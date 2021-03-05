تأكيد إقامة جائزة البرتغال الكبرى في 2 مايو

أضافت الفورمولا واحد سباق البرتغال إلى روزنامة العام الماضي على إثر مراجعات مكثّفة للروزنامة نتيجة لوباء كورونا، وأقامت جائزتها الكبرى الأولى في بورتيماو في أكتوبر الماضي.

وكانت البرتغال غائبة عن الروزنامة الأوليّة لموسم 2021، لكنّ الفورمولا واحد أعلنت عن نيّتها تأجيل سباق أستراليا والتخلّي عن سباق الصين.

وبقي سباق 2 مايو غير محدّدٍ حينها، لكنّ الفورمولا واحد أكّدت رسميًا الآن أنّ البرتغال ستحتضن الجولة الثالثة من موسم 2021.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذيّ للفورمولا واحد: "نحن سعداء بالإعلان عن أنّ الفورمولا واحد ستتسابق مجدّدًا في البرتغال بعد النجاح الباهر لسباق العام الماضي".

وأضاف: "نريد شكر المروّج والحكومة البرتغاليّة لعملهم الجاد والتزامهم لإيصالنا إلى هذه النقطة".

وأكمل: "نحن واثقون ومتحمّسون حيال موسم 2021، وذلك بعد أن أظهرنا العام الماضي أنّ بوسعنا إقامة 17 سباقًا بأمان وتقديم سباقات مدهشة للملايين من مشجّعينا في هذه الأوقات الصعبة".

وأردف: "آمل أن نرحّب بالمشجّعين في بورتيماو مجدّدًا هذا الموسم بطريقة آمنة ونحن نعمل مع المروّج على تفاصيل تلك الخطّة".

وفُتح سباق العام الماضي أمام 27000 مشجّعًا، على أن يتمّ قرار فتح الحلبة أمام المشجّعين هذا العام من قبل السلطات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.