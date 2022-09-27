تأكيد بقاء جو غوانيو مع فريق ألفا روميو لموسم 2023 في الفورمولا واحد

هذا الخبر كان متوقعاً بعض الشيء، ويبدو أنّ الإعلان الرسمي كان مقرراً مع نهاية الشهر الجاري توافقاً مع إعلان رسمي يتوافق مع عودة البطولة إلى السوق الآسيوي بدءاً من جولة سنغافورة.

حقق جو النقاط في أول سباق له على أرض حلبة البحرين الدولية الجولة الافتتاحية للموسم عبر إحراز المركز العاشر، تلاه بالمركز الثامن في كندا ومن ثم العاشر في إيطاليا.

ويحتل حالياً المركز 17 ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وأشار الفريق أنه معجب بالتزام وسلوك سائق الصيني، كما أوضح أن جو "قد ساهم في تقدم برنامج المحاكاة ولم يترك شيئًا لم يجربه من أجل استخلاص الأداء الأقصى من السيارة".

ويعتقد فريدريك فاسور مدير الفريق أن جو كان مفاجئة موسم 2022 وأنه سيحقق خطوة أخرى إلى الأمام العام المُقبل.

فقال: "أتطلع لمواصلة العمل مع جو. منذ اليوم له مع الفريق في تجارب أبوظبي العام الماضي، وقد أثار إعجابي بمقاربته في العمل، وتلك دومًا صفة إيجابية للغاية".

وأضاف: "كنا نعلم أنه سريع، لكن الطريقة التي تأقلم بها مع الفورمولا واحد في ذلك الوقت القصير مثّلت إحدى أفضل المفاجآت في موسمنا. أنه شخص لطيف جدًا والجميع الفريق معجبون بشخصيته وسلوكه".

من جهته عقّب جو على تجديد عقده قائلًا: "الصعود إلى الفورمولا واحد كان حلمًا تحقق بالنسبة لي، وكذلك شعور المنافسة للمرة الأولى في أحد سباقاتها سيظل معي إلى الأبد".

وأكمل: "الفريق كان داعمًا لي بشكل مذهل، والجميع رحّبوا بي من اليوم الأول وساعدوني على التأقلم مع أكثر بطولة معقدة في رياضة السيارات".

وأردف: "ما يزال هنالك الكثير لتعلمه، والكثير لتطويره، لكنني واثق في طريقة عملنا. أتطلع للفصل المقبل في تلك القصة سويًا".

جو غوانيو، ألفا روميو تصوير: صور موتورسبورت