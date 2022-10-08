تأكيد انتقال غاسلي إلى فريق ألبين ليجاور أوكون بدءاً من موسم 2023

سيشكل الثنائي تشكيلة فرنسية خالصة مع الفريق الفرنسي الذي يتزود بمحركات رينو.

وسيبقيان كزميلين لموسمين على الأقل خاصة وأن عقد أوكون صالح حتى نهاية موسم 2024.

وحقق كلا السائقين انتصاراً في الفورمولا واحد، حيث تألق غاسلي مع ألفا تاوري في مونزا عام 2020، بينما أحرز أوكون الفوز في بودابست العام الماضي.

وكان فريق ألبين يبحث عن بديل لسائقه الحالي فرناندو ألونسو الذي أعلن بشكل مفاجئ رحيله عن صفوف العلامة الفرنسية لينضم إلى فريق أستون مارتن

وبدا غاسلي بديلاً جدياً بالرغم من مع عقده مع ريد بُل، كما كشف موقعنا ذلك.

لكن مثل هذا الخيار جوبه ببعض الانتقادات حيث من المعلوم أن هناك خلافات شخصية بين السائقين.

لكن سرعان ما تم تناسي كل ذلك بالفعل.

وسيقطع غاسلي علاقته مع ريد بُل التي امتدت على مدار تسع سنوات.

فقال: "يسرني الانضمام إلى عائلة فريق ألبين في هذا الفصل الجديد من مسيرتي في الفورمولا واحد".

وأكمل: "أعلم نقاط قوة ألبين وقد كنا نواجههم خلال المواسم السابقة، أود توجيه الشكر إلى ريد بُل كذلك".

وتابع: "شكراً على الدعم والثقة لأصبح سائق فورمولا واحد، وما حققته مع ألفا تاوري العام الماضي كان مذهلاً حقاً".

بيير غاسلي، ألفا تاوري وفرناندو ألونسو، ألبين ويوكي تسونودا، ألفا تاوري تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، قال لوكا دي ميو المدير التنفيذي لدى مجموعة رينو: "نحن فخورون بتشكيلة فرنسية بالكامل بدءاً من 2023. جذورنا هنا في فرنسا، ألبين ولدت هنا في النورماندي".

وأكمل: "كلا السائقان مع الفريق وطاقم العمل، نضغط جميعاً إلى الأمال".

بالمقابل، قال أوتمار زافناور مدير فريق ألبين: "لقد أثبت بالفعل أنه موهبة في الفورمولا واحد، نتطلع قدماً للعمل معه واستخلاص كل ذلك لمصلحة الفريق".

وأردف: "أثق أن بيير وإستيبان سيحفزان الفريق على مواصلة التقدم نحو تحقيق الأهداف. أود توجيه الشكر إلى ريد بُل للسماح له بالانتقال".

بيير غاسلي، ألفا تاوري تصوير: إريك جونيوس