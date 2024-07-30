تأكيد بقاء دانيال ريكاردو مع فريقه آربي إلى جانب يوكي تسونودا
سيبقى دانيال ريكاردو مع فريقه آربي بعد العطلة الصيفية، وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، حيث قررت ريد بُل عدم إجراء أية تغييرات في تشكيلة السائقين سواء مع الفريق الرئيسي أو الرديف.
كجزء من مراجعة منتصف الموسم لكل من فريقي ريد بُل وآربي، اجتمع كبار المسؤولين - من بينهم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل وهيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات - في ميلتون كينز يوم الاثنين.
وعلى رأس القرارات التي كان يجب اتخاذها، فكرة استبدال سيرجيو بيريز أو الإبقاء عليه، حيث قررت العلامة النمساوية الاحتفاظ بخدماته.
وهذا ما فعلته كذلك مع تشكيلة فريق آربي.
وكان تسونودا يريد الحصول على ترقية لصفوف فريق ريد بُل الأساسي لكن التوقعات كانت تصبّ لصالح بقائه مع آربي. أما مستقبل ريكاردو فكان غير واضح.
ورغم أن ريكاردو كان أحد المرشحين لاستبدال بيريز في حال قرر الفريق التخلي عنه، لكنه كان ضمن دائرة الخطر كذلك: أن تقرر ريد بُل التخلي عنه مباشرة لصالح ليام لاوسون في حال لم ينجح بتحسين وتيرته.
لكن يبدو أن ريد بُل راضية عن تأدية سائقيها، ولم ترَ رغبة بإجراء تغييرات الآن.
وأكد فريق آربي أن ريكادرو واجه بعض الصعوبات بداية الموسم، وكان من المهم بالنسبة له العمل بشكل جاد كي يحسن شعوره خلف المقود.
فقال بيتر باير الرئيس التنفيذي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ساعدنا دانيال بشكل هائل".
وأكمل: "بالنظر للموسم الماضي مع انضمامه للفريق، جلب معه طاقة جديدة وروحاً متجددة للفريق، وكان داعماً ممتازاً لـ يوكي".
واسترسل: "حتى أن يوكي صرّح مؤخراً أنه ما زال يتعلم من دانيال".
وتابع: "ذلك جزء من عملنا، ومهمتنا كمالكي أسهم: أن نضمن تطوير السائقين. وهذا ما نقوم به".
يشار إلى أن ريكاردو سيشارك خلال يوم التصوير مع فريق آربي في إيمولا يوم الأربعاء، حيث من المتوقع تواجد لاوسون كذلك لقيادة السيارة.
دانيال ريكاردو، آربي
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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