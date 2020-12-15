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تأكيد إيلوت كسائق تجارب لفيراري في موسم 2021

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تأكيد إيلوت كسائق تجارب لفيراري في موسم 2021

أعلن فريق فيراري عن تعيين كالوم إيلوت نجم بطولة الفورمولا 2 في دور سائق التجارب الموسم المقبل، وذلك بعد أسبوعين فقط من خسارته للقب البطولة لصالح ميك شوماخر.

حلّ إيلوت وصيفًا لشوماخر في بطولة الفورمولا 2 هذا العام، وذلك في ظلّ ترقية الألمانيّ ليقود لصالح هاس في 2021.

وحقّق إيلوت خمسة أقطاب انطلاق أولى وثلاثة انتصارات مع فريقه يوني-فيروتزي في هذا الموسم.

ويُعدّ إيلوت عضوًا في أكاديميّة فيراري للناشئين منذ 2017، وسبق وأن كان ناشئًا في ريد بُل لكن تمّ التخلّي عنه بعد موسم 2015.

وقال إيلوت: "أنا سعيدٌ جدًا بالانضمام إلى فريق فيراري كسائق تجارب العام المقبل".

وأضاف: "أتطلّع قدمًا للمساهمة في العمل الذي ينجزه الفريق على المسار وخارجه، وكلّ الأشياء الجديدة التي سيكون بوسعي تعلّمها من خلال خوض هذا التحدّي الجديد المثير. سأبذل كلّ ما في وسعي من أجل تقديم عملٍ جيّد وكسب أكبر قدرٍ ممكن من الخبرة لمواصلة التقدّم كسائق".

وأردف: "أودّ شكر أكاديميّة فيراري للناشئين وفريق فيراري على هذه الفرصة الرائعة ودعمهما. كان فخرًا لي أن أكون جزءًا من برنامجهم لثلاثة أعوام وأنا مسرورٌ بمواصلة هذه الرحلة معًا".

وكان إيلوت قد أكّد عدم عودته للتسابق في الفورمولا 2 في 2021، قائلًا أنّه "خسر اللقب بفارق 14 نقطة فقط".

وأضاف: "يُمكنني تقديم الأسباب التي كانت وراء ذلك، لكنّني لا أريد تقديم الأعذار. أشعر بأنّك إن تواجدت ضمن الثلاثة الأوائل فإنّك لم تعد بحاجة لإثبات نفسك مجدّدًا".

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