الفورمولا واحد البحث عن مواعيد جديدة للسباقات المؤجّلة في مراحل لاحقة من العام، ما عدا جولة موناكو الملغاة بشكلٍ كامل.

وضمن بيانٍ لحلبة باكو: "تمّ الاتّفاق على التأجيل بعد مُحادثات مكثّفة مع الفورمولا واحد إلى جانب فيا وحكومة أذربيجان".

وأضاف: "يأتي هذا كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد-19 العالمي المتواصل وبناءً على توجيهات الخبراء التي تحصّلنا عليها من السلطات المعنيّة".

وأردف: "بالتوصّل إلى هذه الخلاصة، فإنّ مصدر القلق الأساسيّ لحلبة باكو كان صحّة وسلامة الشعب الأذريّإلى جانب مشجّعي الفورمولا واحد الزائرين، والأطقم والمشاركين في البطولة".

وأكمل: "تتشارك حلبة باكو خيبة الأمل مع المشجّعين لعدم القدرة على تجربة سباق قمّة رياضة السيارات في شوارع باكو في يونيو. لكنّنا سنُواصل العمل عن قرب مع الفورمولا واحد وفيا والحكومة لمراقبة الوضع بهدف الإعلان عن موعدٍ جديد للسباق في مرحلة لاحقة من موسم 200".

وسينطلق الموسم الآن نظريًا من بوابة جائزة كندا الكبرى في 14 يونيو/حزيران.

لكنّ تأجيل ذلك السباق هو الآخر يبدو مرجّحًا في ظلّ زيادة كندا للقيود. إذ باتت أوّل دولة تُعلن رسميًا انسحابها من الألعاب الأولمبيّة في توكيو التي من المقرّر أن تنطلق في يوليو/تموز المقبل.

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أذربيجان الكبرى تذاكر
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

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