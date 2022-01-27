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تأكيد بقاء جولة سنغافورة ضمن روزنامة الفورمولا واحد حتى 2028

وافقت الفورمولا واحد على إبقاء جائزة سنغافورة الكبرى ضمن الروزنامة لسبع سنوات، بعد تمديد العقد من 2022 حتى 2028.

تأكيد بقاء جولة سنغافورة ضمن روزنامة الفورمولا واحد حتى 2028

غابت أول جولة أقامت سباقاً ليلياً في البطولة عن الروزنامة في موسمي 2020 و2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

لكنها ستعود في الموسم المقبل يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، كجزء من ثلاثة سباقات متتالية تتضمن روسيا واليابان.

وأرادت البطولة تمديد الشراكة مع المروج للمساعدة في الحفاظ على زخم المنافسات وضمان مستقبل طويل للحدث ضمن الروزنامة.

وبالرغم من ضغط المنافسة للتواجد في روزنامة الفورمولا واحد، تم الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني على بقاء جائزة الصين حتى 2025، بالرغم من أن سباق شنغهاي ما زال غائباً عن الروزنامة للمرة الثالثة في 2022.

Charles Leclerc, Ferrari SF90 leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 at the start of the race

Charles Leclerc, Ferrari SF90 leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 at the start of the race

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

حيث قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد: "تسرني مواصلة التعاون بين الفورمولا واحد وسنغافورة لسبع سنوات قادمة. حلبة مارينا باي استضافت أول سباق ليلي في تاريخ الفورمولا واحد عام 2008، حيث واصلت سنغافورة إثارة الحماسة والمتعة لدى السائقين والفرق والجمهور منذ ذلك الحين".

وأكمل: "تمتلك سنغافورة مكانة خاصة في روزنامة البطولة، وهذا التمديد هو جزء من علاقة طويلة الأمد لمواصلة النمو في آسيا".

واختتم: "خططهم الموضوعة لخفض الانبعاثات الكربونية للحدث، تتوافق بشكل مثير للإعجاب مع خططنا نحن بالوصول إلى مستوى انبعاث معدوم (صفري) بحلول 2030، أتطلع قدماً لمواصلة العلاقة الناجحة مع جائزة سنغافورة".

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