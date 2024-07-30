جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

تأكيد بقاء دانيال ريكاردو مع فريقه آربي إلى جانب يوكي تسونودا 

سيبقى دانيال ريكاردو مع فريقه آربي بعد العطلة الصيفية، وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، حيث قررت ريد بُل عدم إجراء أية تغييرات في تشكيلة السائقين سواء مع الفريق الرئيسي أو الرديف.

تم التحديث:
دانيال ريكاردو، آربي

كجزء من مراجعة منتصف الموسم لكل من فريقي ريد بُل وآربي، اجتمع كبار المسؤولين - من بينهم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل وهيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات - في ميلتون كينز يوم الاثنين.

وعلى رأس القرارات التي كان يجب اتخاذها، فكرة استبدال سيرجيو بيريز أو الإبقاء عليه، حيث قررت العلامة النمساوية الاحتفاظ بخدماته.

وهذا ما فعلته كذلك مع تشكيلة فريق آربي.

وكان تسونودا يريد الحصول على ترقية لصفوف فريق ريد بُل الأساسي لكن التوقعات كانت تصبّ لصالح بقائه مع آربي. أما مستقبل ريكاردو فكان غير واضح.

ورغم أن ريكاردو كان أحد المرشحين لاستبدال بيريز في حال قرر الفريق التخلي عنه، لكنه كان ضمن دائرة الخطر كذلك: أن تقرر ريد بُل التخلي عنه مباشرة لصالح ليام لاوسون في حال لم ينجح بتحسين وتيرته.

لكن يبدو أن ريد بُل راضية عن تأدية سائقيها، ولم ترَ رغبة بإجراء تغييرات الآن.

اقرأ أيضاً:

وأكد فريق آربي أن ريكادرو واجه بعض الصعوبات بداية الموسم، وكان من المهم بالنسبة له العمل بشكل جاد كي يحسن شعوره خلف المقود.

فقال بيتر باير الرئيس التنفيذي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ساعدنا دانيال بشكل هائل".

وأكمل: "بالنظر للموسم الماضي مع انضمامه للفريق، جلب معه طاقة جديدة وروحاً متجددة للفريق، وكان داعماً ممتازاً لـ يوكي".

واسترسل: "حتى أن يوكي صرّح مؤخراً أنه ما زال يتعلم من دانيال".

وتابع: "ذلك جزء من عملنا، ومهمتنا كمالكي أسهم: أن نضمن تطوير السائقين. وهذا ما نقوم به".

يشار إلى أن ريكاردو سيشارك خلال يوم التصوير مع فريق آربي في إيمولا يوم الأربعاء، حيث من المتوقع تواجد لاوسون كذلك لقيادة السيارة.

دانيال ريكاردو، آربي

دانيال ريكاردو، آربي

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق سائقو الفورمولا 1 الذين سبق وتم وشطب نتيجتهم بعد فوزهم بإحدى الجوائز
المقال التالي فيراري "تضغط بشكلٍ جنوني" لمعالجة مشاكل الارتدادات بعد العطلة الصيفيّة

أبرز التعليقات

دانيال ريكاردو
More from
دانيال ريكاردو
ريكاردو: لا أعلم إن كنت سأنضم إلى ريد بُل

ريكاردو: لا أعلم إن كنت سأنضم إلى ريد بُل

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريكاردو: لا أعلم إن كنت سأنضم إلى ريد بُل
ريكاردو يدافع عن فيرستابن "المتسابق القوي" بعد حادثة النمسا مع نوريس

ريكاردو يدافع عن فيرستابن "المتسابق القوي" بعد حادثة النمسا مع نوريس

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ريكاردو يدافع عن فيرستابن "المتسابق القوي" بعد حادثة النمسا مع نوريس
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
آربي
More from
آربي
ريد بُل قد تفقد خدمات ليام لاوسون

ريد بُل قد تفقد خدمات ليام لاوسون

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل قد تفقد خدمات ليام لاوسون
عقوبة تراجع كبيرة على تسونودا في جائزة بلجيكا الكبرى

عقوبة تراجع كبيرة على تسونودا في جائزة بلجيكا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
عقوبة تراجع كبيرة على تسونودا في جائزة بلجيكا الكبرى
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

ويليامز تواصلت للمرّة الأولى مع ساينز في أبو ظبي العام الماضي

ويليامز تواصلت للمرّة الأولى مع ساينز في أبو ظبي العام الماضي

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ويليامز تواصلت للمرّة الأولى مع ساينز في أبو ظبي العام الماضي
الكشف عن مشروع أمريكي جديد للفورمولا 1 يشمل زافناور مدير ألبين السابق

الكشف عن مشروع أمريكي جديد للفورمولا 1 يشمل زافناور مدير ألبين السابق

F1 فورمولا 1
الكشف عن مشروع أمريكي جديد للفورمولا 1 يشمل زافناور مدير ألبين السابق
برنامج الحاسوب الذي يُنقذ الأرواح في الموتو جي بي

برنامج الحاسوب الذي يُنقذ الأرواح في الموتو جي بي

MGP موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
برنامج الحاسوب الذي يُنقذ الأرواح في الموتو جي بي
ريد بُل قد تفقد خدمات ليام لاوسون

ريد بُل قد تفقد خدمات ليام لاوسون

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل قد تفقد خدمات ليام لاوسون

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط