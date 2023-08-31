تأكيد بقاء هاميلتون وراسل مع مرسيدس حتى نهاية موسم 2025
أكدت مرسيدس ثبات تشكيلتها الحالية من السائقين مع لويس هاميلتون وجورج راسل لموسمين إضافيين حتى نهاية 2025.
تم تأكيد بقاء هاميلتون مع السهام الفضية بعد أشهر طويلة من التكهنات حيث سيستمر البريطاني بطل العالم سبع مرات بالقيادة تحت لواء فريق فريق مرسيدس حتى نهاية موسم 2025 على الأقل. وكذلك الحال مع راسل الذي سيبقى لنفس المدة على الأقل.
ويشارك هاميلتون مع السهام الفضية منذ 2013، وكان عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن التوقعات بتجديده لم تتوقف رغم تكهنات وشائعات متواصلة.
ويبدو أن عقد راسل كان يمتد حتى نهاية موسم 2024 كجزء من صفقة طويلة مع السهام الفضية تعود إلى 2021.
لكن الإعلان جاء على هامش جائزة إيطاليا الكبرى ليؤكد أن البريطاني الشاب سيحصل على عام إضافي.
حيث قال هاميلتون: "نحلم يومياً بأن نكون الأفضل، وقد خصصنا العقد الماضي للعمل معاً على تحقيق هذا الهدف".
وأكمل: "التواجد في القمة لا يحصل بين ليلة وضحاها أو خلال فترة قصيرة، بل يتطلب الالتزام والعمل الجاد والتصميم، ويشرّفنا شقّ طريقنا ضمن كتب التاريخ مع هذا الفريق المذهل".
وأضاف: "لم نكن متعطشين للفوز مثل هذه المرة من قبل. لقد تعلمنا من جميع نجاحاتنا، وكذلك من إخفاقاتنا".
وأردف: "سنواصل السير لتحقيق أحلامنا، ومواصلة المنافسة مهما كان التحدي. أنا ممتن للفريق على دعمهم لي داخل وخارج الحلبات".
من جهته، قال راسل: "لقد كبرتُ مع هذا الفريق منذ انضمامي كجزء من برنامج الناشئين في 2017".
وأكمل: "إنه موطني وشعوري رائع بتمديد شراكتنا المتميزة حتى 2025".
وتابع: "بعد الترقي لمقعد تسابق مع مرسيدس، أريدُ العمل على تعويض الثقة التي منحني إياها توتو (وولف مدير الفريق) وبقية الفريق".
أما وولف، فقال: "مواصلة العمل مع التشكيلة الحالية كانت قراراً مباشراً".
وأكمل: "لدينا التشكيلة الأقوى حالياً وكلا السائقان يلعب دوراً حاسماً في دفع الفريق للأمام".
وأضاف: "شراكتنا مع لويس هي الأكثر نجاحاً في تاريخ الرياضة".
وتابع: "لطالما كان تمديدها مجرد إجراءات شكلية، وإعلان ذلك بشكل رسمي بمثابة حافز لنا".
واسترسل: "مهاراته القيادية حاسمة للغاية على طريق سعينا للمنافسة على اللقب مجدداً".
واستطرد: "كأحد أكبر نجوم الفورمولا واحد، فقد لعب دوراً محورياً في تعزيز التزاماتنا تجاه التنوع والشمولية والاستدامة".
واستكمل: "جورج بمثابة شعاع النور في جيله. لقد أثبت أننا وضعنا ثقتنا بالمكان الصحيح حين قمنا بترقيته للقيادة معنا".
وأوضح وولف أن سرعة راسل انعكاس لمهارته الفطرية كمنافس شرس.
فقال: "إنه يجمع بين السرعة المذهلة والمنافسة الفطرية. ويجلب كذلك ذكاء وانتباهاً للتفاصيل تساعدنا في التحسن والتطور المتواصلين".
وقضى الإعلان على التكهنات باحتمال انضمام شارل لوكلير إلى مرسيدس بعد انتهاء عقده مع فيراري بنهاية 2024.
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